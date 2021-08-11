洪永城實習打孖上做湊仔公自認淆底狂皺眉 網民溫馨提示洪太再犯大肚婆禁忌？

洪永城（Tony）上月同梁諾妍（Inez）結婚，並宣佈Inez已懷孕，預產期在今年底，日前Tony在社交網上載他和老婆的抱B照，原來是為朋友照顧一對初生孖B，其中一張相見他抱住BB時狂皺眉，被網友取笑他「淆底」。此外Inez繼早前大住肚跑8K被網民鬧爆太危險後，今次Inez又被網友指再度犯禁！

文：東方新地｜圖：洪永城IG、梁諾妍IG