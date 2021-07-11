洪永城婚禮宣布老婆梁諾妍大肚4個月雙喜臨門 張衛健暗示胎兒性別係？

洪永城（Tony）和梁諾妍（Inez）的婚禮在今日（7月11日）舉行，兩人即場宣布雙喜臨門的喜訊，指Inez已懷孕接近4個月，預產期在12月，Inez亦直言：「冇諗過咁快！」但C君卻爆響口，指BB係今次婚禮的XX，而張衞健亦有開口暗示BB的性別！

文：東方新地｜圖：TVB娛樂新聞台截圖