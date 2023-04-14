百萬網紅洪瑛琦來港呻遇騙登韓國熱搜：香港有很安全嗎？　網民質疑造謠

韓國初代KOL洪瑛琦2009年透過綜藝《臉讚時代》為人所熟悉，身高僅有149cm的她靠著驚人的身材比例及超童顏外表火速走紅，不僅22歲已成人母，更曾是月銷1億韓元的網店老闆。她最近來到香港旅遊周圍打卡，卻透露在香港被騙，新聞隨即攀上韓網熱搜第三位，令不少韓國網民大呼離譜。