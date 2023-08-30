流行都市｜宋芝齡曝光率銳減傳鋪路做議員 疑因太多新血逼走舊將
《流行都市》宋芝齡 坦認被新同事分走騷量
宋芝齡近年被觀眾發現曝光率銳減，質疑她遭到TVB冷待，對此宋芝齡在接受傳媒訪問時，直認因為多了不少新同事加入，要平均分騷，所以工作量的確有減少，不過她一直以來都唔睇重收入同薪酬，認為曝光率重要過一切，而為了增加曝光率，她會在同事請假時做替工。而從去年開始新加入《流行都市》做主持的女藝人，有朱智賢、林秀怡和林凱恩，到現在《流行都市》的女主持陣容，已有多達12人。
堅拒離巢：有工返已經好好
雖然騷量減少，但宋芝齡表明不會離巢，更話自己每次傾續約都係秒速應承，應該TVB傾約最快的員工，也不會要求加人工，因為她認為在現今時勢下，有工返已經好好。至於感情方面，宋芝齡話受「大王」安德尊拖累，令大家以為兩人真係拍拖，才會令她一直單身至今。
拒認從政：只係想做地區工作
而做主持以外，宋芝齡不只從商，近年仲積極轉型，除了擔任「自由黨灣仔支部主席」，又是慈善機構「藍聲行動」的第一副主席，仲做埋政府地區幹事，不時落區參與慈善活動，因此被指是為參選做議員鋪路，對此宋芝齡就表示自己唔係從政，只係想做地區工作，去幫助基層市民，又話要睇市民反應，怕市民未能接受，所以暫時唔會參選做議員住。
宋芝齡最少兩集《流行都市》走光無刪剪照出街
《流行都市》的女主持一向高質，有不少主持更是網民心目中的女神，經常在節目中大騷長腿，不過早前就有網民發現在去年《流行都市》中，有兩位主持姚嘉莉及黃嘉雯都被影到走光，就連經常與大王安德尊在節目中「耍花槍」的宋芝齡都出事，集數更不止一集，最少被翻出有兩集出現走光畫面！
《流行都市》女主持起身迎嘉賓 坐下即出事
宋芝齡其中一集直播出街的走光片段，是去年10月13日播出的一集，同樣是起身介紹嘉賓登場，再坐下蹺腳即出事。另一片段則同樣見宋芝齡坐下時，正面面向鏡頭因而走光。看來無論是節目服裝部門或是攝影組，都對走光畫面亦可播出街責無旁貸，無綫製作組應要好好保護女藝人的形象。
《流行都市》前港姐宋芝齡食正韓風彈出
身為《流行都市》台柱之一的宋芝齡，是中韓混血兒，憑1996年參加香港小姐躋身娛樂圈，由於懂得韓文，05年時韓劇《大長今》瘋魔全港，宋芝齡因而開始獲重用，憑着流利韓語而風生水起，令「韓妹」形象深入民心！
宋芝齡開韓文學校 三工人伴女王出巡
除了出韓國食譜，宋芝齡更被揭開設韓文學校，2018年又考獲第一類證券交易牌照，可以擔任經紀，被指每月收入達六位數，是TVB人工的十倍，平日揸名車出入，又被拍得由三名工人相伴照顧身價值十萬的愛犬出入，仿似女王出巡一樣！據知宋芝齡更經常與安德尊研究投資物業房地產，又向安德尊教路，於韓國買了一座山等政府收購，是圈中出名的「隱形富婆」。
宋芝齡曾戀唱片店董事 與安德尊傳緋聞
宋芝齡為人一向低調，過去公開承認的戀情只有2016年被拍到與當時HMV董事何智恒街頭攬錫，男方當時正處理離婚手續，可惜最後戀情無疾而終。其後因工作關係，於《都市閒情》中與「大王」安德尊鬥嘴鬥出火花，更傳二人撻着，對此網友都非常睇好，更紛紛向兩人送上祝福，不過事後宋芝齡否認戀情，但就不抗拒與年紀較大男士發展。
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