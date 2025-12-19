海兒緊身潛水衣胸形畢露 S形曲線不科學惹轟動
28歲「音樂女神」海兒憑著《中年好聲音3》評審身份打響知名度，不但擁有超強唱功與音樂才華，更擁有天使臉孔與魔鬼身材深受觀眾歡迎。近日她在社交平台回顧夏天相片，身穿超緊身白色潛水衣的造型震撼眼球，天生異稟的豐滿上圍呈現得更加澎湃，驟眼看上去令人幾乎有窒息感覺，惹來網民瘋狂留言激讚大派福利。
海兒緊身潛水衣包不住火辣身材
雖然已踏入秋冬季，海兒卻在社交平台上載出海浮潛相片，穿上白色連身潛水衣、手套、蛙鏡和蛙鞋全副裝備上陣。平常人穿潛水衣就無睇頭，但海兒老師完美示範穿上潛水衣都可以好吸睛，厚厚的潛水衣都包不住她的火辣身材，胸猛上圍加螞蟻腰畫面殺死人。向來皮膚靚到發光的她，素顏一樣頂瓜瓜，她更留言「Go with the flow.」展現自信態度。
邪惡小背心晒S形曲線惹轟動
另一輯小背心性感相同樣令人目不暇給，相中見海兒身處沙灘旁，身穿白色小背心及短裙，腰間挷上小外套戴上帽子，休閒運動造型中帶點小性感。雖然小背心領口不算低，但十分緊身令她的澎湃上圍完美展現。當她在汽水機前走動時，豐滿上圍更加明顯畫面十分邪惡，短版設計將纖腰完美展現，明顯腰窩突顯S形曲線，加上一雙白滑長腿讓畫面更加不科學。
網民激讚身材比例過分完美
海兒的驚人身材引起網民熱烈討論，紛紛留言大讚「Wow!實在胸前偉大❤️❤️」、「咁靚得唔得㗎？」、「我愛海兒老師😍」、「個比例會唔會好得太過分？🔥」。有網民更問海兒是否穿了絲襪，因為雙腳零瑕疵完全看不出任何缺點。不少人表示海兒的身材根本不科學，完美得令人難以置信，直言她就像人間芭比一樣完美無瑕。
街頭真實生圖曝光皮膚反光
日前有網民在小紅書發文，表示在香港街頭野生捕獲海兒，並貼出當日影片記錄這次偶遇。片中見海兒紮起馬尾，身穿黑色皮褸及百摺裙，一身青春活力打扮。在路人視覺無濾鏡鏡頭下，海兒皮膚狀態仍舊良好，白滑程度簡直反光，證明她的美貌並非只靠修圖，真人同樣驚艷動人，難怪能夠在娛樂圈中脫穎而出成為眾人焦點。
圖片來源：IG@hedy_hoiyi、小紅書、TVB、東方新地、ig@hedy_hoiyi資料或影片來源：原文刊於新假期