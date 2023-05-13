洪欣發「致歉信」否認離婚 張丹峰轉載望諒解 網民揭事有蹺蹊疑被迫就範
洪欣否認離婚彈出彈入
洪欣於5月1日在微博宣布與細10年的張丹峰結束14年婚姻，當時她稱「某人一直刪我微博」，引發外界猜測男方與小三畢瀅能控制其微博，而張丹峰也發文tag洪欣：「對，不過了！」點知今日又有新發展，洪欣在微博發表「致歉信」澄清：「我們夫妻之間的矛盾，從來不是像網絡上一直流傳的我老公『出軌經紀人畢瀅』，我們之間的矛盾都與畢瀅無關」，洪欣仲話深感愧疚和抱歉：「願意努力學習如何經營婚姻，如何處理夫妻之間生活瑣事的摩擦」等，其後張丹峰亦轉發洪欣微博：「真的深感歉意，希望能得到大家的諒解！」
真係耍花槍定有人製造假象
洪欣彈出彈入令外界震驚，雖然表面上只係夫妻之間鬧交耍花槍，洪欣仲話經過今次事件之後，夫妻間決定平心靜氣再好好思考學習相處之道，往後以成熟態度面對問題，不過網民就唔係咁睇，有網民直指洪欣唔爭氣，認為二人愚弄大眾，甚至為合體賺錢而炒作：「姐姐你知不知道狼來了的故事啊。 下次真沒人信你了」、「你這樣會敗掉自己的粉絲好感的，你知道不」、「現在我覺得洪欣不值得同情了」不過仍有不少網民心水清，發現5月1日洪欣發表的離婚宣言已被全部刪除，懷疑「致歉信」根本不是出自洪欣。
眼利網民發現蛛絲馬跡
其實上次洪欣在微博已指有人刪除她的po，而今次的「致歉信」格式也很奇怪，網民更發現了不少疑點，擔心洪欣是被人控制甚至脅持：「根據之前說的有人刪她微博 合理懷疑這個是三發的」、「？？？你有什麼把柄在你老公那裡嗎」、「難不成真的被控制了」、「姐姐被綁架了你就眨眨眼」等。
洪欣於留言區再補一句
其後洪欣再在留言區回應網民：「這個世界如果有多一點包容心和善良的心，你說多麼美好。」又係用簡體字，真係耐人尋味
洪欣與張丹峰婚變未停過
52歲的洪欣與細10年的張丹峰於09年結婚，14年誕下一女，加埋洪欣與前夫莫少聰所生的兒子莫鎬濂，一家四口不時公開放閃，但原來一切都是假象，隨住小三畢瀅（張丹峰經理人）的出現，被拍到深夜自由出入張丹峰入住的酒店房間，密會數小時才步出房，更有指畢瀅轉移洪欣身家，成為張丹峰公司唯一持股人，洪欣社為捍衛婚姻與小三鬥足多年。
洪欣離婚宣言被離奇刪除
雖然洪欣與張丹峰在人前極力扮恩愛，日前為搵錢還合體做直播帶貨，事實上關係早已有裂痕，去年張丹峰再被傳跟畢瀅根本未斬纜，畢瀅被發現仍在幫張丹峰處理工作，更一同在外地同房，日前更盛傳二人已經領證結婚及女方已懷孕。今日凌晨洪欣突然在微博宣布「我@張丹峰不再是夫妻」，而且更連發三次離婚宣言，更指：「某人一直刪我微博」，讓外界懷疑是張丹峰或小三在動手腳。
張丹峰反應唔尋常 與網民掀罵戰
在洪欣發表離婚宣言後的一小時，張丹峰亦在微博承認離婚，寫下「對，不過了！」面對千夫所指，網民鬧爆他因為小三而拋棄洪欣，甚至懷疑他刪除洪欣的微博，張丹峰出言反擊「你哪隻眼睛看到我刪了。」又不斷與網民對罵，有網民認為他的用詞與語氣都不像張丹峰本人，懷疑是小三畢瀅所為。
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