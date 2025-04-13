海兒火辣神還原動漫角色 性感遊走大阪街頭超吸睛
海兒火辣神還原綾瀨星子
現年27歲嘅海兒，最近同古巨基、程人富飛咗去大阪旅行，三人仲一齊玩Cosplay，日本人氣動漫《Dan Da Dan》成為佢哋嘅靈感來源。海兒就挑戰性感滿分嘅綾瀨星子造型，身穿貼身白色吊帶，加埋肉色腰封，令佢傲人身材一覽無遺，線條勁搶眼，火辣指數爆燈！
性感遊走大阪街頭超吸睛
海兒與古巨基、程人富齊齊換上《Dan Da Dan》角色造型後，便走上大阪街頭遊玩打卡，氣氛熱鬧又充滿動漫感。當日氣溫偏低，海兒大部分時間都穿著一件海藍色外套保暖，直到影相留念時才脫下外套驚喜現身，火辣造型即時成為街頭焦點，回頭率極高！
音樂女神海兒自爆鐘意睇動漫
海兒在日前接受傳媒訪問時揭露了自己的生活喜好和擇偶標準，她自稱是一位宅女，偏愛宅男作為伴侶。海兒指自己本身好喜歡打機和睇動漫，自己生活中四大元素就是「打機、睇動漫、做social media、唱歌」，令不少網民都感到非常意外。
陳海兒家境起底才貌雙全
陳海兒除了於倫敦皇家音樂學院碩士畢業，更擁有香港演藝學院音樂榮譽學士學位。陳海兒十三歲時已考獲皇家音樂學院八級鋼琴考試及八級聲樂考試並獲得優異（Distinction）成績，更於十四歲時在第11屆香港（亞太區）鋼琴大賽奪得冠軍，並於多屆香港校際音樂節中獲得超過十次冠軍，可謂才貌雙全！
陳海兒晒「big爆」視角獲激讚
陳海兒日前在社交平台晒出幾張超吸睛新相，只見她以貼身衫加短裙坐在司機位，被安全帶箍實的上圍呼之欲出，令不少網民激讚：「世界波+黑絲，完美！」、「真羨慕那隻狗狗」、「好想坐你車」、「真係好屈機」
陳海兒好身材密實出鏡都擋唔住
陳海兒早前在社交平台分享新相迎接2024，以白色上衣以及瑜伽褲出鏡。陳海兒雖然包得密實，不過頗為貼身的上衣就將她極豐滿的身材展露無遺！側身企的陳海兒仲大騷完美的S型身材，獲網民激讚：「咁簡單嘅衣著都擋唔住好身材！」、「又靚又有身材，世界真係好唔公平」、「簡直係『世一』女高音啦！」