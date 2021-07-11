洪永城711拉埋天窗 新娘梁諾妍有靚景靚姊妹陪嫁

洪永城與模特兒兼跑步教練梁諾妍（Inez）上月10日在社交網公布婚訊，今日（7月11日）就正式舉行婚禮，早前已有消息指兩人將於尖沙咀瑰麗酒店舉行婚禮，昨晚梁諾妍便和黎紀君等一班好姊妹在酒店房舉行婚前派對，玩到夜晚11點幾，到今日凌晨4點幾便要起身梳妝，在一眾靚姊妹和酒店窗外的靚景下開心出嫁！

文：東方新地｜圖：梁諾妍IG、黎紀君IG、洪永城IG