洪永城戲屎冇料輸足幾條街 楊潮凱聲演「阿旺」搞喊評判

無綫《好聲好戲》播出至今，參賽的花旦小生唔一定個個好戲，洪永城就係最佳例子，他於上一集聲演《大時代》入面鄭少秋飾演的角色丁蟹，完全演繹唔到性格狂妄的丁蟹被拒愛後情緒癲狂的一面，結果受劣評慘敗；反而平時做開配角的楊潮凱有驚喜，喊住收場……

撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、陳自瑤IG圖片、楊潮凱IG圖片