海兒7年前舊照生圖流出 親自落場回應 坦言學生時代更「樣衰」
《中年好聲音3》評審陳海兒近日因一張疑似舊照引發熱議，有網民在社交平台貼出2019年的照片並詢問是否為海兒本人，照片中女子身穿灰色貼身連身短裙，身材姣好但與現時形象略有差異。海兒親自回應時展現貼地一面，坦言學生時代曾有更「樣衰」的造型，其真誠態度獲網民大讚。
網民貼2019年疑似舊照引熱議
有網民在社交平台貼出一張2019年的照片，相中女子極似海兒，身穿灰色貼身連身短裙，身材纖瘦但凹凸有致，但整體造型較為樸素，與現時精緻的形象有明顯差別。該網民直接標籤海兒並詢問「2019年呢個係咪海兒？」，引起大量關注和討論。照片迅速在網上流傳，不少網民都對相中人的身份感到好奇。
海兒親自回應展現真誠獲網民激讚
面對網民的疑問，海兒非常貼地親自回應表示「嚇死，不過我以前返學個陣，再樣衰啲嘅look都有」，其坦誠和幽默的回應立即獲得網民一致好評。網民紛紛留言稱讚她的真誠，有人表示「其實咁樣算係樣衰咩，只係平時日常生活照，唔會無時無刻都咁靚啩」，亦有網民大讚「好大方，仲要自己留言承認」。不少粉絲更直言「真心唔覺樣衰喎」、「一樣咁正」，認為海兒無論何時都保持美麗。
2014年心康會演出片段曾引發外貌爭議
其實早前海兒曝光為《中年好聲音3》海選揀人時，已有網民翻出她在2014年為心康會週年晚會獻唱的片段，當時17歲的海兒已展現超強歌唱實力，但外貌和身材與現時確實有所不同。片中可見海兒皮膚較黑，有一排假哨牙，身材亦沒有現在般有看頭，引起部分網民質疑她是否有「再進化」。不過亦有網民為她解釋「擺明係箍完牙所以臉型唔同咗」、「IG相唔多唔少都會有啲filter嘅」，認為變化屬正常。
網民力撐海兒真誠態度值得欣賞
對於海兒主動回應舊照一事，網民普遍給予正面評價，認為她的坦誠態度值得欣賞。有網民留言「你都好誠實，至少沒突腩」、「ok啦咪正常女仔，依家有專業化妝師當然就更精緻，加油」，亦有人直言「女神」、「一樣咁正」表達支持。現時海兒在Instagram坐擁逾70萬followers，經常分享性感照片展現23吋小蠻腰及豐滿上圍，被網民譽為「世一音樂女神」，其真誠回應舊照的態度更令粉絲對她好感倍增。
圖片來源：threads、YouTube@heartclubhk2012、TVB、IG@hedy_hoiyi資料或影片來源：原文刊於新假期