海兒主持新節目！與金像新導演對談大騷名校標準英語 網民聽到耳朵懷孕
憑《中年好聲音》人氣急升的音樂女神海兒，除了外表甜美之外，畢業至倫敦皇家音樂學院的她更操得一口流利的英語。最近海兒主持新節目，與憑《香港四徑大步走》奪得香港電影金像獎新晉導演的Robin Lee，從半山出發進龍虎山，全程用名校標準英語，聽到網民激讚！
海兒與金像新導演對談大騷名校標準英語
由女高音聲樂家兼藝人海兒擔任主持，攜手憑《香港四徑大步走》奪得香港電影金像獎新晉導演的Robin Lee，從半山出發，一路走進龍虎山。隨著步伐由鬧市漸入山林，兩人邊走邊談，俯瞰港島與維港的璀璨夜景。海兒全程以名校標準英語與Robin對談，網民都大讚聽到耳朵懷孕！
金像新導演大談電影創作靈感來源
鏡頭內外，Robin不只分享他對電影創作的思考，更細緻捕捉到the MVP背後獨有的城市脈絡，將藝術與生活自然交織。對Robin而言，半山不僅是一個地理位置，而是一種生活態度。這裡既能放慢腳步，享受大自然的靜謐，也能緊貼CBD的繁華節奏。他形容the MVP展現了「The Most Valuable Panorama」——世界級景致與現代都市活力並存，正好折射出他心目中最理想的狀態：動靜皆宜、張弛有度，真正實現work-life balance的生活藍圖。
海兒家境起底才貌雙全
陳海兒除了於倫敦皇家音樂學院碩士畢業，更擁有香港演藝學院音樂榮譽學士學位。陳海兒十三歲時已考獲皇家音樂學院八級鋼琴考試及八級聲樂考試並獲得優異（Distinction）成績，更於十四歲時在第11屆香港（亞太區）鋼琴大賽奪得冠軍，並於多屆香港校際音樂節中獲得超過十次冠軍，可謂才貌雙全！
圖片來源：YouTube@the MVP、IG@hedy_hoiyi