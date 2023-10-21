林凱恩做《流行都市》主持有料到！屢建奇功幫鼎爺「降火」

「鼎爺」李家鼎近日現身《流行都市》逢星期四的新環節「鼎爺家常菜」，一連10個星期教家庭觀眾煮餸，不過拍檔「大王」安德尊早前因為太嘈而被鼎爺黑面嫌棄，一班家庭觀眾都表示睇到眼火爆！不過最新一集有靚女「Bonnie」林凱恩幫手做主持，成個氣氛即刻唔同曬，𠱁到鼎爺超開心！