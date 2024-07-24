洪金寶二仔洪天祥傳娶《超感應學園》台星劉奕兒 愛情長跑7年曾被拒婚
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現年72歲的影壇「大哥大」洪金寶4名仔女都投身了演藝界，其中大仔洪天明已結婚生仔，二仔洪天祥近日亦傳出即將和拍拖7年的台灣女星劉奕兒拉埋天窗，請洪金寶再飲新抱茶！
洪天祥與劉奕兒愛情長跑7年疑開花結果
現年48歲的洪天祥（Jimmy）現時已在台灣定居，而他的女友劉奕兒（Eugenie）則是一位33歲的台灣女星，入行9年的她曾孖姜濤合作拍攝偶像劇《超感應學園》，去年更憑電影《老狐狸》提名金馬獎最佳女配角，事業正穩步上揚，日前卻傳出她拒絕和經理人公司續約的消息，因此引來她為嫁人而急流勇退的猜測。
劉奕兒曾因700萬債務拒絕洪天祥求婚
劉奕兒與比她大15歲、擔任動作導演的洪金寶二仔洪天祥因拍電影《報告老師！怪怪怪怪物！》而結緣，至今已拍拖7年，感情穩定。有傳洪天祥已非第一次求婚，劉奕兒曾因家中有700萬台幣債務，加上母親患癌需要龐大的醫藥費，而拒絕了洪天祥的求婚。但近日她接受訪問時已轉口風，甜到漏地感謝洪家一直以來的照顧，似乎已準備好嫁入洪家。
劉奕兒獲封「翻版Angelababy」曬40吋長腿吸客
台灣女星劉奕兒憑著激似Angelababy的甜美面容和一對目測接近40吋的白滑長腿，在文化大學修讀新聞系時，已獲得「文化Baby」的稱號。在多部電視和電影作品中極速升呢女主角，2021年她更因夥拍MIRROR成員姜濤演出劇集《超感應學園》，並與姜濤有感情線，而廣受香港網民關注。
劉奕兒熱愛運動 曾夢想做體育記者
劉奕兒透露因從小熱愛運動，加上父親是一名跆拳道教練，所以她自小的夢想是做個體育記者，大四時原本想到緯來體育台實習，沒想到媽媽被診斷出乳癌復發，令家中經濟壓力大增，因此身為大女的她決定入行做演員，並簽入「偶像劇教母」柴智屏旗下的經理人公司，以賺取更高的收入，卻自此愛上了演戲。
洪天祥繼承洪金寶衣缽
洪天祥雖然出生於演藝世家，但他選擇了一條不同於父親的道路。他曾是男團TENSION成員，後來轉戰幕後，成為一名動作導演，並在內地發展其事業。繼承了父親洪金寶的衣缽的他，更曾憑電影《七人樂隊》入圍香港電影金像獎最佳動作設計獎。
撰文：東方新地圖片來源：IG@jimmyhung85、IG@eugenieliu612、FB@劉奕兒 Eugenie Liu、電影劇照