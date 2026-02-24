海兒7年前舊照生圖流出 親自落場回應 坦言學生時代更「樣衰」

《中年好聲音3》評審陳海兒近日因一張疑似舊照引發熱議，有網民在社交平台貼出2019年的照片並詢問是否為海兒本人，照片中女子身穿灰色貼身連身短裙，身材姣好但與現時形象略有差異。海兒親自回應時展現貼地一面，坦言學生時代曾有更「樣衰」的造型，其真誠態度獲網民大讚。