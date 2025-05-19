海兒佛系心態派泳衣福利 自爆鍾情呢一種款式：同我18歲已經唔同

《中年好聲音3》美女評審海兒於昨日（18日）參與《中年好聲音3 紅白大戰》錄影，並加入「魔王對決」環節。她在訪問中分享錄製辛酸，透露連續兩日錄製100強賽程，長達20小時，形容如同「坐長途飛機」般疲憊。另外又被問到會唔會喺炎炎夏日參加船P，海兒就大爆現時揀泳衣鍾情呢種款式！