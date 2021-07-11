洪永城711拉埋天窗 新娘梁諾妍有靚景靚姊妹陪嫁
文：東方新地｜圖：梁諾妍IG、黎紀君IG、洪永城IG
梁諾妍等嫁洪永城 酒店房聚足20人
早前已有消息指洪永城與梁諾妍的婚禮已落實於7月11日在尖沙咀K11 Musea的瑰麗酒店舉行婚禮，不過一對新人唔想婚事外洩，只以口頭通知親朋戚友，未有派帖。非常緊張做老襯的洪永城，更被梁諾妍踢爆對婚禮要求甚高，二人角色掉轉。
昨日到了婚禮前夕，梁諾妍相約了的一班好姊妹先是在日頭長跑5公里熱身，之後再移師到酒店房內舉行婚前單身派對。從合照中可以見到連梁諾妍在內共有20人，跟足疫情下在酒店房間舉行婚嫁儀式的人數上限，可見梁諾妍朋友眾多。
作為待嫁新娘的梁諾妍，在社交網上感性表示：「我愛你們，真係好有愛，謝謝大家的陪我癲。你哋真係都好黐線，多謝大家啲咁可愛氣球同擺設。我們能夠做朋友是我的福氣，愛你們。大家都要健康幸福。」
到了今早，姊妹中的黎紀君（Christy）天未光就開始在社交網po相，大爆昨晚眾姊妹和新娘玩到夜晚11點幾，到今日凌晨4點幾便要起身梳妝，仲影埋酒店窗外的日出靚景作證，同時更晒出一眾姊妹著上粉色晚裝的合照，力圖搶新娘子鏡！
重溫洪永城晒婚照宣布婚訊
洪永城貼出和女友梁諾妍行山的照片以公布喜訊，相中梁諾妍拿住小花束，而洪永城一臉興奮！洪永城出po留言指和梁諾妍由拍拖到現在展開人生新旅程「追到你是我的僥倖，娶到你是我的福氣」冧到爆﹗
由一齊跑步、到傾電話、睇日出、拍拖、不計劃的旅行、到扮攰逃避跑步、通宵睇動漫、同居、到我們至愛的Coco離世、到開工連晚安早晨都沒有機會同你講、到今日一齊攜手踏上我倆的新旅程
好在有你，緊握我手
我希望一世都有你在身旁
追到你是我的僥倖，娶到你是我的福氣
Let’s get Married !
洪永城廁所求婚多蝦碌
梁諾妍回憶被求婚時過程，她透露洪永城在家中廁所求婚：「求婚過程係好好笑，好多蝦碌嘢發生，佢喺屋企個廁所度求婚，好係佢嘅 style，成個過程我係笑到喊，不過都好感動，有晚佢拍完嘢返屋企，就入咗廁所一陣出嚟，跟住到我人有三急入廁所，佢又跟住我入廁所，當我打開廁所門，原來佢喺廁所度佈置咗有一個攝錄機，又喺洗手盆度放咗啲微型燈泡，又有一束鮮花，鏡上又貼咗啲心型卡，仲寫上MARRY ME？我好笑又感動，我問佢點解要喺洗手間求婚？佢話知道我一定要去，最好笑係佢拎隻戒指出嚟求婚時候，我話我真係好急，你等一等我去完廁所先，結果佢要等我辦完大事再求婚，我就Say Yes！」
同時間，梁諾妍亦在IG公布喜訊，回應洪永城的愛的宣言：「願餘生我們也一起笑住過﹗」公布喜訊後，圈中好友紛紛留逼祝賀，但洪永城前度唐詩詠未有祝福﹗
梁諾妍愛的宣言：
下半生手拖手
繼續一起跑下去
繼續跑去世界每個角落👫🏽
感恩遇到你
常常帶給我歡樂
照顧我陪我通宵睇動漫睇網球比賽
工作上的互相扶持
願餘生我們也要一起笑住過！