海兒世一身材竟然靠1姿勢養成 大方自爆18歲被騙經歷
廣告
TVB歌唱節目《中年好聲音3》除咗一眾選手話題十足之外，當中客席評審海兒同樣係焦點之一！雖然海兒在最近幾集都未有於節目中出現，但係就完全冇影響佢強勁嘅人氣！早前海兒更上埋由周家怡主持嘅YouTube節目《恨駕女團》，仲大方自爆18歲時被騙經歷，以及好身材養成嘅秘訣……
海兒自爆18歲被騙經歷
海兒在節目上大方分享18歲時報考車牌嘅故事，更表示自己非常想考電單車牌，不過就遭到父母反對。海兒仲自爆由16歲開始存錢，更為考牌連電單車都買埋，最後竟因陷詐騙案而被父母得知兼阻止佢考牌：「因為我嗰個保險公司（車保）係詐騙，詐騙咗2000幾個人，我就係被詐騙嘅受害人之中最細嗰個。咁啲警察叔叔就覺得驚我唔安全，所以聯絡咗我父母」最後導致考電單車牌夢碎！
海兒世一身材竟考1姿勢養成
海兒隨後又孖住周家怡齊齊去睇樓，當睇到主人房時周家怡更搞笑表示由海兒為大家試床。海兒之後就邊試床邊表示「洩漏咗我嘅秘密」，自爆原來自己係趴住瞓，令身旁嘅周家怡震驚問：「點解你趴喺到瞓都冇阻礙發育嘅？」兼火速換成趴睡姿勢大叫：「原來應該要一早趴喺到瞓」獲海兒解釋趴睡養成世一身材嘅原因：「可能咁樣係有拉筋嘅作用啦」
撰文：東方新地圖片來源：youtube@恨駕女團、ig@hedy_hoiyi