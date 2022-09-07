海女日記｜沈殷怡僅3分鐘泳衣鏡頭被轟孤寒 即Post火辣泳照補數輕鬆呃Like

由身形標青的沈殷怡（ Shirley）、馮寶欣（Po Yan）和葉巧琳（Mischa）主持的ViuTV新節目《海女日記》近日成為不少觀眾逢星期日晚的追看目標，雲集三人位女神，原本以為可以大飽眼福，豈料期待以久的沈殷怡環節，卻令觀眾大失所望，沈殷怡即Post泳衣相補數！