《流行都市》兩位女主持連環失守 44歲人妻靠長腿完勝29歲小花
《流行都市》女主持齊著超短裙上陣
《流行都市》的女主持一向高質，經常在節目中大騷長腿，不過近日就有網民發現其中一集《流行都市》中，有女主持疑因著超短裙上陣拍節目，在梳化上坐下意外失守露底，而節目竟一刀不剪，直接播出街。
44歲人妻姚嘉妮 VS 29歲小花黃嘉雯 同失守
這段在網上瘋傳的片段，有指是出自去年4月21日播出的《流行都市》，當日3位女主持為姚嘉妮、黃嘉雯、陳詩欣，而被發現走光的就是姚嘉妮和黃嘉雯。
姚嘉妮驚現神秘三角
其中姚嘉妮因為在迎接嘉賓營養師後，習慣性地繞腿坐下，卻不慎將短裙翻起，露出神秘三角位置。而黃嘉雯則因為正對鏡頭，亦有現出裙下春光。
人妻兼人母keep得勁好
網民都對婦女節目會有走光鏡頭非常驚訝，也有網民將兩位同樣大騷長腿的女主持作出比較，認為44歲的姚嘉妮已經是一對仔女的媽媽，但仍然keep得勁好，加上擁有42吋長腿，完勝29歲的黃嘉雯！
曾演萬朱莎華入圍女配角
姚嘉妮除了主持《流行都市》，也有keep住拍劇，2021年，她在《十月初五的月光》中，飾演萬朱莎華，多幕鬧交戲獲網友力讚演技大爆發，她亦憑這個角色，入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳女配角獎。
姚嘉妮選亞姐入行
姚嘉妮在1998年19歲時參選亞洲小姐，並獲得季軍入行，及後於2001年轉投無綫至今，雖然美貌與身材並重，不過姚嘉妮並無一心嫁入豪門，反而選擇了當時同為亞視藝人出身的林祖輝。現在林祖輝已成為童裝代理公司的董事。
結婚17年曾傳出軌
姚嘉妮和林祖輝自1999年拍拖，2006年拉埋天窗，其後分別在2009年及2012年誕下一女一子。雖然姚嘉妮曾被傳與跳舞老師AL出軌，但當時林祖輝表示絕對信任太太。
愛林祖輝低調穩重
姚嘉妮接受傳媒訪問時，表示當年喜歡作風相對低調、給人感覺穩重成熟的林祖輝，當時林祖輝三十出頭，比嘉妮年長十幾年，當然能夠畀到呢位小妹妹莫大安全感！
2006年拉埋天窗
姚嘉妮被林祖輝的成熟穩重吸引，而林祖輝據稱當年在太太選亞姐時已對其一見鍾情，之後力追伊人。嘉妮又大讚老公為人忠直，唔會去呃人，又有唔少關係好長久的朋友，就好似黃子華咁。兩人拍拖七年後，於2006年拉埋天窗。
姚嘉妮擁長洲人樂天個性
《十月初五的月光》中姚嘉妮飾演的萬朱莎華充滿霸氣又尖酸刻薄，現實中姚嘉妮就指自己是個大情大性、直腸直肚的人，即使遇到煩惱，都應該嘻嘻哈哈去面對！
明白金錢買不到快樂
姚嘉妮原來年少時住在長洲，當時她隨便著對拖鞋就出街，周末就瞓在沙灘上，從小到大都不重視物質生活，明白到金錢係唔可以買到快樂。
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