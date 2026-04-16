洪永城黃翠如世紀合體機場曝光 透露新動向！ 感性語錄引爆回憶殺粉絲激動

有一種友誼叫洪永城與黃翠如！這對曾經風靡全城的旅遊CP，自各自成家立室後就甚少合體，令一眾粉絲望穿秋水。不過昨日洪永城突然在社交平台曝光與黃翠如現身機場的珍貴照片，並留下一句極具深意的感性語錄：「久等了，這一刻，我們不談未來，只製造現在。」瞬間引爆網民集體回憶殺，紛紛激動留言「終於等到你哋合體」，這對黃金拍檔的世紀重聚究竟有何玄機？