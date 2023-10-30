浪漫台灣48小時｜「普渡女神」心口開窿超性感 男主持極尷尬：好大壓迫！

以約會旅遊實境作賣點的J2節目《浪漫台灣48小時》，繼續由22歲的施焯日（Arthur）及22歲的蔡景行（行仔）2位香港男生去在台灣體驗與當地不同職業的台灣女孩子約會，不過今次的約會對象身材實在太好，令2位男主持都非常尷尬……