朱敏瀚法國騷肌食生蠔｜洪永城自稱達人竟累拍檔「中伏」鎅損口！
朱敏瀚法國養殖場爆肌 洪永城開蠔失手勁無癮
在最新一集《空運世一》中，洪永城和朱敏瀚遠赴法國，親身體驗當地生蠔養殖過程。身為無綫大隻仔的朱敏瀚，換上一身白色背心大騷麒麟臂及強勁胸肌，畫面相當養眼。當二人在養殖場即開即食生蠔時，洪永城自信滿滿化身「開蠔達人」，向朱敏瀚表示：「開蠔可以話好簡單。」更催促對方多吃幾隻補充體力。誰知他一動手即「出事」，開出來的生蠔竟內含蠔殼碎，令滿心期待的朱敏瀚食後忍不住吐槽：「鎅死人啦！」洪永城當場由「開蠔達人」變「吹水達人」，場面一度十分尷尬。
洪永城豪食6,000蚊魚子醬 搞笑高呼：「多謝公司！」
雖然開蠔失手，但二人法國之旅的豪食體驗並未停止。他們之後轉到法國鱘魚養殖場，朱敏瀚更大膽地親手攬住巨型鱘魚。二人隨後品嚐了四款頂級魚子醬，更專業地擺出「放上手背食魚子醬」的標準手勢來個合巹交杯。其中一款魚子醬價值竟超過6,000港幣，洪永城品嚐後忍不住對朱敏瀚幽默地說：「你頭先食嗰啖應該兩舊幾水」，更搞笑地向鏡頭大喊：「多謝公司！」盡顯風趣本色，為旅程增添不少笑料。
反黑團友再合體 朱敏瀚催賴慰玲追仔送生蠔
今集節目更請來驚喜嘉賓，就是與朱敏瀚在《反黑路人甲》合作過的「反黑團友」賴慰玲。為了祝福已是兩子之母的賴慰玲能再度添丁，朱敏瀚非常有心地從法國空運新鮮生蠔作禮物，並笑著對她說：「其實唔係送畀你，係送畀你老公，你都知啦我好鍾意你啲仔㗎嘛。」面對朱敏瀚的「催生」，賴慰玲亦風趣地回應：「兩個就夠晒數！」二人久別重逢的互動充滿火花，盡顯好友鬼馬情誼。
《空運世一》揭秘香港機場 貨運量14次稱霸全球
《空運世一》除了帶觀眾環遊世界品嚐美食，更深入探討香港空運業的成功之道。節目中介紹，香港國際機場曾多達14次被評為全球最繁忙的國際貨運機場，空運量穩坐「世一」寶座，更屢次獲得年度最佳機場及主要貨運樞紐等美譽。這一切除了歸功於香港得天獨厚的地理優勢和四通八達的航線網絡外，更依賴其先進的空運設施以及驚人的貨物處理效率，才能將世界各地的特產新鮮直送到港人手中。