海兒緊身上衣大方派福利 心口變形「Boston」超搶fo引激讚

海兒（Hedy）早前憑藉擔任《中年好聲音3》評審而備受關注，人氣急升嘅海兒亦十分識做，經常在社交平台大方分享靚相，火速成為網民熱議嘅女神之一。日前海兒就再度在社交平台曬出近照，大派福利嘅佢雖然今次密實上陣，但係就仍然引來唔少網民激讚！