肥媽再爆海兒有男朋友！海兒尷尬窒機吞吐回應惹網民瘋傳熱議

《中年好聲音4》海兒少提感情生活，偏偏遇上心直口快的肥媽，私隱根本守唔住！繼去年底慶生環節被肥媽當眾踢爆「有男朋友」後，最新一集肥媽再度口快快爆料，令海兒再次陷入尷尬窒機狀態，網上更流出疑似兩人多年前的親密合照！