洪瑛琦

百萬網紅洪瑛琦來港呻遇騙登韓國熱搜：香港有很安全嗎？　網民質疑造謠

最新娛聞
Chan Yuk Wan

廣告

韓國初代KOL洪瑛琦2009年透過綜藝《臉讚時代》為人所熟悉，身高僅有149cm的她靠著驚人的身材比例及超童顏外表火速走紅，不僅22歲已成人母，更曾是月銷1億韓元的網店老闆。她最近來到香港旅遊周圍打卡，卻透露在香港被騙，新聞隨即攀上韓網熱搜第三位，令不少韓國網民大呼離譜。

洪瑛琦早前來港遊玩，一落機即去大埔沙灘曬太陽。
洪瑛琦早前來港遊玩，一落機即去大埔沙灘曬太陽。（圖片來源：[email protected]
洪瑛琦 她透過綜藝認識當時還是高中生的丈夫並火速懷孕，婚姻並不被看好。
她透過綜藝認識當時還是高中生的丈夫並火速懷孕，婚姻並不被看好。（圖片來源：韓國綜藝《Taxi》截圖）
洪瑛琦 她因驕人的身材在IG收穫大批粉絲，現在已是百萬網紅。
她因驕人的身材在IG收穫大批粉絲，現在已是百萬網紅，比很多韓星都犀利。（圖片來源：[email protected]

洪瑛琦香港春天着比基尼嘆冇人

洪瑛琦剛到香港便到海邊遊玩，可惜天氣不佳景色麻麻，遊客也甚少，她也感到新奇：「朋友說香港海邊穿比基尼就很暖和了，所以大家都穿着比基尼來玩，真的完全沒有人…甚至還有江原道那種感覺…不過照片拍得好就行了。」

洪瑛琦感歎香港沙灘就似江原道，江原道是韓國的內陸地區，只有群山環繞沒有海。
洪瑛琦感歎香港沙灘就似江原道，江原道是韓國的內陸地區，只有群山環繞沒有海。（圖片來源：[email protected]
洪瑛琦 她一邊打卡的同時，還不忘為即影即有相機做宣傳。
她一邊打卡的同時，還不忘為即影即有相機做宣傳。（圖片來源：[email protected]
洪瑛琦 她又感歎香港的海邊一個人都冇。
她又感歎香港的海邊一個人都冇。（圖片來源：[email protected]

搭的士疑被騙對香港印象超差

洪瑛琦在IG 限時動態與粉絲互動時被問道：「在香港背這種迷你包安全嗎？」然後她就大談在香港遇騙的經歷：「香港有很安全嗎？我在香港被騙了，計程車司機給我的零錢是假鈔。」雖然金額不大，但卻讓她對香港的治安印象扣分。

洪瑛琦 她在IG與粉絲分享在香港遭遇詐騙的故事。
她在IG與粉絲分享在香港遭遇詐騙的故事。（圖片來源：[email protected]
洪瑛琦自稱坐的士時被換假鈔。
洪瑛琦自稱坐的士時被換假鈔。（圖片來源：[email protected]
洪瑛琦 此事令她對香港治安失去信心。
此事令她對香港治安失去信心。（圖片來源：[email protected]
洪瑛琦 她亦埋怨香港的飲食不合她的胃口。
她亦埋怨香港的飲食不合她的胃口。（圖片來源：[email protected]

事件登上韓網熱搜

有關洪瑛琦在香港旅遊遇到詐騙一事曾登上韓網熱搜第三位，在各個博客也被廣泛討論，更被韓媒形容為「當地的士司機對外國人常見的詐騙手法」、「瞄準外國人的當地的士司機生動的詐騙手法令人毛骨悚然」等。部分韓國網友也感到不可思議，表示：「起雞皮疙瘩了」。

洪瑛琦 她在香港被騙的事跡獲韓媒廣泛報導。
洪瑛琦大呻在香港被騙的事跡獲韓媒廣泛報導。（圖片來源：Naver新聞截圖）
洪瑛琦 許多韓國網友關心她在香港的人身安全。
許多韓國網友關心她在香港的人身安全。（圖片來源：[email protected]
洪瑛琦 她又到香港迪士尼遊玩，觀賞煙花。
她又到香港迪士尼遊玩，觀賞煙花。（圖片來源：[email protected]
洪瑛琦 她亦趁機參觀香港的藝術盛事Art Basel。
她亦趁機參觀香港的藝術盛事Art Basel。（圖片來源：[email protected]

網友不滿被抹黑起曬弶

事件傳到來香港的討論區，有不少香港網友感到難以置信，因為他們在香港生活多年從未遭遇假鈔事件，而且製造假鈔成本不菲，風險高但回報低，如果有心騙遊客兜路即可，何必大費周章造假幣。而且港幣款式繁多，也許洪瑛琦只是拿到十元膠幣也不定，也有人認為她只是為了見報作故仔，IG有留言要求她出示假幣驗明真身：「能看一下假幣嗎？可能是誤會」、「那你去警察局了嗎？」。

洪瑛琦 部分網友懷疑她造謠，有人要求她出示假鈔證明：「可以出示假鈔嗎？綠色還是紫色的？可能是誤會。」
部分網友懷疑洪瑛琦造謠，有人要求她出示假鈔證明：「可以出示假鈔嗎？綠色還是紫色的？可能是誤會。」（圖片來源：[email protected]
洪瑛琦 她沒有回應網民的要求。
洪瑛琦沒有回應網民的要求。（圖片來源：[email protected]
洪瑛琦 不過她有大讚香港的酒店很好住。
不過她有大讚香港的酒店很好住。（圖片來源：[email protected]
洪瑛琦 她在香港拍了很多個人品牌的衣服廣告。
她在香港拍了很多個人品牌的衣服廣告。（圖片來源：[email protected]
洪瑛琦 她也驚歎在Art Basel遇到很多知名畫家，感到幸運。
她也驚歎在Art Basel遇到很多知名畫家，感到幸運。（圖片來源：[email protected]

20歲撻著高中生懷孕

洪瑛琦當年出演《臉讚時代》時，因為個性活潑及身材可人大受歡迎，20歲的她透過節目撻著細3歲的李世龍，不久後便懷孕，而對方當時還只是高中生，雖然感到崩潰，但二人還是堅持盡責生下bb，被網民睇死早晚離婚，如今一晃眼過去近10年依然恩愛，洪瑛琦更已成為兩子之母。

洪瑛琦 她經常周遊列國，唔怕凍派福利。
她經常周遊列國，唔怕凍派福利。（圖片來源：[email protected]
洪瑛琦 她經常鼓勵網友一起健身。
她經常鼓勵網友一起健身。（圖片來源：[email protected]
洪瑛琦 如此童顏難以想象居然是性感辣媽。
如此童顏難以想象居然是性感辣媽。（圖片來源：[email protected]
洪瑛琦年紀輕輕已經生兩件，家庭美滿。
洪瑛琦年紀輕輕已經生兩件，家庭美滿。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟五月天Twins鄭秀文許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：韓國綜藝《Taxi》截圖，[email protected]

讀者留言

熱門文章

 