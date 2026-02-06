洪綺敏黑絲Look重返校園培訓小記者 結婚十年曾獲猛人親自到賀政商人脈深厚

46歲前亞視主播洪綺敏不時在社交平台大騷黑絲Look，更試過重返校園教授小主播小記者課程！身材保養得宜的她穿上連身裙配黑絲襪，端莊中不失女人味，引來大批網民讚好，更有人留言「好想做學生」。這位曾經叱咤新聞界的美女主播，離開螢光幕多年後轉戰公關界，背後更有不少鮮為人知的政商人脈故事。