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洪欣發「致歉信」否認離婚 張丹峰轉載望諒解 網民揭事有蹺蹊疑被迫就範

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洪欣與內地演員張丹峰的離婚風波又有戲劇性發展，繼5月1日凌晨洪欣連發多條微博「我和張丹峰不再是夫妻關係」，今日(13日)竟發表「致歉信」澄清離婚只是「情緒化的言論」，網民意見兩極，有人覺得洪欣狼來了唔抵幫，亦有不少人搵到蛛絲馬跡，認為洪欣被人脅持被迫就範！

洪欣 洪欣與張丹峰的離婚鬧劇沒完沒了。
洪欣與張丹峰的離婚鬧劇沒完沒了。（圖片來源：微博@張丹峰）

洪欣否認離婚彈出彈入

洪欣於5月1日在微博宣布與細10年的張丹峰結束14年婚姻，當時她稱「某人一直刪我微博」，引發外界猜測男方與小三畢瀅能控制其微博，而張丹峰也發文tag洪欣：「對，不過了！」點知今日又有新發展，洪欣在微博發表「致歉信」澄清：「我們夫妻之間的矛盾，從來不是像網絡上一直流傳的我老公『出軌經紀人畢瀅』，我們之間的矛盾都與畢瀅無關」，洪欣仲話深感愧疚和抱歉：「願意努力學習如何經營婚姻，如何處理夫妻之間生活瑣事的摩擦」等，其後張丹峰亦轉發洪欣微博：「真的深感歉意，希望能得到大家的諒解！」

洪欣 洪欣的「致歉信」。
洪欣的「致歉信」。（圖片來源：微博@洪欣）
洪欣 洪欣與張丹峰近月已沒有公開一家人合照。
洪欣與張丹峰近月已沒有公開一家人合照。（圖片來源：微博@洪欣）

真係耍花槍定有人製造假象

洪欣彈出彈入令外界震驚，雖然表面上只係夫妻之間鬧交耍花槍，洪欣仲話經過今次事件之後，夫妻間決定平心靜氣再好好思考學習相處之道，往後以成熟態度面對問題，不過網民就唔係咁睇，有網民直指洪欣唔爭氣，認為二人愚弄大眾，甚至為合體賺錢而炒作：「姐姐你知不知道狼來了的故事啊。 下次真沒人信你了」、「你這樣會敗掉自己的粉絲好感的，你知道不」、「現在我覺得洪欣不值得同情了」不過仍有不少網民心水清，發現5月1日洪欣發表的離婚宣言已被全部刪除，懷疑「致歉信」根本不是出自洪欣。

洪欣 洪欣向來發微博只用繁體字。
洪欣向來發微博只用繁體字。（圖片來源：微博@洪欣）
洪欣 上月洪欣出po真兒子莫鎬濂第一次行時裝騷，都是用繁體字。
上月洪欣出po真兒子莫鎬濂第一次行時裝騷，都是用繁體字。（圖片來源：微博@洪欣）

眼利網民發現蛛絲馬跡

其實上次洪欣在微博已指有人刪除她的po，而今次的「致歉信」格式也很奇怪，網民更發現了不少疑點，擔心洪欣是被人控制甚至脅持：「根據之前說的有人刪她微博 合理懷疑這個是三發的」、「？？？你有什麼把柄在你老公那裡嗎」、「難不成真的被控制了」、「姐姐被綁架了你就眨眨眼」等。

洪欣
（圖片來源：微博@洪欣）
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（圖片來源：微博@洪欣）
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（圖片來源：微博@洪欣）
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（圖片來源：微博@洪欣）
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（圖片來源：微博@洪欣）
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（圖片來源：微博@洪欣）
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（圖片來源：微博@洪欣）

洪欣於留言區再補一句

其後洪欣再在留言區回應網民：「這個世界如果有多一點包容心和善良的心，你說多麼美好。」又係用簡體字，真係耐人尋味

洪欣
（圖片來源：微博@洪欣）
洪欣 聲明由洪欣先發出，張丹峰同步轉發，亦再次道歉。
聲明由洪欣先發出，張丹峰同步轉發，亦再次道歉。（圖片來源：微博@張丹峰）
洪欣 張丹峰望得到大家的諒解。
張丹峰望得到大家的諒解。（圖片來源：微博@張丹峰）
洪欣 早前洪欣與張丹峰帶埋愛女現身支持兒子莫鎬濂的表現舞台劇。
去年11月洪欣與張丹峰帶埋愛女現身支持兒子莫鎬濂的表現舞台劇。（圖片來源：微博@洪欣）
洪欣 畢瀅野心不小，憑著張丹峰經理人身份逐步融入洪欣家庭，連洪欣囡囡晞彤亦黐到實，以為勾到張丹峰入局可以盡得一切。
畢瀅野心不小，憑著張丹峰經理人身份逐步融入洪欣家庭，連洪欣囡囡晞彤亦黐到實，以為勾到張丹峰入局可以盡得一切。（圖片來源：新傳媒資料庫）

洪欣與張丹峰婚變未停過

52歲的洪欣與細10年的張丹峰於09年結婚，14年誕下一女，加埋洪欣與前夫莫少聰所生的兒子莫鎬濂，一家四口不時公開放閃，但原來一切都是假象，隨住小三畢瀅（張丹峰經理人）的出現，被拍到深夜自由出入張丹峰入住的酒店房間，密會數小時才步出房，更有指畢瀅轉移洪欣身家，成為張丹峰公司唯一持股人，洪欣社為捍衛婚姻與小三鬥足多年。

洪欣 今年1月女兒9歲生日，合照時已見洪欣笑容欠奉。
今年1月女兒9歲生日，合照時已見洪欣笑容欠奉。（圖片來源：微博@洪欣）
洪欣 洪欣在5月1日的凌晨連發3個離婚宣言。
洪欣在5月1日的凌晨連發3個離婚宣言。（圖片來源：微博@洪欣）
洪欣 洪欣直指某人一直在刪除她的發文。
洪欣直指某人一直在刪除她的發文。（圖片來源：微博@洪欣）
洪欣 張丹峰多次被傳出軌，曾被拍到與經理人畢瀅在同一間房待7小時，女方甚至穿著睡袍從房內走出，多年來婚變消息不絕。
張丹峰多次被傳出軌，曾被拍到與經理人畢瀅在同一間房待7小時，女方甚至穿著睡袍從房內走出，多年來婚變消息不絕。（圖片來源：微博圖片）

洪欣離婚宣言被離奇刪除

雖然洪欣與張丹峰在人前極力扮恩愛，日前為搵錢還合體做直播帶貨，事實上關係早已有裂痕，去年張丹峰再被傳跟畢瀅根本未斬纜，畢瀅被發現仍在幫張丹峰處理工作，更一同在外地同房，日前更盛傳二人已經領證結婚及女方已懷孕。今日凌晨洪欣突然在微博宣布「我@張丹峰不再是夫妻」，而且更連發三次離婚宣言，更指：「某人一直刪我微博」，讓外界懷疑是張丹峰或小三在動手腳。

洪欣 洪欣早前仍與張丹峰合體做直播帶貨，不過睇畫面已經貌合神離。
洪欣早前仍與張丹峰合體做直播帶貨，不過睇畫面已經貌合神離。（圖片來源：微博影片截圖）
洪欣 張丹峰承認與洪欣離婚，仲加上3個抱頭痛哭的emoji。
張丹峰承認與洪欣離婚，仲加上3個抱頭痛哭的emoji。（圖片來源：微博@張丹峰）
洪欣 張丹峰與網民對罵，仲話要出律師信。
張丹峰與網民對罵，仲話要出律師信。（圖片來源：微博@張丹峰）
洪欣 網民懷疑不是張丹峰本人回應。
網民懷疑不是張丹峰本人回應。（圖片來源：微博@張丹峰）
洪欣 繼續反駁網民。
繼續反駁網民。（圖片來源：微博@張丹峰）

張丹峰反應唔尋常 與網民掀罵戰

在洪欣發表離婚宣言後的一小時，張丹峰亦在微博承認離婚，寫下「對，不過了！」面對千夫所指，網民鬧爆他因為小三而拋棄洪欣，甚至懷疑他刪除洪欣的微博，張丹峰出言反擊「你哪隻眼睛看到我刪了。」又不斷與網民對罵，有網民認為他的用詞與語氣都不像張丹峰本人，懷疑是小三畢瀅所為。

洪欣 今年四月，洪欣同老公張丹峰被指因 「小三」畢瀅介入出現婚姻危機，一直不作任何回應的洪欣，原來早有部署，火速閂水喉趕絕老公，成功踢走狐狸精。早前，兒子張鎬濂就在微博晒一家四口合照，高調撐阿媽。
19年4月，洪欣同老公張丹峰被指因 「小三」畢瀅介入出現婚姻危機，一直不作任何回應的洪欣，原來早有部署，火速閂水喉趕絕老公，成功踢走狐狸精，兒子張鎬濂就在微博晒一家四口合照，高調撐阿媽。（圖片來源：微博@莫鎬濂）
洪欣 洪欣老公張丹峰被爆同經理人畢瀅出軌已經兩年，兩人不避嫌出雙入對，完全當老婆冇到，激到洪欣要出招反擊。
洪欣老公張丹峰被爆同經理人畢瀅出軌已經多年，兩人不避嫌出雙入對，完全當老婆冇到，激到洪欣要出招反擊。（圖片來源：新傳媒資料庫）

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撰文：東方新地圖片來源：微博@洪欣、微博@張丹峰

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