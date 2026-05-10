肥媽再爆海兒有男朋友！海兒尷尬窒機吞吐回應惹網民瘋傳熱議
肥媽再度口快快踢爆海兒名花有主
最新一集《中年好聲音4》中，參賽者莫家淦上台表演後，在車婉婉催促下對着鏡頭向太太講「I Love You」，並坦言「嘻皮笑臉咁就講到，但要認真講就講唔到」，表示藉着《今生今世》的歌詞告訴太太來生若有機會要繼續一齊。海兒好奇追問莫家淦為何講不出肉麻說話，莫家淦反問：「海兒老師你拍過拖未？」海兒即尷尬「嘩」一聲避答，場面已經相當惹笑。
海兒語出驚人叫人「咀咪肉麻啲」笑爆全場
參賽者莫家淦坦言拍拖時會與老婆拖手，但有了兩個小朋友後便各自拖一個，此時海兒竟然語出驚人：「你冇得拖佢，咀咪肉麻啲囉！」一句即笑爆全場。不過更爆的話題其實在去年已經上演，肥媽曾經在去年爆料，在生日會上海兒被問恨唔恨嫁時，肥媽直接衝口而出：「咩好多追求者姐！人哋有男朋友！我叫海兒男朋友識做！」
海兒尷尬窒機吞吐回應「唔講得㗎」
面對肥媽的當眾爆料，海兒一臉尷尬即時Hang機，影片中吞吐一句：「唔講得㗎」。肥媽似乎自知「爆響口」隨即嘗試補鑊笑稱：「係唔講得㗎，我頭先冇講過」，場面既尷尬又惹笑。
網上流出海兒疑似男友2019年親密合照
事實上，早在海兒入行之前，其個人IG早已分享與另一半的合照，2019年更有數張二人於歐遊時相擁合照，又有男方在試身室換衫時海兒擠在房內舉V自拍，可見關係親蜜。有網民翻出相片後大讚兩人好登對，亦有人表示終於明白為何海兒一直對感情話題避而不談，原來早已心有所屬。
海兒感情線時序重整：去年底慶生已被肥媽踢爆
回顧海兒被爆感情狀況的時序，最早可追溯至2025年12月底，《中年好聲音4》節目組為車婉婉和海兒慶祝生日（海兒12月8日生日），當時肥媽已經首度當眾踢爆海兒有男朋友。當日海兒態度含蓄，面對話題只是微笑回應「咁有得嫁一定係好事啦」，肥媽卻對着鏡頭喊話：「聽唔聽到呀？個個都話佢唔想嫁住，你都傻嘅！人哋或者想嫁呢，原來真係想！」隨後更直接叫海兒男朋友「識做」，令海兒的感情狀況首次曝光。到最新播出的集數，肥媽再度爆料確認海兒名花有主，加上網上流出的2019年合照，海兒的神秘戀情已經幾乎係公開的秘密。由含蓄迴避到被迫面對，海兒的感情世界在肥媽的「助攻」下逐步揭開面紗，相信觀眾未來都會繼續密切關注這位「美女高音家」的愛情動向。