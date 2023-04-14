百萬網紅洪瑛琦來港呻遇騙登韓國熱搜：香港有很安全嗎？　網民質疑造謠

韓國初代KOL洪瑛琦2009年透過綜藝《臉讚時代》為人所熟悉，身高僅有149cm的她靠著驚人的身材比例及超童顏外表火速走紅，不僅22歲已成人母，更曾是月銷1億韓元的網店老闆。她最近來到香港旅遊周圍打卡，卻透露在香港被騙，新聞隨即攀上韓網熱搜第三位，令不少韓國網民大呼離譜。
洪瑛琦香港春天着比基尼嘆冇人
洪瑛琦剛到香港便到海邊遊玩，可惜天氣不佳景色麻麻，遊客也甚少，她也感到新奇：「朋友說香港海邊穿比基尼就很暖和了，所以大家都穿着比基尼來玩，真的完全沒有人…甚至還有江原道那種感覺…不過照片拍得好就行了。」
搭的士疑被騙對香港印象超差
洪瑛琦在IG 限時動態與粉絲互動時被問道：「在香港背這種迷你包安全嗎？」然後她就大談在香港遇騙的經歷：「香港有很安全嗎？我在香港被騙了，計程車司機給我的零錢是假鈔。」雖然金額不大，但卻讓她對香港的治安印象扣分。
事件登上韓網熱搜
有關洪瑛琦在香港旅遊遇到詐騙一事曾登上韓網熱搜第三位，在各個博客也被廣泛討論，更被韓媒形容為「當地的士司機對外國人常見的詐騙手法」、「瞄準外國人的當地的士司機生動的詐騙手法令人毛骨悚然」等。部分韓國網友也感到不可思議，表示：「起雞皮疙瘩了」。
網友不滿被抹黑起曬弶
事件傳到來香港的討論區，有不少香港網友感到難以置信，因為他們在香港生活多年從未遭遇假鈔事件，而且製造假鈔成本不菲，風險高但回報低，如果有心騙遊客兜路即可，何必大費周章造假幣。而且港幣款式繁多，也許洪瑛琦只是拿到十元膠幣也不定，也有人認為她只是為了見報作故仔，IG有留言要求她出示假幣驗明真身：「能看一下假幣嗎？可能是誤會」、「那你去警察局了嗎？」。
20歲撻著高中生懷孕
洪瑛琦當年出演《臉讚時代》時，因為個性活潑及身材可人大受歡迎，20歲的她透過節目撻著細3歲的李世龍，不久後便懷孕，而對方當時還只是高中生，雖然感到崩潰，但二人還是堅持盡責生下bb，被網民睇死早晚離婚，如今一晃眼過去近10年依然恩愛，洪瑛琦更已成為兩子之母。