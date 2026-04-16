洪永城黃翠如世紀合體機場曝光 透露新動向！ 感性語錄引爆回憶殺粉絲激動
洪永城突然曝光機場合照 黃翠如「恰眼瞓」樣子搞笑
洪永城昨日在Instagram限時動態上載了與黃翠如現身機場的照片，相信是準備出發拍攝無綫旅遊節目《走過歷史大地》。照片中最搶眼的是黃翠如坐在航空公司櫃位前「恰眼瞓」的搞笑模樣，完全沒有偶像包袱，展現出兩人之間的自然互動。這張珍貴合照瞬間勾起網民對這對經典CP的美好回憶，不少粉絲都表示終於等到他們再次攜手合作。
感性語錄引共鳴 網民激動回應「最佳拍檔回歸」
洪永城在照片配上深具意義的文字：「久等了，這一刻，我們不談未來，只製造現在。」這句話不但道出了粉絲等待已久的心聲，更暗示著兩人珍惜當下合作機會的心情。網民看到後紛紛留言回應，「終於睇到你哋拍旅遊節目」、「最佳拍檔」、「回憶殺」、「依個組合非常期待」等興奮留言不斷湧現，可見這對CP在觀眾心中的地位依然不可撼動。
洪永城黃翠如多年合作無間 一度傳緋聞成佳話
洪永城與黃翠如多年來合作無間拍攝旅遊節目，兩人默契十足的互動和自然的化學反應，令他們成為觀眾心目中的黃金旅遊拍檔。在合作期間，兩人更一度傳出緋聞，雖然最終各自找到真愛成家立室，但這段「友達以上戀人未滿」的關係卻成為娛樂圈的一段佳話。近年由於社會經濟不穩，旅遊節目的開拍較前放慢腳步，令粉絲更加期待兩人的再次合體。
洪永城早前預告驛馬星復常 今年將有更多出埠工作
洪永城早前接受訪問時曾表示不習慣留家太久，更預告今年驛馬星終於復常，將會有較多出埠工作的機會。如今看來他的預言成真，與黃翠如再次攜手拍攝旅遊節目《走過歷史大地》，相信會為觀眾帶來久違的驚喜。兩人這次的合體不但滿足了粉絲的期待，更標誌著旅遊節目市場的復甦，令人對節目內容充滿期待。
粉絲期待節目播出 盼望重溫經典CP魅力
網民對於洪永城與黃翠如的再次合作反應熱烈，不少人都表示「合體So sweet」、「大家都想好快就有得睇節目」。這對經典CP的回歸不但勾起了觀眾的集體回憶，更讓人期待他們在新節目中會擦出怎樣的火花。相信《走過歷史大地》播出時，必定會成為觀眾茶餘飯後的熱門話題，重新點燃大家對旅遊節目的熱情。