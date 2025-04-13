海兒火辣神還原動漫角色 性感遊走大阪街頭超吸睛

《中年好聲音3》評審之一的海兒表現大方斯文，一直深受觀眾喜愛。日前，海兒就同古巨基、程人富一起到大阪旅行，三人更Cosplay日本動漫《Dan Da Dan》遊走大阪街頭，其中火辣還原性感角色的海兒最為吸睛！