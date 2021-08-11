洪永城實習打孖上做湊仔公自認淆底狂皺眉 網民溫馨提示洪太再犯大肚婆禁忌？
文：東方新地｜圖：洪永城IG、梁諾妍IG
洪永城 直認個心好淆
洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）上月結婚同時宣佈有喜，現在Inez已懷孕約5個月，預產期在今年底，日前Tony在社交網上載他和老婆的抱B照，原來兩人正在為朋友照顧一對初生孖B，Tony直言：「明白嘅，都要實習吓，不過一嚟就打孖上，未免太難啩。三米跳板都未識（指跳水），一嚟就十米高台。」又Hashtag「生孖唔係double係triple嘅工作」、「契仔冇辦法」、「但係邊個先係」。
其中一張相見Tony抱住BB時狂皺眉，被網友取笑他個樣好「淆底」，Tony回答：「我個心一樣好淆。」之後好友亦有留言叫Tony下星期再過去幫手湊B，Tony即斷言拒絕說：「短時間內你唔會再見到我。」有網友笑言Tony可能都會「打孖上」，Tony亦回應：「千祈唔好！」此外有好友提議Tony要「舉多d鐵」練臂力，不過Tony就回以「有味」笑料，笑言：「我知道嚟緊冇得舉㗎喇」！
在Tony貼出湊B相後，陳自瑤留言笑指Tony「係時候」練定湊B，不過Tony擔心自己到BB出世時已唔記得晒現在所學，無奈說：「記得幾耐得幾耐」！「Darren」陳子豐就搞笑問Tony：「實習完初生B，要唔要試吓兩歲百厭星嘅身手？」但被Tony謝絕其「厚禮」，笑言：「我嚟緊大把機會試」。此外鄭俊弘亦有留言叫Tony「加油」，有粉絲就乘機催促鄭俊弘同老婆何雁詩要向Tony學習努力「造人」。
被指再犯大肚婆禁忌
此外有不少網友溫馨提示Tony，指孕婦有一個傳統禁忌，就是不能抱其他BB，因為怕腹中BB會小器，對此Tony只回了三個「O嘴」的emoji。其實早前Inez亦因大住肚跑8K，而被自稱做醫護的網民鬧爆這樣太危險，更有不少網民直指她「攞個肚嚟博」、「咁樣好易小產」、「跑少九個月會死咩？」等等。
為此Inez特別發千字文解釋自己當了準媽媽後，為了寶寶能夠在肚子裏健康發育成長，已戒生冷食物、戒凍飲、戒咖啡因、戒酒，以及吃藻油DHA葉酸等等，她又認為有做開運動的準媽媽，本身已經有足夠肌肉去support自己身體，她又強力建議準備懷孕的媽媽一定要做多啲運動。她這番言論也獲得不少網民支持，認同只有準媽媽才最清楚自己的身體狀態。