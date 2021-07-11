AA

洪永城711拉埋天窗 新娘梁諾妍有靚景靚姊妹陪嫁

東方新地 - 娛聞

洪永城與模特兒兼跑步教練梁諾妍（Inez）上月10日在社交網公布婚訊，今日（7月11日）就正式舉行婚禮，早前已有消息指兩人將於尖沙咀瑰麗酒店舉行婚禮，昨晚梁諾妍便和黎紀君等一班好姊妹在酒店房舉行婚前派對，玩到夜晚11點幾，到今日凌晨4點幾便要起身梳妝，在一眾靚姊妹和酒店窗外的靚景下開心出嫁！

文：東方新地｜圖：梁諾妍IG、黎紀君IG、洪永城IG

梁諾妍等嫁洪永城 酒店房聚足20人

早前已有消息指洪永城與梁諾妍的婚禮已落實於7月11日在尖沙咀K11 Musea的瑰麗酒店舉行婚禮，不過一對新人唔想婚事外洩，只以口頭通知親朋戚友，未有派帖。非常緊張做老襯的洪永城，更被梁諾妍踢爆對婚禮要求甚高，二人角色掉轉。

梁諾妍被好友黎紀君在《晚吹》爆料好恨做媽媽，當時梁諾妍話唔介意未婚懷孕﹗（圖片來源：梁諾妍IG）
梁諾妍早前曾被好友黎紀君在《晚吹》爆料好恨做媽媽，當時梁諾妍仲話唔介意未婚懷孕﹗（圖片來源：梁諾妍IG）
洪永城
洪永城婚前仍然十分勤力工作，為其首次擔任監製的無綫新劇《凶宅清潔師》日夜趕工拍攝，對於婚禮非常口密。（圖片來源：洪永城IG）

昨日到了婚禮前夕，梁諾妍相約了的一班好姊妹先是在日頭長跑5公里熱身，之後再移師到酒店房內舉行婚前單身派對。從合照中可以見到連梁諾妍在內共有20人，跟足疫情下在酒店房間舉行婚嫁儀式的人數上限，可見梁諾妍朋友眾多。

梁諾妍相約了的一班好姊妹先是在日頭跑步熱身，後再移師到酒店房內舉行單身派對。（圖片來源：梁諾妍IG）
梁諾妍相約了的一班好姊妹先是在日頭跑步熱身，後再移師到酒店房內舉行單身派對。（圖片來源：梁諾妍IG）
梁諾妍更拍片分享酒店房內的布置和景色。（圖片來源：梁諾妍IG）
梁諾妍更拍片分享酒店房內的布置和景色。（圖片來源：梁諾妍IG）
從酒店房的落地窗戶外望，可以見到日落靚景。（圖片來源：梁諾妍IG）
從酒店房的落地窗戶外望，可以見到日落靚景。（圖片來源：梁諾妍IG）
（圖片來源：梁諾妍IG）
（圖片來源：梁諾妍IG）

作為待嫁新娘的梁諾妍，在社交網上感性表示：「我愛你們，真係好有愛，謝謝大家的陪我癲。你哋真係都好黐線，多謝大家啲咁可愛氣球同擺設。我們能夠做朋友是我的福氣，愛你們。大家都要健康幸福。」

即將做人妻的梁諾妍笑到見牙唔見眼，幸福滿瀉。（圖片來源：梁諾妍IG）
即將做人妻的梁諾妍笑到見牙唔見眼，幸福滿瀉。（圖片來源：梁諾妍IG）
除了開香檳外，房內又布滿氣球，慶祝梁諾妍出嫁。（圖片來源：梁諾妍IG）
除了開香檳外，房內又布滿氣球，慶祝梁諾妍出嫁。（圖片來源：梁諾妍IG）
梁諾妍戴上寫著「Bride」字樣的頭飾、襟章和彩帶，在派對上不顧形象喪食。（圖片來源：黎紀君IG）
梁諾妍戴上寫著「Bride」字樣的頭飾、襟章和彩帶，在派對上不顧形象喪食。（圖片來源：黎紀君IG）
黎紀君上載與新娘子的合照，送上祝福。（圖片來源：黎紀君IG）
黎紀君上載與新娘子的合照，送上祝福。（圖片來源：黎紀君IG）
又上載兩人的搞笑跳舞片，玩得勁High！（圖片來源：黎紀君IG）
又上載兩人的搞笑跳舞片，玩得勁High！（圖片來源：黎紀君IG）

到了今早，姊妹中的黎紀君（Christy）天未光就開始在社交網po相，大爆昨晚眾姊妹和新娘玩到夜晚11點幾，到今日凌晨4點幾便要起身梳妝，仲影埋酒店窗外的日出靚景作證，同時更晒出一眾姊妹著上粉色晚裝的合照，力圖搶新娘子鏡！

黎紀君大爆昨晚眾姊妹和新娘玩到夜晚11點幾才去安睡。（圖片來源：黎紀君IG）
黎紀君大爆昨晚眾姊妹和新娘玩到夜晚11點幾才去安睡。（圖片來源：黎紀君IG）
到今日凌晨4點幾眾人便要起身梳妝。（圖片來源：黎紀君IG）
到今日凌晨4點幾眾人便要起身梳妝。（圖片來源：黎紀君IG）
黎紀君仲影埋酒店窗外的日出靚景作證。（圖片來源：黎紀君IG）
黎紀君仲影埋酒店窗外的日出靚景作證。（圖片來源：黎紀君IG）
又影埋自己著上粉紅色姊妹裝後的靚相。（圖片來源：黎紀君IG）
又影埋自己著上粉紅色姊妹裝後的靚相。（圖片來源：黎紀君IG）
同眾姊妹一齊鬥靚！（圖片來源：黎紀君IG）
同眾姊妹一齊鬥靚！（圖片來源：黎紀君IG）

重溫洪永城晒婚照宣布婚訊

洪永城貼出和女友梁諾妍行山的照片以公布喜訊，相中梁諾妍拿住小花束，而洪永城一臉興奮！洪永城出po留言指和梁諾妍由拍拖到現在展開人生新旅程「追到你是我的僥倖，娶到你是我的福氣」冧到爆﹗

由一齊跑步、到傾電話、睇日出、拍拖、不計劃的旅行、到扮攰逃避跑步、通宵睇動漫、同居、到我們至愛的Coco離世、到開工連晚安早晨都沒有機會同你講、到今日一齊攜手踏上我倆的新旅程

好在有你，緊握我手
我希望一世都有你在身旁

追到你是我的僥倖，娶到你是我的福氣

Let’s get Married !

梁諾妍手上拿上小花束，洪永城一個興奮表情，相信是求婚成功時拍下﹗ 洪永城最近為拍劇而剷青。
洪永城公布婚訊，相片中梁諾妍手上拿上小花束，洪永城一個興奮表情。（圖片來源：洪永城IG）

洪永城廁所求婚多蝦碌

梁諾妍回憶被求婚時過程，她透露洪永城在家中廁所求婚：「求婚過程係好好笑，好多蝦碌嘢發生，佢喺屋企個廁所度求婚，好係佢嘅 style，成個過程我係笑到喊，不過都好感動，有晚佢拍完嘢返屋企，就入咗廁所一陣出嚟，跟住到我人有三急入廁所，佢又跟住我入廁所，當我打開廁所門，原來佢喺廁所度佈置咗有一個攝錄機，又喺洗手盆度放咗啲微型燈泡，又有一束鮮花，鏡上又貼咗啲心型卡，仲寫上MARRY ME？我好笑又感動，我問佢點解要喺洗手間求婚？佢話知道我一定要去，最好笑係佢拎隻戒指出嚟求婚時候，我話我真係好急，你等一等我去完廁所先，結果佢要等我辦完大事再求婚，我就Say Yes！」

婚照都影埋，梁諾妍左手無名指戴上求婚戒﹗（圖片來源：梁諾妍IG）
洪永城帶住煲呔，背住戴上花環的梁諾妍，一臉幸福，梁諾妍左手無名指戴上求婚戒﹗（圖片來源：梁諾妍IG）

同時間，梁諾妍亦在IG公布喜訊，回應洪永城的愛的宣言：「願餘生我們也一起笑住過﹗」公布喜訊後，圈中好友紛紛留逼祝賀，但洪永城前度唐詩詠未有祝福﹗

梁諾妍愛的宣言：

下半生手拖手

繼續一起跑下去
繼續跑去世界每個角落👫🏽

感恩遇到你
常常帶給我歡樂
照顧我陪我通宵睇動漫睇網球比賽
工作上的互相扶持
願餘生我們也要一起笑住過！

洪永城
（圖片來源：梁諮妍IG）

讀者留言

熱門文章

 