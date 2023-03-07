流水落花｜花姐處女獻Sammi 多得MIRROR鼓勵：做嚟畀我哋笑下都好
《流水落花》花姐的掙扎
花姐在《流水落花》的幕後花絮影片中，大談自己在接演這個角色前的掙扎，又直言今次將自己的處女作獻了給Sammi，她憶述：「我呢個角色就係一個士多老闆娘，導演就聲稱我係一個好直率，同Sammi係識咗好耐嘅朋友。」
以為要演粗魯肥師奶
花姐直指當時曾對新晉導演賈勝楓的選擇有所不解：「我估點解佢會搵我呢？九唔搭八咁樣、又未做過戲。我諗佢通常都係要搵一個粗魯、肥屍大隻嘅師奶，所以搵我囉。」
睇完文縐縐劇本更加驚
但到花姐睇完劇本後，感覺更加疑惑：「我覺得點解又會文縐縐咁，所以我嚟之前係好大壓力㗎！我好驚導演叫我做一個賢良淑德嘅高貴女人，咁我就死喇！」
MIRROR成員鼓勵花姐：得閒咪做
因此在真正演出前，花姐曾詢問各位鏡仔的意見：「其實我應承嘅過程我係好忐忑嘅，我都有問MIRROR成員我係咪應該咁樣做嘅，但係佢哋都話：『咪做囉！你得閒咪做囉！做嚟畀我哋笑下好呀！』咁樣。」
網民大讚：入型入格
結果網民對花姐今次客串演出都話好驚喜，紛紛留言大讚她：「全場笑位就係花姐出場」、「有花姐多咗興趣睇」、「認得花姐把聲」、「花姐做得好好，入型入格！」等等。
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