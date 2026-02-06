洪綺敏黑絲Look重返校園培訓小記者 結婚十年曾獲猛人親自到賀政商人脈深厚

46歲前亞視主播洪綺敏不時在社交平台大騷黑絲Look，更試過重返校園教授小主播小記者課程！身材保養得宜的她穿上連身裙配黑絲襪，端莊中不失女人味，引來大批網民讚好，更有人留言「好想做學生」。這位曾經叱咤新聞界的美女主播，離開螢光幕多年後轉戰公關界，背後更有不少鮮為人知的政商人脈故事。

黑絲老師Look引網民瘋狂 熟齡身材依然驕人

洪綺敏去年在Instagram發文分享重返校園的喜悅：「2025年伊始，又係時候新學期返回校園 教小主播小記者課程 喜歡同小學生們互動 呢班同學亦頭腦靈活 觀察力強 睇得出佢哋平時都好留意新聞報道嘅細節 鏡頭前後嘅運作同故事 對佢哋更了解時刻收看新聞嘅大小意義 更有幫助」。相片中的她穿上連身裙及黑絲襪，造型端莊得體卻不掩女人味，46歲的她身材依然保持得相當不錯。

梁振英親自到賀婚禮 政商人脈深厚令人意外

很多人不知道，洪綺敏的政商人脈其實相當深厚。她與丈夫陸瀚民在2016年結婚時，時任特首梁振英更親自到場祝賀，足見兩夫婦與梁振英關係非常友好。陸瀚民本身是前立法會議員，同時也是麗新集團主席林建岳的助理，這層關係也為洪綺敏日後的事業發展奠定了重要基礎。兩人結婚至今近10年，目前未有子嗣。

離開亞視後轉戰公關界 曾任梁振英競選團隊要員

洪綺敏在2012年1月正式離開亞視新聞後，隨即加入梁振英的特首競選陣營擔任公關，負責接待傳媒工作。梁振英成功當選後，她更於同年4月正式簽約出任候任特首辦的公共關係主任，月薪高達5萬2,000元。其後她又轉到香港中國商會擔任副總幹事，2012年11月再轉職到麗新集團擔任公關，期間曾多次轉職，直至2022年2月重返麗新集團。

重返傳媒界主持節目 ViuTV香港電台都有她身影

除了從事公關工作，洪綺敏近年也重返傳媒界擔任電視及電台節目主持，先後於2021年、2022年及2023年任職於新城電台、香港電台及ViuTV，主持時事節目。她在社交網相當活躍，不時分享生活照和工作近況，身材驕人的她也會大騷性感Body，吸引不少粉絲關注。她本人對攝影有濃厚興趣，在網絡相冊可看到不少模特造型照。

網民大讚靚女老師 紛紛表示想重返校園

洪綺敏分享教學照片後，不少網民都大讚她是靚女老師，更有人留言「好想做學生」、「咁靚嘅老師邊度搵」。她表示很喜歡與小學生互動，認為這班同學頭腦靈活、觀察力強，能夠留意新聞報道的細節，對他們了解收看新聞的意義很有幫助。從新聞主播到政府公關，再到重返校園作育英才，洪綺敏的人生轉折確實相當精彩。

