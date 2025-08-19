海兒被《中年好聲音》監製當面批「一樣嘢」有啲嚴重 節目出街後仍被網民指點
海兒自揭懶音風波被批：你懶音都有啲嚴重
海兒分享當初《中年好聲音》監製邀請她擔任評審的細節，她說：「之前其實我唔知（有懶音），由細到大都冇同我講我有懶音。第一次被告知我有懶音係我見《中年好聲音》監製，佢話：『你懶音都有啲嚴重，我哋做電視節目，最好要改』，佢話有一個月時間畀我去改。」海兒指節目出街後仍有懶音，但她已經努力改善懶音情況：「我冇介意畀人話，但我介意我有（懶音）。」
周國豐安慰海兒並說：「雖然網上有啲朋友會攻擊你有懶音，但我覺得你作為一個評審，你完全係稱職。同埋多咗一個角度，好靚囉！雖然平時對開肥媽都係好靚，但應該添sir（張佳添）係最開心！」十分搞笑。
網民紛紛留言：「海兒個人非常好又真實，毫不掩飾冇假話！好嘢我哋支持妳，加油一定會改好啲懶音」、「我好鍾意聽Hedy 說英文，非常字正腔圓」、「海兒做評審做得好好呀，經常比好多意見參賽者」。
海兒自揭童年陰影 慘被父親嘲「一講嘢就低能」
「音樂女神」女高音海兒（Hedy）因擔任《中年好聲音3》評審而人氣急升，她接受方健儀YouTube頻道訪問時，竟驚爆童年陰影，自揭曾因聲音被家人嫌棄，連爸爸都笑她「唔講嘢就安全啲」！
在訪問中，海兒坦言小時候對自己的聲音極度自卑，更被親戚暗寸：「你唔講嘢就真係好斯文啦！」沒想到連最親的爸爸也加入嘲笑行列，搞笑地告誡她：「你記住，唔講嘢就安全啲，一講嘢啲人就知你低能！」相比之下，家姐天生一把靚聲，常被老師點名在合唱團獨唱，令海兒既羨慕又妒忌。不甘心的她跟隨家姐學聲樂，意外發現自己唯一的「天賦」就是夠大聲，在古典音樂比賽中相當「着數」，從此在獎項中找到成功感。除了唱歌，她更憶述3歲起被媽媽「精心佈局」強迫學琴，經常喊住練習，媽媽更出動「棄琴」威脅，但因對鋼琴有感情而繼續，直到媽媽承諾「贏咗比賽就可以唔彈」，她才拼盡全力贏得比賽，從此再沒碰過鋼琴。
海兒高EQ回應外貌抨擊 直認：報應嚟嘅
自從擔任《中年好聲音3》評判後，海兒成為網民焦點，除了實力被質疑，更多人將目光放在她的身材及外貌上。對此，海兒表現出超高EQ，大方回應：「我覺得每個人都有佢哋發言嘅空間。開始係有少少唔開心，但而家基本上都冇。」她更笑言會看負評，因為當中有些評論能提供反思和進步的空間。對於網民指她變漂亮了，她也大方贊成：「好多人都覺得我靚咗好多，咁我贊成嘅，哈哈。」
她更自嘲這一切都是「報應」，因為自己小時候看到明星也會批評幾句。為了變美，她坦言付出極大努力，不但箍了三次牙，更是靠後天努力減肥：「我真係真心減肥，我真係減出嚟，呢件事係好刻意嘅，我唔係天生食唔肥，我以前可以食兩個公仔麵！」
陳海兒靚樣曾被質疑有出入
陳海兒2014年曾為心康會的週年晚會獻唱，大騷超強的歌唱實力！不過網民們的關注點則擺在了陳海兒的樣貌上，更有網民留言表示：「點解IG同YouTube兩個樣」，質疑陳海兒現時靚爆鏡的樣係「再進化」。不過亦有網民為陳海兒解釋：「擺明係箍完牙所以臉型唔同咗」、「IG相唔多唔少都會有啲filter嘅」、「人地行實力派冇必要整啦」。
海兒自爆擇偶條件 鍾情「慕強」智慧型
談到感情世界與理想對象，海兒直言自己有「慕強」心態，擇偶最重視對方是否善良和有智慧，她坦言：「我鍾意喺身邊人身上學嘢。」至於外貌，她笑稱過往男友的類型各不相同，對愛情抱持隨緣的態度，只要感覺對了就會嘗試發展。從童年被嘲笑到今天自信地站在幕前，海兒的蛻變故事，無疑為她增添了更多魅力。