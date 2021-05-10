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洪永城愛犬Coco腎衰竭病逝 女友梁諾妍極度悲痛

東方新地 - 娛聞

洪永城兩年前領養的牧羊狗Coco，一直患有慢性腎衰竭及年紀大有關節老化問題，幸得洪永城和女友梁諾妍Inez悉心照顧，兩人一狗過著幸福快樂的生活，可惜近日病情惡化，Coco終於捱不過這關去了彩虹橋。梁諾妍在社交網寫長文悼念愛犬，她表現得非常悲傷，至於Coco最愛黐實的洪永城應該仍未接受到事實……

撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片、梁諾妍IG圖片、洪永城IG圖片

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洪永城與女友梁諾妍最痛愛Coco。
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梁諾妍在社交網上載了一張拖住Coco手仔的黑白照。

洪永城痛失愛犬

洪永城兩年前收養的牧羊狗Coco，收養時只知Coco年紀大，但不知道究竟幾多歲，雖然關節老化又有腎病，但洪永城依然擔起照顧Coco的重責，就連女友Inez梁諾妍都非常愛錫Coco，不時分享合照。日前梁諾妍在社交網上載黑白照，宣布Coco已離世的壞消息。

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梁諾妍表示Coco的病情在這兩星期惡化。
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梁諾妍一星期前仍抱有希望，攬住Coco在地上合照，深信牠會好過來。
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梁諾妍用文字去表達對Coco的愛與不捨。

梁諾妍感謝Coco曾來過

Coco走後，梁諾妍在社交網寫了一篇長文來紀念她與Coco的相處，她表示遇上Coco是她人生中過得最開心最開心最開心的兩年，最後她更感謝男友洪永城兩年前收養了Coco，令她有幸認識、照顧及愛牠。

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上月有畫家把Coco的肖像畫在赤柱廣場的活動場地上，洪永城更帶同Coco去影相。
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梁諾妍當Coco係自己仔一樣，充滿愛。

洪永城喊完要開工

失去Coco，洪永城的傷心程度不會比女友少，一星期前他還親自帶Coco去睇醫生，平時Coco最愛黐住洪永城，而且嗲到暈，洪永城為爭取與Coco的相處時間，與女友外出拍拖盡可能都一定帶埋Coco。據知洪永城表現同樣悲痛，為Coco流下不少男兒淚，不過幾傷心都好，他都要硬撐為網劇《凶宅清潔師》開工。

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洪永城去到邊，Coco都一定在門外等。
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洪永城在家經常整蠱Coco，女友梁諾妍會拍下他們的搞笑互動。
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平時出街放狗，有時唔係洪永城拖繩，Coco會唔肯行。
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一星期前，洪永城親自帶Coco去睇醫生。

洪永城一家三口好溫馨

向來吊兒郎當的洪永城，早前竟開口講想結婚生仔，為了給長腿女友梁諾妍一個安樂窩又計劃買獨立屋，花弗男洗底變顧家男。為免夜長夢多，洪永城原來早已向梁諾妍求婚，並獲女友答應，不過婚事要等疫情過後才能著手籌備。早前洪永城與梁諾妍拖住去年共同領養的十歲牧羊狗Coco外出，一家三口溫馨無比，預演新手父母湊仔記。

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18年底，與唐詩詠甩拖後單身年半的洪永城，公開與模特兒兼長跑教練梁諾妍（Inez）拍拖，二人一撻即著感情一日千里。

洪永城變御用狗奴

洪永城前年終於氹到梁諾妍同居試婚過二人世界，為增添小情趣他們領養了一隻已十歲的牧羊狗，雖然是男仔卻名叫Coco，估不到愛犬卻成為他們之間的第三者，因為Coco好黐洪永城，令梁諾妍不時呷醋。梁諾妍愛狗如命，領養初期仆心仆命照顧有腳患的Coco，現時Coco行得走得，梁諾妍與洪永城不分晝夜，一有空就拍拖放狗。

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梁諾妍愛心爆棚，去年與洪永城一起領養了一隻已十歲的牧羊狗Coco，二人當隻狗仔咁湊，早前一家三口外出，本來由梁諾妍拖住Coco，點知突然扭計唔肯行，要轉手畀阿爸洪永城拖先行。
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洪永城與梁諾妍幫襯油塘寓所附近的茶檔，二人唔介意要坐出街，洪永城仲拖住愛犬行去小雜貨店八卦周圍睇。

洪永城盡顯父母

早前洪永城與梁諾妍拖住Coco先到寓所附近的茶檔醫肚，難得搵到個願意踎街邊食麵的貼地女友，當家小生洪永城變成御用狗奴，每次Coco大小二便後都出手善後，充分反映出他將來會是個稱職的好爸爸。無腳雀仔肯改變自己落地，需要莫大的勇氣，睇嚟洪永城已經諗清諗楚，要同佢個森林講拜拜喇！

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Coco有得睇冇得食，流晒口水，梁諾妍拍拍狗籮柚叫Coco坐低，點知阿崩叫狗。
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但洪永城手指指叫sit，Coco即乖乖聽話。

同居試婚愈試愈熱

梁諾妍條件優厚，畢業於加拿大多倫多大學的她樣子討好身材健美，擁修長美腿是全職模特兒，近年為ViuTV及開電視主持節目，難得入行以來都零緋聞，默默做好自己的工作，而且為人非常上進，除了考取了跑步教練牌及健身教練牌之外，還在中環開設自己的健身中心。洪永城去年底月租油塘豪宅同居試婚，愈試愈熱，愈熱愈試，早前被問及結婚計劃，洪永城直言：「我好ready，都差唔多年紀，都要做爸爸。（隨時奉子成婚？）女友好喜歡小朋友同小動物，如果發生了，我會處理，係會朝著呢個方向嘅。」另一方面，Inez亦開晒口恨披嫁衣，「我隨時ready，唔要佬都得㗎，但要先努力工作為小朋友儲教育基金，哈哈！」

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食飽飽拖狗散步，Coco沿途放低幾兩黃金又周圍小便，洪永城跟手善後清理現場，做個負責任的狗主。
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洪永城在愛犬如廁後以清水洗地。
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洪永城早已榮升業主在觀塘置業，不過仍未收樓，為了與梁諾妍築愛巢，他在油塘的豪宅租了個細單位，這日拍完拖放完狗，二人一狗齊返歸。

洪永城有結婚計劃

拍拖N次對結婚從來隻字不提的洪永城都話ready，可見他與女友早已在結婚方面有共識。早前洪永城表示袁偉豪趁跑步向張寶兒求婚有參考價值，他說：「若我在馬拉松的終點求婚也不錯！」漏晒口風。

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這晚洪永城與梁諾妍又帶Coco外出散步，期間入便利店買消毒濕紙巾，洪永城表現得非常體貼，永遠走在女友跟前開門。
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放狗期間洪永城出手幫梁諾妍整理口罩，隔住個芒都覺得好 sweet，難怪 Inez曾公開大讚洪永城其實是個脾氣非常好又細心的男朋友。
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早前梁諾妍在社交網上載帶Coco去沙灘玩水的照片，因為Coco是領養回來，她想測試Coco是否喜歡游水，同時亦呷狗醋。
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梁諾妍曾呷醋表示Coco最愛洪永城。

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