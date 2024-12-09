海兒慶祝28歲生日 開腔5字回應會否取代伍仲衡返《中年好聲音3》做評審
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《中年好聲音》的資深評判伍仲衡最近簽約新人洪心怡後，疑因此而被TVB「炒魷」，許多粉絲都在詢問海兒會否趁機回歸節目，海兒日前開直播慶祝生日時，亦有開腔回應。
海兒生日直播透露願望
90後「音樂女神」海兒曾是《中年好聲音3》的評審，並以其出色的外貌和唱功大受網民喜愛，但其後她的位置突然被布志綸（Alan）接替。海兒日前開直播與粉絲倒數一起慶祝28歲生日時，被粉絲問到她是否有機會再次成為《中年3》的評判，對此海兒略顯猶豫後，展現出她的熱情和期待，她說：「梗係想做啦！」
網民期待海兒再次現身《中年好聲音3》
之後海兒補充道：「其實我都唔係好知，但有機會會做，隨緣啦。如果你問我想唔想，我當然想，我覺得好好玩、好enjoy ，enjoy嘅事梗係想做啦。」這番話引起了網民的熱烈反響，大家都表示期待她能再次出現在《中年好聲音3》的評判席上。
陳海兒才貌雙全
陳海兒除了於倫敦皇家音樂學院碩士畢業，更擁有香港演藝學院音樂榮譽學士學位。陳海兒十三歲時已考獲皇家音樂學院八級鋼琴考試及八級聲樂考試並獲得優異（Distinction）成績，更於十四歲時在第11屆香港（亞太區）鋼琴大賽奪得冠軍，並於多屆香港校際音樂節中獲得超過十次冠軍，可謂才貌雙全！
撰文：東方新地圖片來源：IG@hedy_hoiyi