洪永城戲屎冇料輸足幾條街 楊潮凱聲演「阿旺」搞喊評判
無綫《好聲好戲》播出至今，參賽的花旦小生唔一定個個好戲，洪永城就係最佳例子，他於上一集聲演《大時代》入面鄭少秋飾演的角色丁蟹，完全演繹唔到性格狂妄的丁蟹被拒愛後情緒癲狂的一面，結果受劣評慘敗；反而平時做開配角的楊潮凱有驚喜，喊住收場……
撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、陳自瑤IG圖片、楊潮凱IG圖片
洪永城表現強差人意
洪永城選擇聲演《大時代》入面鄭少秋飾演的角色丁蟹，難度分爆燈，結果獲得評判一致給予7盞紅燈不合格，之後他再在《行行好聲》環節中繼續表現低迷，他模仿唐嘉麟Rap，完全甩晒beat，演出迅速被評判腰斬，表演有待改善，唐嘉麟取笑說：「你要戴番副眼鏡先，你完全睇唔到啲字。」
楊潮凱令人刮目相看
一線的洪永城慘淡收場，三線小生楊潮凱反而在自選聲演成為亮點，他聲演了郭晉安在劇集《阿旺新傳》入面，阿旺對爸爸剖白的感人戲碼。身為父親的楊潮凱配阿旺掛住爸爸的戲份，無論聲音和戲都表現到位，全情投入的演出催淚度十足，他亦不禁一邊配音一邊喊。
搞喊Mary姐
楊潮凱聲演「阿旺」時表現投入，觸動人心，令主席評判之一的韓馬利及另一參賽者羅毓儀感動到流淚，另一主席評判汪明荃讚楊潮凱做到了好聲好戲，韓馬利亦讚他的聲演無懈可擊，4位專業評判亦激讚潮凱演出，最終他獲得7盞綠燈，可與之前入圍的陳自瑤一齊進入第三輪比賽。