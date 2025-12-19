海兒緊身潛水衣胸形畢露 S形曲線不科學惹轟動

28歲「音樂女神」海兒憑著《中年好聲音3》評審身份打響知名度，不但擁有超強唱功與音樂才華，更擁有天使臉孔與魔鬼身材深受觀眾歡迎。近日她在社交平台回顧夏天相片，身穿超緊身白色潛水衣的造型震撼眼球，天生異稟的豐滿上圍呈現得更加澎湃，驟眼看上去令人幾乎有窒息感覺，惹來網民瘋狂留言激讚大派福利。