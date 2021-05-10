洪永城愛犬Coco腎衰竭病逝 女友梁諾妍極度悲痛
撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片、梁諾妍IG圖片、洪永城IG圖片
洪永城痛失愛犬
洪永城兩年前收養的牧羊狗Coco，收養時只知Coco年紀大，但不知道究竟幾多歲，雖然關節老化又有腎病，但洪永城依然擔起照顧Coco的重責，就連女友Inez梁諾妍都非常愛錫Coco，不時分享合照。日前梁諾妍在社交網上載黑白照，宣布Coco已離世的壞消息。
梁諾妍感謝Coco曾來過
Coco走後，梁諾妍在社交網寫了一篇長文來紀念她與Coco的相處，她表示遇上Coco是她人生中過得最開心最開心最開心的兩年，最後她更感謝男友洪永城兩年前收養了Coco，令她有幸認識、照顧及愛牠。
洪永城喊完要開工
失去Coco，洪永城的傷心程度不會比女友少，一星期前他還親自帶Coco去睇醫生，平時Coco最愛黐住洪永城，而且嗲到暈，洪永城為爭取與Coco的相處時間，與女友外出拍拖盡可能都一定帶埋Coco。據知洪永城表現同樣悲痛，為Coco流下不少男兒淚，不過幾傷心都好，他都要硬撐為網劇《凶宅清潔師》開工。
洪永城一家三口好溫馨
向來吊兒郎當的洪永城，早前竟開口講想結婚生仔，為了給長腿女友梁諾妍一個安樂窩又計劃買獨立屋，花弗男洗底變顧家男。為免夜長夢多，洪永城原來早已向梁諾妍求婚，並獲女友答應，不過婚事要等疫情過後才能著手籌備。早前洪永城與梁諾妍拖住去年共同領養的十歲牧羊狗Coco外出，一家三口溫馨無比，預演新手父母湊仔記。
洪永城變御用狗奴
洪永城前年終於氹到梁諾妍同居試婚過二人世界，為增添小情趣他們領養了一隻已十歲的牧羊狗，雖然是男仔卻名叫Coco，估不到愛犬卻成為他們之間的第三者，因為Coco好黐洪永城，令梁諾妍不時呷醋。梁諾妍愛狗如命，領養初期仆心仆命照顧有腳患的Coco，現時Coco行得走得，梁諾妍與洪永城不分晝夜，一有空就拍拖放狗。
洪永城盡顯父母
早前洪永城與梁諾妍拖住Coco先到寓所附近的茶檔醫肚，難得搵到個願意踎街邊食麵的貼地女友，當家小生洪永城變成御用狗奴，每次Coco大小二便後都出手善後，充分反映出他將來會是個稱職的好爸爸。無腳雀仔肯改變自己落地，需要莫大的勇氣，睇嚟洪永城已經諗清諗楚，要同佢個森林講拜拜喇！
同居試婚愈試愈熱
梁諾妍條件優厚，畢業於加拿大多倫多大學的她樣子討好身材健美，擁修長美腿是全職模特兒，近年為ViuTV及開電視主持節目，難得入行以來都零緋聞，默默做好自己的工作，而且為人非常上進，除了考取了跑步教練牌及健身教練牌之外，還在中環開設自己的健身中心。洪永城去年底月租油塘豪宅同居試婚，愈試愈熱，愈熱愈試，早前被問及結婚計劃，洪永城直言：「我好ready，都差唔多年紀，都要做爸爸。（隨時奉子成婚？）女友好喜歡小朋友同小動物，如果發生了，我會處理，係會朝著呢個方向嘅。」另一方面，Inez亦開晒口恨披嫁衣，「我隨時ready，唔要佬都得㗎，但要先努力工作為小朋友儲教育基金，哈哈！」
洪永城有結婚計劃
拍拖N次對結婚從來隻字不提的洪永城都話ready，可見他與女友早已在結婚方面有共識。早前洪永城表示袁偉豪趁跑步向張寶兒求婚有參考價值，他說：「若我在馬拉松的終點求婚也不錯！」漏晒口風。