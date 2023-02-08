流行都市丨隱形富婆台柱短裙兩度失手 混血身份撈副業月入六位數

無綫節目《流行都市》（前名《都市閒情》），繼早前被網民發現有女主持走光鏡頭直播出街之後，事件不斷發酵，除了44歲索爆人妻與29歲新晉小花先後出事外，再有圈中隱形富婆、44歲混血女主持，被網民搜出直播時走光畫面，成為第三位中招主持。