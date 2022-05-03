海關戰線｜張學友獲海關關長問候受寵若驚 吳鎮宇友情客串望加戲份
英皇電影《海關戰線》由邱禮濤執導，邵劍秋監製，李敏編劇，張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟、吳鎮宇、關智斌、衛詩雅、陳家樂、楊天宇、米雪、石修、黃錦燊、袁富華、Amanda S.、邱占輝、Brahim Chab、劉若寶、朱天、黎峻傾力合演，電影拍攝進入如火如荼階段。
楊老闆代關長問候學友對霆鋒指導動作信心十足
學友見楊老闆到場探班，完全投入其海關角色，上前敬禮，兩人互動一番。楊老闆急不及待給學友傳口訊，向學友說：「剛與海關關長見面，對方表示要我傳話問候學友。」學友謙言受寵若驚，且感激各方友好對這部電影的支持；楊老闆親自答謝鎮宇演出之餘，亦逐一關心各人拍攝情況，並向兼任動作指導的謝霆鋒了解戲中動作場面的進度，楊老闆坦言對今次委以重任的霆鋒信心十足，叫大家等看好戲！
吳鎮宇期待與新導演合作 關智斌任黎峻開禮物清單
今次，吳鎮宇以特別演出形式參與《海關戰線》，探班當日在場有過百名臨時演員，但絲毫無阻他專心熟讀劇本，非常專業，鎮宇指今次拍攝，劇組安排的時間充裕，令過程非常順利，他說：「當然很開心，可以跟學友、嘉欣、霆鋒等有對手戲，下次希望可以再多一點！」至於今次未有機會獲動作指導霆鋒安排動作演出，鎮宇笑言：「惟有期待下次合作。」鎮宇展望將來：「希望每年拍一部，能與新導演合作的電影，暫時未與今年的新導演接觸，有香港政府大力支持，又有同行支持，目前未有人找我，呼籲大家，我演出的費用是ok的。」
此外，在片場度過生日的英皇新人黎峻，獲劇組送上生日蛋糕，楊老闆帶領現埸工作人員為他慶賀，在旁的嘉欣亦率先送上祝福，黎峻表示，很高興今年生日有三大女神林嘉欣、劉雅瑟、衛詩雅為他慶生，他說：「第一年在工作中度過生日，相信回家也睡不着，最難得老闆也到來，全公司亦很齊人。」在旁的關智斌（Kenny）也送上祝福，並謂這天才知道黎峻生日，Kenny被問到會否補送生日禮物，他向壽星仔黎峻笑說：「要什麼也可以，你夠膽就說！」互動氣氛既融洽搞笑。