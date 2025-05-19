海兒佛系心態派泳衣福利 自爆鍾情呢一種款式：同我18歲已經唔同
海兒佛系心態派泳衣福利 自爆鍾情呢種款式
隨著夏天來臨，海兒被問及是否會穿泳裝參加遊艇派對，她笑說會選防曬款，現在人大了，心態跟18歲時不同：「同我18歲已經唔同，我個心態已經變咗，我前幾日去咗百貨公司，我以前都好期待可以去嗰個位買一件最靚嘅泳衣，細個嘅心態係咁。」海兒又指現時去到夏天已經沒有很期待去穿泳衣，這件事對她已不重要。
舞台劇《三•八》情感挑戰
談及正在緊張綵排的舞台劇《三•八》，海兒坦言最初擔心無法勝任角色，特別是情感爆發的場面。她表示：「有時隔壁演員不夠投入，效果難以催淚，但我們全員認真，綵排時每個人都哭到眼睛腫了，連姚焯菲也腫着眼。」她強調全員的投入讓演出充滿感染力，令人動容。
被問及是否為感性評審，海兒認真回應指人生經歷多了，有人會變冷淡，有人更感性。海兒又指常遇到觸動心弦的時刻，感性沒有固定標準，認為豐富的人生閱歷讓她在評審時更能共情選手，展現其細膩一面。
海兒22歲舊照出土 入行後狂減20磅
海兒不時在社交平台大方分享靚相，大晒健康曲線，但背後其實付出了不少努力。她坦言早年在英國生活時身形略為豐滿，回港後正式踏足娛樂圈，為了配合藝人形象，開始積極管理體態，最終成功減掉近20磅。談到會否繼續上載性感照，海兒表示一切隨緣，視乎場合與造型是否得宜，若感覺舒服自然不介意分享，不過她亦強調不會刻意迎合期待，並堅持性感必須以「健康美」為前提。
海兒自爆衣著性感全因家姐
至於被問到性感穿搭是否出於爭取曝光，Hedy則認為自己一直保持相同風格。由於姐姐自小在外國讀書，她深受對方影響，從小便模仿姐姐的衣着風格；同時她亦受多位荷里活性感女星啟發，例如《盜墓者羅拉》的Angelina Jolie與《變形金剛》的Megan Fox，形象鮮明的女性角色一直是她欣賞的類型，因此她的穿搭風格自然流露出這類影響。對於被網民喻為「真人版娜美」，她亦欣然接受，坦言自己是動漫迷，認為這樣的稱號是一種讚賞。