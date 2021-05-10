洪永城愛犬Coco腎衰竭病逝 女友梁諾妍極度悲痛

洪永城兩年前領養的牧羊狗Coco，一直患有慢性腎衰竭及年紀大有關節老化問題，幸得洪永城和女友梁諾妍Inez悉心照顧，兩人一狗過著幸福快樂的生活，可惜近日病情惡化，Coco終於捱不過這關去了彩虹橋。梁諾妍在社交網寫長文悼念愛犬，她表現得非常悲傷，至於Coco最愛黐實的洪永城應該仍未接受到事實……

撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片、梁諾妍IG圖片、洪永城IG圖片