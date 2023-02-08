流行都市丨隱形富婆台柱短裙兩度失手 混血身份撈副業月入六位數
最少兩集走光無刪剪照出街
從網民翻查所得，第三位女主持走光畫面被直播出街，正是自《都市閒情》已開始擔任主持，經常與大王安德尊在節目中「耍花槍」的宋芝齡！她出事集數更不止一集，最少被翻出有兩集出現走光畫面！
起身迎嘉賓 坐下即出事
宋芝齡其中一集直播出街的走光片段，是去年10月13日播出的一集，同樣是起身介紹嘉賓登場，再坐下蹺腳即出事。另一片段則同樣見宋芝齡坐下時，正面面向鏡頭因而走光。看來無論是節目服裝部門或是攝影組，都對走光畫面亦可播出街責無旁貸，無綫製作組應要好好保護女藝人的形象。
兩主持同集齊洩春光
《流行都市》的女主持一向高質，有不少主持更是網民心目中的女神，經常在節目中大騷長腿，不過近日就有網民發現在去年4月21日播出的一集《流行都市》中，三位主持姚嘉莉、黃嘉雯及陳詩欣都以短裙亮相，其中44歲的姚嘉莉介紹營養師登場時，蹺腳坐下時，竟然竟外令神秘三角失守，節目竟一刀不剪直接播出街。同場另一位主持黃嘉雯當時正面對着鏡頭，亦因裙太短，蹺腳下仍被拍到走光位置。
前港姐食正韓風彈出
身為《流行都市》台柱之一的宋芝齡，是中韓混血兒，憑1996年參加香港小姐躋身娛樂圈，由於懂得韓文，早年香港捲起韓流，宋芝齢因而開始獲重用，憑着流俐韓語而風生水起！
開韓文學校 三工人伴女王出巡
除了出韓國食譜，宋芝齡更被揭開設韓文學校，更與遵理合作開辦課程，2018年又考獲第一類證券交易牌照，可以擔任經紀，被指每月收入達六位數是TVB十倍人工，平日揸名車出入，又被拍得由三名工人相伴照顧身價值十萬的愛犬出入，仿似女王出巡一樣！據知宋芝齡更經常與安德尊研究投資物業房地產，又向安德尊教路，於韓國買了一座山等政府收購，是圈中出名的隱形富婆。
曾戀唱片店董事 與安德尊傳緋聞
宋芝齡為人一向低調，過去公開承認的戀情只有2016年被拍到與當時HMV董事何智恒街頭攬錫，男方當時正處理離婚手續，可惜最後戀情無疾而終。其後因工作關係，於《都市閒情》中與安德尊鬥嘴鬥出火花，更傳二人撻着，不過事後宋芝齡否認戀情，但就不抗拒與年紀較大男士發展。
常見問題
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