51歲洪欣懶理被批發福走樣 以真面目拍片獲網民轉軚讚靚過李嘉欣
洪欣憑「港普F4」帶旺 獲封凍齡美魔女
洪欣近年專注於內地發展，早前孖閨蜜「港普F4」蔡少芬（Ada）、陳法蓉及朱茵登上真人騷《請吃飯的姐姐》後，在內地人氣持續高企，更獲邀參演不少綜藝節目。而洪欣亦好識做，不時會在社交網放自製靚相靚片keep人氣，獲內地粉絲大讚是凍齡美魔女。
洪欣被讚有自信 網民：靚過李嘉欣
洪欣早前貼出跳舞片段，被批歲月催人走晒樣，但51歲洪欣懶理批評，在抖音分享片段中，她手拿花束在街上漫步，片中大量大特寫，清楚見到面部鬆弛及幸福雙下巴，但洪欣明顯不介意，對鏡回眸甜笑﹗獲網民讚她沒有P圖令自己變瘦，大方展現真實狀態，留言大讚她「優雅恬靜，不老女神」、「加油，過好自己」、「人家二十歲都沒姐姐美」、「自信就是美，現在的美是成熟有智慧的美」、「當年跟李嘉欣一樣被公認為大美人，現在洪欣更美」、「年齡相若的女星當中，洪欣比李嘉欣更美」
洪欣跳舞擺少女甫士現腩肉 網民追問：懷孕嗎？
洪欣之前跳舞拍片被狠批，片中她擺出少女甫士，對鏡甜笑，相當陶醉，但由於身穿貼身裙，令腰間腩肉無所遁形，但洪欣仍投入扭腰，騷首弄姿﹗有網民追問51歲洪欣是否再度懷孕，同時不少網民留言指洪欣不要刻意走少女路線，「不要硬貼身少女服」、「令人看得好尷尬」、「三層腩肉，照鏡看不到嗎？」、「水桶腰又凸肚」、「當年的女神崩壞了」、「像吹脹了的汽球」等等。
51歲洪欣孖57歲劉錫明直播帶貨 走樣脹爆完全認唔出
之前洪欣曾孖劉錫明直播帶貨搵真銀時，被網民發現「走晒樣」，直播片中洪欣露出一對大眼袋，殘樣現形之餘，變得肥腫難分，實在令人慘不忍睹！內地網友直言洪欣真面目與她自家制靚相有很大出入，紛紛懷疑被「照騙」！
劉錫明變油膩大叔
而57歲的劉錫明早年已北上發展，戲劇作品一部接一部，參與不少內地古裝劇演出。不過劉錫明在直播帶貨片中竟然變成一個油膩大叔，油光滿面反晒光，身形亦明顯中年發福，跟以往的俊俏小生外型成極大對比。網民亦驚呼完全認唔出，感嘆「歲月不饒人。」其實劉錫明當年曾被捧為劉德華接班人，可惜因為傳出追求周慧敏，慘被倪震旗下雜誌《Yes!》封為「毒瘤明」，事業插水後毅然放棄香港巿場轉攻台灣，之後再輾轉往內地發展。
常見問題：
問：洪欣那年入行的？
答：洪欣是1990年由陳欣健推薦入行的，亦曾為無綫拍攝…詳情請看。
問：洪欣近日與劉錫明直播帶貨被網民發現有什麼問題？
答：近日洪欣與劉錫明於直播帶貨被網民發現「走哂樣」，直播片中洪欣露出…詳細請看。
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