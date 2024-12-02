海兒世一身材竟然靠1姿勢養成 大方自爆18歲被騙經歷

TVB歌唱節目《中年好聲音3》除咗一眾選手話題十足之外，當中客席評審海兒同樣係焦點之一！雖然海兒在最近幾集都未有於節目中出現，但係就完全冇影響佢強勁嘅人氣！早前海兒更上埋由周家怡主持嘅YouTube節目《恨駕女團》，仲大方自爆18歲時被騙經歷，以及好身材養成嘅秘訣……

