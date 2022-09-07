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海女日記｜沈殷怡僅3分鐘泳衣鏡頭被轟孤寒 即Post火辣泳照補數輕鬆呃Like

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由身形標青的沈殷怡（ Shirley）、馮寶欣（Po Yan）和葉巧琳（Mischa）主持的ViuTV新節目《海女日記》近日成為不少觀眾逢星期日晚的追看目標，雲集三人位女神，原本以為可以大飽眼福，豈料期待以久的沈殷怡環節，卻令觀眾大失所望，沈殷怡即Post泳衣相補數！

沈殷怡 觀眾以為大飽眼福，點知中晒伏！
觀眾以為大飽眼福，點知中晒伏！（圖片來源：《海女日記》截圖）

沈殷怡養眼時刻僅只3分鐘

《海女日記》頭兩集主要由「口罩小姐」馮寶欣（Po Yan）領軍，先去潛去再扒龍舟，當然亦不負觀眾所望，大部分時晚泳衣上陣，非常識做，在派福利以及介紹水上活動資訊取得平衡，大獲網民讚賞！不過去到第三集，沈殷怡以及葉巧琳介紹「水上人家」的旅艇生活時，觀眾就發現兩位女主持僅以泳衣上陣三分鐘唔夠，及後全個節目都穿上一件Over Size白色T-Shirt，大呻中伏唔夠喉！

沈殷怡 係呀，開場白時段。
係呀，開場白時段。（圖片來源：《海女日記》截圖）
沈殷怡 全程3分鐘左右。
全程3分鐘左右。（圖片來源：《海女日記》截圖）
沈殷怡 之後就全程係咁喇。
之後就全程係咁喇。（圖片來源：《海女日記》截圖）

沈殷怡IG貼泳衣相補數

由於收到網民不少投訴，節目出街後一日，28歲沈殷怡就立即在IG補飛，貼上一張當日拍攝節目的紅色泳衣相，隨即震撼網民，她寫道：「本年度最Summer的一張照片☀️ #最輕鬆的一集任務完成 #你地話只係出30秒太短咁就⋯⋯ #擺明呃like行動過30k睇下有咩驚喜」。此Post一出，輕鬆突破3萬Like，老友陳葦璇更留言投訴「邊夠你玩」，但到底會有咩驚喜，就暫時未有定案喇！

沈殷怡 有網民表示，睇呢張相做學術研究，研究咗兩個鐘。
有網民表示，睇呢張相做學術研究，研究咗兩個鐘。（圖片來源：shamshirley）

即睇女神其它靚相：

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撰文：東方新地圖片來源：《海女日記》截圖

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