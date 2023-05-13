洪欣發「致歉信」否認離婚 張丹峰轉載望諒解 網民揭事有蹺蹊疑被迫就範

洪欣與內地演員張丹峰的離婚風波又有戲劇性發展，繼5月1日凌晨洪欣連發多條微博「我和張丹峰不再是夫妻關係」，今日(13日)竟發表「致歉信」澄清離婚只是「情緒化的言論」，網民意見兩極，有人覺得洪欣狼來了唔抵幫，亦有不少人搵到蛛絲馬跡，認為洪欣被人脅持被迫就範！