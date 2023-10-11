戀講嘢｜浜崎真緒情挑193！現身ViuTV做嘉賓分享情史徵男友
《戀講嘢》第112集 浜崎真緒分享感情史
之前《戀講嘢》都訪問過愛情動作片星，包括入行前的素海霖以及「香港第2位AV女優」Alice Wong，今次終於找來人氣高企，29歲的浜崎真緒做嘉賓，今次亦係繼早前藝人嘉賓松岡李那之後，再次邀請到日本藝人現身《戀講嘢》，估唔到浜崎真緒令到做主持超過一百集的193忽然變得好尷尬！
浜崎真緒現實做過小三 經歷有助演戲
濱崎真緒出道近11年的時間擁有過千部AV作品，最喜歡扮演不倫戀中小三的角色，以及和已婚男性到溫泉旅館偷情過夜的劇情，據日本《週刊王》報導，她自爆年輕時也曾介入別人的感情，因此演出起來也特別逼真，常常讓她回味再三：
「有過做小三經驗對方讓我學到好多嘢，當我進入AV界時，能夠面對很多不熟習的事情，都是多得我那段時光。其實做小三是不太好，但那段經歷幫助了我。」
在不止一次的訪問入面，濱崎真緒曾表示過如若遇到心儀對象，就會「毫不考慮的引退」，但首要條件是要跟她一樣「尊重AV行業」：
「對方一定要接受我之前做過的工作，如果這個人不能接受，我不會跟這個人結婚。」
日本知名女優浜崎真緒突襲尖沙咀街頭
日本知名女優浜崎真緒今年29歲，她由18歲已開始加入女優行業拍攝相關影片，一開始卻不敢跟家人表明自己的職業，直至2014年家人才得知她成為了女優，並慢慢接受。目前浜崎真緒與SOD有合約在身，而她在性方面都抱開放及樂觀的態度，更直言最愛「不倫戀」，認為這種「禁忌之戀」都相當刺激。
近年轉戰兼任DJ
浜崎真緒在IG上都收獲不少Fans的喜愛，至今有逾34萬的追蹤者，不時都會在IG上大放性感相以及拍攝時的花絮片段。近年除了做女優外，她更向DJ之路出發，以「DJ Mao」的身份在各大場所進行音樂活動，近日來港正正是為了「SPACE MUSIC FESTIVAL」的活動做嘉賓，而她出演的場次為4月30日的18：30。
突襲尖沙咀街頭
早幾日已經來到香港的浜崎真緒，日前身穿白色裇衫以及黑色開叉長裙，腳穿Air Jordan 1經典「Black Toe」，再加上俐落的啡金頭髮，現身突襲尖沙咀街頭，利用位於清真寺對面的彌敦道牌打卡留念，並寫上「In Hong Kong」的字眼，有網民都笑問她：「有去找彌敦道九號做頭髮嗎？」。
Post「阿嘿顏」照片
跟住浜崎真緒更在IG上post出「阿嘿顏」的照片去預告自己來港，之後更於1881 Heritage大玩「腿張開」，並寫下自己未來數日在香港以「DJ Mao」出席活動的資訊，親民地用白話寫下「我等你呀。記得嚟搵我啦。」網民睇完之後都笑稱：「到底香港有咩吸引佢嚟？」，有網民就回應指「$30蚊戲飛」。
見姜濤電視屏幕興奮到跳舞
新近一個Story則見浜崎真緒到「姜濤灣」，在慶祝姜濤4.30生日的大電視屏幕前，手舞足蹈地紮紮跳，一邊跳仲一邊嗌住姜濤個名，仲Tag埋姜濤，睇得出非常興奮！
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