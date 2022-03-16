吳浩康郭思琳正式註冊做夫妻 雙喜臨門獲老闆封大利是：佢係我半個爸爸

現年35歲的「格鬥女神」郭思琳，與38歲的吳浩康（Deep）去年開始低調拍拖，近日更爆出結婚喜訊，原來郭思琳已陀B三個月，雙喜臨門，於3月5日Deep公開回應結婚消息，更大讚郭思琳是他理想的另一半！二人在3月15日正式註冊並舉行小型婚禮！