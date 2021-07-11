洪永城婚禮宣布老婆梁諾妍大肚4個月雙喜臨門 張衛健暗示胎兒性別係？
文：東方新地｜圖：TVB娛樂新聞台截圖
洪永城：想做爸爸好耐
現年37歲的洪永城（Tony）今日（7月11日）於尖沙咀玫麗酒店迎娶33歲的梁諾妍（Inez），同時宣布Inez已懷孕4個月的喜訊，Inez透露兩人在2月Tony求婚成功後，便開始「不設防造人」，想不到這麼快便「造人」成功，她也覺得很意外，笑言：「冇諗過咁快！」
Tony開心表示未來除了希望做個好老公外，都想做個好爸爸。被問到是否「一擊即中」？Tony笑言：「我諗六、七擊啩，其實都想做爸爸好耐，係時候組織一個家庭！」而提到結婚前夕的心情，Tony自言相當緊張：「噚晚我其實冇瞓過，好緊張，背緊愛的宣言。」不過今朝要4點幾起身梳妝的Inez，就話自己瞓得好好！
Tony更即場表演了他在講愛的宣言所唱的歌：「我唱咗《屯馬開通真的很興奮》，之後佢就即刻關門啦！咁我就唱咗《分分鐘需要你》，都有練過，其他就無謂獻醜啦。」此外Tony透露今次在玫麗酒店舉辦婚禮，花了他6位數字金額，尚未到7位數，但他表示因「限聚令」的關係，未能邀請所有親朋好友到場參與婚宴，他說希望能在疫情過後再補請大家。
張衞健：要信我兩成
剛巧正身在香港的張衞健，亦有現身Tony的婚禮，他表示回到香港已有一個星期，他憶述和Tony拍《大帥哥》時，Tony還未有拖拍，經常孤單一個，現在已雙喜臨門，很為他開心。他又指Tony好有外父相，暗示他將會生女，他笑言：「睇相佬呃你十年、八年，大帥哥講嘢，你起碼要信我兩成！」
C君：BB係「原因」
正與Tony合作拍攝劇集《凶宅清潔師》、並有份做兄弟的C君在接受訪問時，搞笑指Inez有BB是婚禮的「原因」，暗指兩人「奉子成婚」，又笑說：「首先你一睇佢（Tony）個樣，就知佢肯定好咸濕！而你睇佢老婆（Inez）個樣，亦都…好鍾意小朋友，所以佢哋有小朋友係一啲都唔出奇！」
Bob（林盛斌）就祝福Tony和Inez生完一個好快再生多個，最好追過他的成績，他表示曾邀請Tony去他家中食飯，見到他和自己女兒相處時的情境，感覺得出他會是個好爸爸。他又指曾和Inez在工作上合作過，也認為她會是個好老婆和好媽媽。
黃翠如 蕭正楠 做長輩送金器
Tony的好友黃翠如就指Tony和Inez的性格好Match，也對兩人「雙喜臨門」覺得好感動，並指Tony這幾年間確實成長了不少。而被「爬頭」的蕭正楠則對Tony能在忙碌的工作中抽空「造人」大表驚訝，並指一路睇住Tony由「細路」蛻變成爸爸，覺得這個過程好開心。兩人又透露因為輩份高，所以這日無加入兄弟團，而係由Tony和Inez斟茶給他們，而他們則送了金器給兩位新人。
和Tony相熟的林夏薇笑指自己一直為Tony收埋有BB的秘密，她直言這段時間也覺得Tony成熟了不少，不再似「大細路」，相信他能擔起一頭家。
而李佳芯就表示事前不知道Tony雙喜臨門，所以只準備了給新人的禮金，所以無準備到給BB的禮物，她又祝福兩人：「白頭到老、永結同心、長長久久！」
洪永城與梁諾妍雙喜臨門 執子之手 與子偕老
今日是洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）的婚禮大喜日子，於一片好天氣下在香港瑰麗酒店舉行婚禮，從今開始㩦手踏進人生另一新階段，Tony亦開心宣佈太太已經身懷六甲，二人幸福美滿，一起執子之手，與子偕老。
今早，洪永城率領C君及一眾好友兄弟團氣勢浩蕩地迎接新娘。而由新娘梁諾妍帶領的黎紀君及一眾閏蜜的姐妹團更與兄弟團大玩小遊戲，過程Tony雖然遇上不少懲罰，但十分爆趣。Tony為表愛意，唱出《分分鐘需要你》，說出愛的宣言，從今以後所有事情都順從老婆的意思，洋洋的幸福感由心而發。
敬茶環節，二人亦依足傳統，除了對洪永城在天上的爸爸致上敬意，更以視像通話形式對身在外地的Tony媽媽敬茶，場面非常感動；此外，身為契家姐的黃翠如及老公蕭正楠亦有到場祝賀，更送上Tony身上所戴的兩串大金鏈，恭賀二人大婚。另外，二人更向Inez的經理人公司老闆Stephen Chau （鄒世龍）敬茶，Inez表示因為自己入行以來第一間簽約的就是在此公司，而Stephen一直十分關照她，因此視他為爸爸一樣。
一對新人於下午接受傳媒訪問，新郎哥Tony 一身禮服，出自德國品牌BOSS「Create Your Look」系列，以初剪羊毛精製，真絲衣領增添典雅氣質；幸福新娘子Inez則身穿一件如仙女般的，由著名婚紗店Le Soleil贊助的Neta Dover白色拖尾婚紗，裙身佈滿立體花點綴，而珠寶方面更戴上由景福珠寶贊助的鑽飾，總共約31卡，價值約120萬，亮麗非常。
在疫症下的婚禮，一切依據酒店規定，嘉賓亦要分流出席，包括：李佳芯（Ali）、林盛斌（Bob）、吳日言夫婦、張衛健、張達倫、徐榮一家、楊偲泳、張振朗、楊潮凱、樂易玲、羅子溢、譚凱琪、趙希洛、連詩雅、鄭俊弘、何雁詩、陳瀅、鄭融、鍾希汶、陳安立、駱振偉夫婦等分別到場祝賀一對雙人，祝願二人幸福美滿，生活愉快。