浪漫台灣48小時｜「普渡女神」心口開窿超性感 男主持極尷尬：好大壓迫！
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以約會旅遊實境作賣點的J2節目《浪漫台灣48小時》，繼續由22歲的施焯日（Arthur）及22歲的蔡景行（行仔）2位香港男生去在台灣體驗與當地不同職業的台灣女孩子約會，不過今次的約會對象身材實在太好，令2位男主持都非常尷尬……
妤妤登場勁有壓逼感
行仔的約會對象是「普渡女神」妤妤，他們相約在台南一間木造日式建築咖啡廳見面。等待期間行仔表現忐忑，當妤妤出現一刻，他露出極驚訝的表情，毫不掩飾被妤妤心口開窿的性感上衣嚇一跳。行仔繼上趟跟34E江江共浴後，再跟34E妤妤約會自然受寵若驚，他接受訪問時尷尬表示︰「估唔到台灣女仔衣著咁開放，咁性感。我個人比較驚大（胸），好大壓迫，最好唔係太大亦唔係太細。唔知道導演係對我好，定係想見到我尷尬嘅反應，所以專係安排啲性感女嘉賓畀我。」
女神狂P圖與真人唔同樣
妤妤本身從事品牌行銷工作，同時經營自家社群媒體，走吃貨網紅路線，所以本周行程二人都以吃貨、打卡為主，先後到訪打卡餐酒館、南埕衖事雪糕店、藥膳雞湯店等。行仔笑言不枉此行，除了試到台南美食，還從妤妤身上學曉經營網頁秘訣，增加自己網頁流量。不過翻看妤妤的社交網站照片，與真人有少少出入，疑似有P過圖！
公主抱冧到爆
另一邊廂，Arthur今次約會對象是貌似秦沛囡囡姜麗文的健身教練Karen，二人第一次見面時，Karen就已經對Arthur的印象似乎不錯︰「在餵小動物的時候，因為我的頭髮比較長，然後他有幫我把頭髮往後撥，覺得很貼心。」Arthur的紳士風度，在往後參觀射擊博物館時獲得回報。玩遊戲時Arthur取笑Karen力氣不夠大，Karen即場自揭教練身份，還輕鬆將Arthur抱起連轉數圈。Arthur事後接受訪問時笑言︰「我終於明白女仔點解咁鍾意公主抱喇，原來嗰種感覺好開心。睇落搵個健身教練做女朋友都幾好。抱起嗰剎那，諗起細個俾媽咪抱。」
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圖片來源：TVB、大會提供