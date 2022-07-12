北漂洪永城鬧老婆唔識湊囡被圍攻 梁諾妍急急補鑊發文護夫

洪永城和梁諾妍(Inez)在去年奉子成婚，誕下女兒後，三人一直過著幸福美滿的生活。日前兩人亦趁結婚一週年，在IG發文慶祝，內容超級肉麻！惟近日有報道指北上拍攝節目的洪永城隔空鬧梁諾妍唔識湊囡，搞到囡囡因塵螨搞到皮膚敏感。報道一出令洪永城被圍攻，指他不懂得體諒太太。眼見老公被網民狂插，梁諾妍立即發文為老公澄清平反。