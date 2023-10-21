林凱恩做《流行都市》主持有料到！屢建奇功幫鼎爺「降火」
廣告
「鼎爺」李家鼎近日現身《流行都市》逢星期四的新環節「鼎爺家常菜」，一連10個星期教家庭觀眾煮餸，不過拍檔「大王」安德尊早前因為太嘈而被鼎爺黑面嫌棄，一班家庭觀眾都表示睇到眼火爆！不過最新一集有靚女「Bonnie」林凱恩幫手做主持，成個氣氛即刻唔同曬，𠱁到鼎爺超開心！
林凱恩加盟𠱁到鼎爺超開心
林凱恩在最新一集《流行都市》與「大王」安德尊齊齊擔任新環節「鼎爺家常菜」主持，一開場就即刻賣口乖：「終於可以同鼎爺合作喇」，𠱁到鼎爺都笑容滿面，連聲道謝。林凱恩在節目中雖然表現得非常溫柔，在適當時候問適當的問題，唔似安德尊擘大喉嚨亂講嘢，睇得出鼎爺都教得比對上幾次開心！
大王又講錯嘢叫鼎爺「夠鐘」 林凱恩執生幫手圓場
上幾集已經被鼎爺鬧到一鑊金的安德尊，今集繼續瘋狂插嘴兼亂講嘢，在鼎爺小心切材料的時候，更用手拍打鼎爺手臂，睇到網民都覺得好牙煙。其中一幕蒸茄子蒸到差唔多，安德尊脫口而出一句：「夠鐘喇鼎爺」，搞到鼎爺即刻黑面指：「鼎爺未能夠鐘！」知道自己講錯嘢的安德尊呆了數秒，原本被鼎爺逗得哈哈笑的林凱恩，即刻醒目執生圓場指是蒸茄子時間夠，有下台階的鼎爺最後都笑住叫安德尊熄火。
網民大讚林凱恩有大將之風
林凱恩今次表現深得網民喜愛，網民都紛紛留言大讚她有大將之風：「小妹妹越睇越端裝，大將之選」、「林凱恩，做主持好過做戲啊，做戲唔夠自然，做主持好淡定」、「好彩有林凱恩，如果唔係真係好大火藥味」等。另外，對比歷代主持如陳美妮，宋芝齡等，林凱恩明顯較溫柔，善解人意！
鼎爺加盟令點擊率10倍飆升
鼎爺廚藝、口才了得，網民都封鼎爺為「順德菜的百科全書」，加上安德尊的「神助攻」，令《流行都市》煮食片段在Youtube點擊率10倍飆升。過往又Annie教煮食時每集都只得幾萬點擊率，但一換成鼎爺做主持之後，每段片都至少有接近十萬點擊率，點擊率最高的視頻更錄得34萬Views，認真厲害。
一齊睇片：
好彩有林凱恩圓場！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：TVB《流行都市》截圖、Youtube截圖、IG@iris_lammm