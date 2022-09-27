洪永城北京賺奶粉錢3個月終回家 9個月大囡囡唔認得爸爸嚇到喊

洪永城早前飛北京拍攝新劇《香港人在北京》長達3個月，跟太太梁諾妍和愛女Amber分隔兩地，平日只能靠視像電話見面。昨日洪永城終於返港，一返到屋企同9個月大的囡囡Amber見面，一心以為有種隔世重逢的父女相擁畫面，沒想到Amber竟然唔認得爸爸，全程爆喊，洪永城眼泛淚光一臉無奈！