海賊王｜Anson Kong Marf明信片被轟喧賓奪主 OP迷當垃圾掉

人氣漫畫《海賊王》（ONE PIECE）自連載起紅足25年，在香港的海賊迷們最期待最新一集劇場版《ONE PIECE FILM RED》已經在香港上映。MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）和COLLAR成員邱彥筒（Marf）為電影粵語版配音，當中片商把二人照片製成明信片，以入場特典的方式贈送給觀眾，卻引起了不少海賊王粉絲不滿！