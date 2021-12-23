洪永城宣布Amber已出世 太太梁諾妍爆產女過程超痛苦：宮頸都唔肯開
撰文：東方新地｜圖片：[email protected]、[email protected]_leong
「嘩，好似爸爸呀！」
洪永城今日（23/12）於IG宣布囡囡Amber已經在荃灣港安醫院出世，重6.2磅，仲代囡囡發聲：
想同大家打個招呼，我在荃灣港安出世，我一出世，姐姐同叔叔就話「嘩，好似爸爸呀！」跟住我望望爸爸媽媽，我有唔開心，因為我想似媽媽多少少，媽媽好靚。
我知道媽媽痛了十四小時，催生了兩次，都開唔到宮頸，但係佢堅持到最後一刻，我聽到佢每2分鐘就痛一次，我仲聽到爸爸話隻手就斷，媽媽好偉大。
多謝張智醫生哥哥、Ruby 姐姐同呢度所有的護士姐姐， 你哋好有愛，好照顧我，我會快高長大、孝順同好乖，會照顧媽媽，帶歡樂俾大家….哈哈，至於爸爸，我好肚餓，可唔可以快去搵奶粉錢呀。
太太Inez分享誕女過程：宮頸都唔肯開
而Inez亦有在IG透露，原來囡囡在12月19日已經出世，佢都讚阿女似老公洪永城，仲分享咗佢辛苦嘅生產過程：
由於催生藥幫助唔到我開宮頸
痛咗十幾個鐘迫到羊水都穿埋
宮頸都唔肯開
醫生話避免寶寶危險要開刀
最後母女平安寶寶很健康
寶寶出生後就即刻喊
連我都跟住大喊咗出嚟
見到洪寶寶平安地出生
什麼痛楚都唔緊要了
一切都很值得♥️
謝謝上天給我們一位小天使
期待我們一家相處的日子♥️
洪永城老婆為產女停跑
其實洪永城老婆梁諾妍(Inez)自懷孕後一直keep住做運動，跑步、行山、游水同瑜伽等全部做齊，雖然被外界指犯禁，但Inez一於少理，繼續做個冇時停的準媽媽。在Inez陀B約8個月時，由於個肚愈來愈大，後孕期出現的不適症狀亦隨之而來，Inez終於在社交網宣布因為恥骨痛要停跑待產。
洪永城為圓老婆心願跑全馬
Inez肯停下來，其實都係迫不得已，能夠令老公洪永城愛上跑步，甚至參加馬拉松，一直是Inez的心願。早前Inez陪住洪永城參加Boston Virtual Marathon，本來諗住夫妻同心一齊衝線，點知個肚太重，再加上恥骨受壓感痛楚，只能跑吓行吓，最後未能完成賽事。不過Inez一樣咁開心，因為老公洪永城終於成就解鎖，完成人生首個馬拉松。
以輕量運動代替跑步
唔跑唔舒服的Inez，以行山、散步代替，近日她就不時帶住愛犬Molly外出，放狗一樣可以係舒展身體的方法。
洪永城直認湊B好淆
洪永城與梁諾妍結婚同時宣佈有喜，囡囡都出埋世，睇返早前洪永城在社交網上載他和老婆的抱B照，原來兩人正在為朋友照顧一對初生孖B，洪永城直言：「明白嘅，都要實習吓，不過一嚟就打孖上，未免太難啩。三米跳板都未識（指跳水），一嚟就十米高台。」又Hashtag「生孖唔係double係triple嘅工作」、「契仔冇辦法」、「但係邊個先係」。
其中一張相見洪永城抱住BB時狂皺眉，被網友取笑他個樣好「淆底」，洪永城回答：「我個心一樣好淆。」之後好友亦有留言叫洪永城下星期再過去幫手湊B，他即斷言拒絕說：「短時間內你唔會再見到我。」有網友笑言洪永城可能都會「打孖上」，他回應：「千祈唔好！」此外有好友提議洪永城要「舉多d鐵」練臂力，不過他就回以「有味」笑料，笑言：「我知道嚟緊冇得舉㗎喇」！
被指再犯大肚婆禁忌
此外有不少網友溫馨提示洪永城，指孕婦有一個傳統禁忌，就是不能抱其他BB，因為怕腹中BB會小器，對此洪永城只回了三個「O嘴」的emoji。其實早前Inez亦因大住肚跑8K，而被自稱做醫護的網民鬧爆這樣太危險，更有不少網民直指她「攞個肚嚟博」、「咁樣好易小產」、「跑少九個月會死咩？」等等。
為此Inez特別發千字文解釋自己當了準媽媽後，為了寶寶能夠在肚子裏健康發育成長，已戒生冷食物、戒凍飲、戒咖啡因、戒酒，以及吃藻油DHA葉酸等等，她又認為有做開運動的準媽媽，本身已經有足夠肌肉去support自己身體，她又強力建議準備懷孕的媽媽一定要做多啲運動。她這番言論也獲得不少網民支持，認同只有準媽媽才最清楚自己的身體狀態。