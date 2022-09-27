洪永城北京賺奶粉錢3個月終回家 9個月大囡囡唔認得爸爸嚇到喊
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洪永城早前飛北京拍攝新劇《香港人在北京》長達3個月，跟太太梁諾妍和愛女Amber分隔兩地，平日只能靠視像電話見面。昨日洪永城終於返港，一返到屋企同9個月大的囡囡Amber見面，一心以為有種隔世重逢的父女相擁畫面，沒想到Amber竟然唔認得爸爸，全程爆喊，洪永城眼泛淚光一臉無奈！
洪永城伸手抱 囡囡擰頭喪喊
梁諾妍昨晚上載IG的影片中，記錄父女重逢一刻，洪永城甫回家向囡囡Amber打招呼，但Amber一臉懵懂，似乎不認得面前的是誰，然後洪永城摸摸她的手仔，Amber即時縮手，當洪永城再伸手欲抱抱時，Amber即擰頭兼爆喊，完全認不得爸爸。洪永城非常傷心掩面扮喊，梁諾妍都忍不住說：「死喇！真係唔認得！」即使梁諾妍抱着Amber，見到爸爸照樣喊到歇斯底里。
「洪爸一見到洪寶眼有淚光」
梁諾妍笑稱女兒就算是陌生人抱抱也不會怕，但竟然怕咗爸爸。15分鐘後，洪永城再接再厲同女兒Amber手指尖掂手指尖，循序漸進。梁諾妍留言：「爸爸？古怪叔叔？洪寶傻傻分不清。期待了呢個畫面好耐，3個月後終於見返，究竟係爸爸想念到哭定係洪寶認唔出到哭？睇片睇真相，最後仲話自己要扮外國人做咩事？#其實我望到洪爸一見到洪寶眼有淚光 #一定想念到哭啦 #利申洪寶唔怕陌生人的 #welcomehomepapa」。
李佳芯：陰公，但好好笑！
洪永城的好友紛紛留言大讚場面搞笑又可憐，李佳芯：「陰公，但好好笑！」吳日言：「爸爸好傷心！」陳敏之：「真係好似好陌生，陰公豬！」同是「爸爸級」的楊潮凱、區永權表示深切同情，楊潮凱說：「我明！我完全明白，我試過！」區永權形容這是「爸爸最痛」。幸好洪家愛犬Molly認得洪永城，興奮撲上主人心口。而今早洪永城再陪Amber玩，她終於肯畀爸爸抱抱嘞！