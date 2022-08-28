海賊王｜Anson Kong Marf明信片被轟喧賓奪主 OP迷當垃圾掉
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人氣漫畫《海賊王》（ONE PIECE）自連載起紅足25年，在香港的海賊迷們最期待最新一集劇場版《ONE PIECE FILM RED》已經在香港上映。MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）和COLLAR成員邱彥筒（Marf）為電影粵語版配音，當中片商把二人照片製成明信片，以入場特典的方式贈送給觀眾，卻引起了不少海賊王粉絲不滿！
《海賊王》佔據人氣榜No.1
人氣漫畫《海賊王》在漫畫雜誌《週刊少年Jump》中長期佔據人氣榜No.1，在香港的海賊迷們最期待最新一集劇場版《ONE PIECE FILM RED》已經在香港上映，日前有網民在討論區發帖表示，自己非常期待《海賊王》的劇場版上映，加上見到比香港早上映的台灣及日本，所附送的入場特典非常吸引，令他引頸以待。
轟片商賺歌迷錢忽略動畫迷
不過，該網民知道香港的入場特典為Anson Kong與Marf的明信片後，大感失望，更寫長文怒斥指片商不尊重《海賊王》這部作品，有網民認為片商有心賺歌迷錢而忽略動畫迷，更引用《哈爾移動城堡》作例子：「當年夠搵木村拓哉配哈爾啦，又唔見電影代理商去印佢嘅postcard做特典嚟刷票房」，其他網民亦怒斥：「妹仔大過主人婆！」
網民斥拍攝質素差動作奇怪
有網民發文投訴指香港的入場特典不及日本及台灣吸引，但有網民反駁其實香港買2張2D門票也有送《海賊王》角色卡，買2張4D/4DX版門票也可得到限定版漫畫，台灣也是買2張飛才有贈品，並無不公平。但有網民覺得AK、Marf的限定卡相片拍攝質素不太好、動作奇怪，而且動畫角色的比例太細，認為得到了也會掉落垃圾桶。
MarfAK配音角色嘴形不夾
其實已有人將Marf的One Piece卡放上旋轉拍賣，求交換AK明信片，換言之這些「垃圾」也有人想要的，如果好彩抽中AK，更可能轉售賺幾十，變相令戲飛更便宜。有參加過首映的影評人認為AK、Marf 可能沒有看過影片，只是跟劇本配音，氣勢不是太足，而且對白跟角色嘴形不合。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected] 新映影片、《ONE PIECE FILM RED》官網、旋轉拍賣
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