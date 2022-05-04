51歲洪欣懶理被批發福走樣 以真面目拍片獲網民轉軚讚靚過李嘉欣

51歲洪欣早前po了一段跳舞片段，引來網民熱討，狠批她發福臉脹走晒樣，大嘆「當年女神崩壞了」﹗不過洪欣懶理網民放狠話，繼續我行我素拍片分享，今次獲網民轉軚力撐，讚她勇於以最自然最實一面示人，負評都變正評﹗