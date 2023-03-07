流水落花

流水落花｜花姐處女獻Sammi 多得MIRROR鼓勵：做嚟畀我哋笑下都好

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MIRROR經理人花姐（黃慧君）近日在電影《流水落花》中獻出了她的處女第一次，首次登上大銀幕，客串飾演女主角Sammi（鄭秀文）老友兼士多老闆娘，原來她在接演這個角色前，曾經非常忐忑！

流水落花 花姐為《流水落花》獻出了她的處女第一次。
花姐為《流水落花》獻出了她的處女第一次。（圖片來源：[email protected]流水落花 Lost Love）

《流水落花》花姐的掙扎

花姐在《流水落花》的幕後花絮影片中，大談自己在接演這個角色前的掙扎，又直言今次將自己的處女作獻了給Sammi，她憶述：「我呢個角色就係一個士多老闆娘，導演就聲稱我係一個好直率，同Sammi係識咗好耐嘅朋友。」

流水落花 花姐在片中飾演士多老闆娘兼Sammi老友。
花姐在片中飾演士多老闆娘兼Sammi老友，兩人原來同齡，都係50歲。（圖片來源：[email protected]流水落花 Lost Love）
流水落花 花姐之前只客串過拍劇。
花姐之前只客串過拍劇。（圖片來源：[email protected]流水落花 Lost Love）

以為要演粗魯肥師奶

花姐直指當時曾對新晉導演賈勝楓的選擇有所不解：「我估點解佢會搵我呢？九唔搭八咁樣、又未做過戲。我諗佢通常都係要搵一個粗魯、肥屍大隻嘅師奶，所以搵我囉。」

流水落花 花姐對導演嘅選擇好疑惑。
花姐對導演嘅選擇好疑惑。（圖片來源：[email protected]流水落花 Lost Love）
流水落花 以為導演想搵佢演肥師奶。
以為導演想搵佢演肥師奶。（圖片來源：[email protected]流水落花 Lost Love）

睇完文縐縐劇本更加驚

但到花姐睇完劇本後，感覺更加疑惑：「我覺得點解又會文縐縐咁，所以我嚟之前係好大壓力㗎！我好驚導演叫我做一個賢良淑德嘅高貴女人，咁我就死喇！」

流水落花 花姐好驚導演要搵佢演高貴女人！
花姐好驚導演要搵佢演高貴女人！（圖片來源：[email protected]流水落花 Lost Love）

MIRROR成員鼓勵花姐：得閒咪做

因此在真正演出前，花姐曾詢問各位鏡仔的意見：「其實我應承嘅過程我係好忐忑嘅，我都有問MIRROR成員我係咪應該咁樣做嘅，但係佢哋都話：『咪做囉！你得閒咪做囉！做嚟畀我哋笑下好呀！』咁樣。」

流水落花 講到鏡仔嘅回應，花姐都忍唔住笑。
講到鏡仔嘅回應，花姐都忍唔住笑。（圖片來源：[email protected]流水落花 Lost Love）
流水落花 近日MIRROR難得齊人，12位成員一齊出席公開活動，不過花姐並未有現身。
近日MIRROR難得齊人，12位成員一齊出席公開活動，不過花姐並未有現身。（圖片來源：官方提供）

網民大讚：入型入格

結果網民對花姐今次客串演出都話好驚喜，紛紛留言大讚她：「全場笑位就係花姐出場」、「有花姐多咗興趣睇」、「認得花姐把聲」、「花姐做得好好，入型入格！」等等。

流水落花 網民大讚花姐的演出入型入格。
網民大讚花姐的演出入型入格。（圖片來源：[email protected]流水落花 Lost Love）
流水落花 一出場就引發觀眾笑聲！
一出場就引發觀眾笑聲！（圖片來源：[email protected]流水落花 Lost Love）
流水落花 網民又讚MIRROR「神預言」，指花姐果然能夠「畀大家笑吓」！
網民又讚MIRROR「神預言」，指花姐果然能夠「畀大家笑吓」，帶畀大家歡笑聲！（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]流水落花 Lost Love、官方提供、[email protected]

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