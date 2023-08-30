流行都市｜宋芝齡曝光率銳減傳鋪路做議員 疑因太多新血逼走舊將

44歲中韓混血宋芝齡主持《流行都市》（前名《都市閒情》）多年，做到成為圈中隱形富婆，名利雙收，但近日有觀眾發現她曝光率銳減，疑被TVB冷待，更有傳她密密參與慈善活動，是為了鋪路從政，準備離巢TVB參選做議員！