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洪永城實習打孖上做湊仔公自認淆底狂皺眉 網民溫馨提示洪太再犯大肚婆禁忌？

東方新地 - 娛聞

洪永城（Tony）上月同梁諾妍（Inez）結婚，並宣佈Inez已懷孕，預產期在今年底，日前Tony在社交網上載他和老婆的抱B照，原來是為朋友照顧一對初生孖B，其中一張相見他抱住BB時狂皺眉，被網友取笑他「淆底」。此外Inez繼早前大住肚跑8K被網民鬧爆太危險後，今次Inez又被網友指再度犯禁！

文：東方新地｜圖：洪永城IG、梁諾妍IG

洪永城 直認個心好淆

洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）上月結婚同時宣佈有喜，現在Inez已懷孕約5個月，預產期在今年底，日前Tony在社交網上載他和老婆的抱B照，原來兩人正在為朋友照顧一對初生孖B，Tony直言：「明白嘅，都要實習吓，不過一嚟就打孖上，未免太難啩。三米跳板都未識（指跳水），一嚟就十米高台。」又Hashtag「生孖唔係double係triple嘅工作」、「契仔冇辦法」、「但係邊個先係」。

準媽媽Inez抱B的手勢獲網友大讚技巧純熟。（圖片來源：洪永城IG）
準媽媽Inez抱B的手勢獲網友大讚技巧純熟。（圖片來源：洪永城IG）
相反Tony抱B時就皺晒眉，仲搞到BB喊晒口咁！（圖片來源：洪永城IG）
相反Tony抱B時就皺晒眉，仲搞到BB喊晒口咁！（圖片來源：洪永城IG）

其中一張相見Tony抱住BB時狂皺眉，被網友取笑他個樣好「淆底」，Tony回答：「我個心一樣好淆。」之後好友亦有留言叫Tony下星期再過去幫手湊B，Tony即斷言拒絕說：「短時間內你唔會再見到我。」有網友笑言Tony可能都會「打孖上」，Tony亦回應：「千祈唔好！」此外有好友提議Tony要「舉多d鐵」練臂力，不過Tony就回以「有味」笑料，笑言：「我知道嚟緊冇得舉㗎喇」！

Tony指自己個心同個樣一樣好淆。（圖片來源：網友留言截圖）
Tony指自己個心同個樣一樣好淆。（圖片來源：網友留言截圖）
Tony指短時間內都唔想再去實習湊B。（圖片來源：網友留言截圖）
Tony指短時間內都唔想再去實習湊B。（圖片來源：網友留言截圖）
對於「打孖上」Tony非常抗拒！（圖片來源：網友留言截圖）
對於「打孖上」Tony非常抗拒！（圖片來源：網友留言截圖）
人哋講緊舉鐵，Tony就話嚟緊冇得舉⋯（圖片來源：網友留言截圖）
人哋講緊舉鐵，Tony就話嚟緊冇得舉⋯（圖片來源：網友留言截圖）

在Tony貼出湊B相後，陳自瑤留言笑指Tony「係時候」練定湊B，不過Tony擔心自己到BB出世時已唔記得晒現在所學，無奈說：「記得幾耐得幾耐」！「Darren」陳子豐就搞笑問Tony：「實習完初生B，要唔要試吓兩歲百厭星嘅身手？」但被Tony謝絕其「厚禮」，笑言：「我嚟緊大把機會試」。此外鄭俊弘亦有留言叫Tony「加油」，有粉絲就乘機催促鄭俊弘同老婆何雁詩要向Tony學習努力「造人」。

Tony覺得係家學定湊B係太過早，擔心到時BB出世已經唔記得晒。（圖片來源：洪永城IG）
Tony覺得依家學定湊B太過早，擔心到時BB出世已經唔記得晒。（圖片來源：洪永城IG）
在ViuTV人氣劇《大叔的愛》中飾演阿牧前男友Darren的陳子豐，現實中已結婚五年，有個兩歲囝囝，Tony以「Darren」稱呼對方，唔通佢都有追睇對家《大叔的愛》？（圖片來源：洪永城IG）
在ViuTV人氣劇《大叔的愛》中飾演阿牧前男友Darren的陳子豐，現實中已結婚五年，有個兩歲囝囝，Tony以「Darren」稱呼對方，唔通佢都有追睇對家《大叔的愛》？（圖片來源：洪永城IG）
鄭俊弘留言為Tony打氣，結果被粉絲催生B，不過Tony就話好羨慕佢有得去美國旅行！（圖片來源：洪永城IG）
鄭俊弘留言為Tony打氣，結果被粉絲催生B，不過Tony就話好羨慕佢有得去美國旅行！（圖片來源：洪永城IG）

被指再犯大肚婆禁忌

此外有不少網友溫馨提示Tony，指孕婦有一個傳統禁忌，就是不能抱其他BB，因為怕腹中BB會小器，對此Tony只回了三個「O嘴」的emoji。其實早前Inez亦因大住肚跑8K，而被自稱做醫護的網民鬧爆這樣太危險，更有不少網民直指她「攞個肚嚟博」、「咁樣好易小產」、「跑少九個月會死咩？」等等。

（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
Inez早前因大住肚長跑8K，而被自稱做醫護的網民鬧爆太危險。（圖片來源：梁諾妍IG）
Inez早前因大住肚長跑8K，而被自稱做醫護的網民鬧爆太危險。（圖片來源：梁諾妍IG）

為此Inez特別發千字文解釋自己當了準媽媽後，為了寶寶能夠在肚子裏健康發育成長，已戒生冷食物、戒凍飲、戒咖啡因、戒酒，以及吃藻油DHA葉酸等等，她又認為有做開運動的準媽媽，本身已經有足夠肌肉去support自己身體，她又強力建議準備懷孕的媽媽一定要做多啲運動。她這番言論也獲得不少網民支持，認同只有準媽媽才最清楚自己的身體狀態。

Inez解釋指醫生話有跑開步的人懷孕後繼續跑步唔會影響胎兒，仲可以幫助到胎兒健康發展。（圖片來源：梁諾妍IG）
Inez解釋指醫生話有跑開步的人懷孕後繼續跑步唔會影響胎兒，仲可以幫助到胎兒健康發展。（圖片來源：梁諾妍IG）

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