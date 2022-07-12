北漂洪永城鬧老婆唔識湊囡被圍攻 梁諾妍急急補鑊發文護夫
洪永城鬧老婆唔識湊囡被圍攻
兩人去年奉女成婚，婚後的洪永城密密飛內地工作，令照顧女兒的重擔都落在Inez身上。近日便有報道指Inez在港台節目《醫生搞邊科》中大爆囡囡近日因為塵螨皮膚敏感，搞到面部同雙眼都出現紅腫。令到她十分心痛：「嗰晚佢瞓到半夜，突然佢喺度狂喊，見到佢對眼腫到擘唔開，成塊面都係又紅又腫，嗰一刻個心都跌咗出嚟！」。原來Amber本來就有皮膚敏感的問題，十分容易受到環境衛生和塵蟎影響。就醫後，醫生亦有提供了一些藥膏給她使用，可幸好Amber用完效果良好，皮膚紅腫情況得到好轉。
洪永城大罵老婆疏忽捱轟
據聞身在內地工作洪永城得悉後，馬上緊張大罵Inez疏忽，並且要求Inez每日拍照更新女兒最新情況。報道出街後，大部分網民留言圍攻洪永城，怒指雖然理解洪永城愛女心切的心情，但大發雷霆大罵太太的行為依然是不恰當，而且認為他不夠體諒孤身照顧女兒的太太。不過很多媽媽級網民不滿洪永城的態度：「怪老婆做乜？佢想㗎？照顧囡囡果（嗰）個係媽咪，媽咪仲心痛」、「咁緊張就自己湊嘛！」、「做佢老婆真係陰功」、「媽媽咁辛苦湊B比佢責備？咁交俾洪永城湊啦，一定湊得好」、「嫁錯系列」。亦有網民批評洪永城不在女兒身邊，幫不到手卻要求多多：「佢老婆要照顧個女仲要影相招呼埋佢幫唔到手仲施壓」、「通常呢，好就自己功勞，有咩事就怪人哋」、「洪生好成功咁辣興（焫㷫）哂成班媽媽 、恭喜哂」
梁諾妍見狀急急補鑊連發三post護夫
Inez見狀立刻連發三post護夫，她表示自己並沒有說過洪永城有責罵自己，洪永城跟自己一樣緊張小孩的情況，想與她一同解決問題。她更表示有洪永城的提點才令自己更加安心。隨後又出post補充：「佢都冇責備我疏忽，更加冇大發雷霆，多謝洪永城一直陪伴我解決問題。利申︰佢一直都係一個理性+脾氣好的人。多謝大家關心，洪寶寶好快已經冇事啦！我日日都出洪寶story大家都睇得出，right？」 她亦表示別人誤會自己沒所謂，但是誤會洪永城的話，她一定要站出來為他平反！
結婚周年紀念 IG隔空慶祝超肉麻
近日在內地拍攝新劇的洪永城，在IG隔空慶祝結婚一周年紀念。洪永城上傳了一張太太和女兒的溫馨合照，並留言道：「你是天使下凡嗎？你嘅好，唔單只係你性格好，而係你管理呢頭家，所有都處理恰到好處，令到我哋有一個好開心嘅家。多謝你呢位天使嚟到呢個家。結婚一周年快樂。 @inez_leong 既然你管理得咁好，之後頭家都交俾你喇。」
太太梁諾妍亦同樣在IG發文慶祝，不但上傳了兩人婚禮時候的甜蜜合照，留言內文仲要超級肉麻：「我知道因為我嘅大頭蝦，你變咗個緊張大師，我都知道我嘅大情大性。你無時無刻都會提點我，同我分擔工作上生活上所有種種，由拍拖、到結婚、到家裏多咗兩位小公主Molly同洪寶寶，你對我哋嘅好，我全部都接收晒。聽說過人一生遇到真愛嘅機率係30萬分之一，感激我遇到30萬分之一嘅你，感激路上有你相伴一起同行到老。」
洪永城與梁諾妍雙喜臨門 自稱想做爸爸好耐
洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）於去年7月11日結婚，及後Tony亦開心宣佈太太已經身懷六甲，二人幸福美滿，一起執子之手，與子偕老。Tony在接受訪問時，開心表示未來除了希望做個好老公外，都想做個好爸爸。被問到是否「一擊即中」？Tony笑言：「我諗六、七擊啩，其實都想做爸爸好耐，係時候組織一個家庭！」
婚禮超豪華 光婚紗已價值過百萬
一對新人於下午接受傳媒訪問，新郎哥Tony 一身禮服，出自德國品牌BOSS「Create Your Look」系列，以初剪羊毛精製，真絲衣領增添典雅氣質；幸福新娘子Inez則身穿一件如仙女般的，由著名婚紗店Le Soleil贊助的Neta Dover白色拖尾婚紗，裙身佈滿立體花點綴，而珠寶方面更戴上由景福珠寶贊助的鑽飾，總共約31卡，價值約120萬，亮麗非常。