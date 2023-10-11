戀講嘢｜浜崎真緒情挑193！現身ViuTV做嘉賓分享情史徵男友

《戀講嘢》邀請浜崎真緒做嘉賓！《戀講嘢》播放超過兩年，歷來邀請過不少出位嘉賓，來到第112集更邀請了熱愛香港文化的日本女優浜崎真緒做嘉賓，分享感情史之餘更加同主持193有親密接觸，睇到幾位女主持不停尖叫！