《海關戰線》煞科宴星光熠熠 3張海報率先曝光 張學友謝霆鋒合作愉快
《海關戰線》3張海報搶閘曝光
英皇電影《海關戰線》由邱禮濤執導，邵劍秋監製，李敏編劇，張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟、吳鎮宇、關智斌、衛詩雅、陳家樂、楊天宇、米雪、石修、黃錦燊、袁富華等傾力合演。《海關戰線》製作認真、投資龐大，在劇組眾志成城的無比決心之下，順利完成拍攝工作。同時，《海關戰線》的三張先導海報，亦搶閘震撼曝光，包括張學友與謝霆鋒一張雙人海報，以及學友與霆鋒各自一張單人海報，海關戰事一觸即發，並預告電影將於2023年隆重獻映，萬眾期待！
楊老闆公開感謝劇組及海關
楊老闆在《海關戰線》煞科宴衷心鳴謝：「《海關戰線》是英皇電影今年的重點製作，最難得是在疫情之下，大家排除萬難，去拍出這一部好戲，所以我要特別多謝導演邱禮濤，在現場指揮大局，還有編劇李敏，寫了一個出色的劇本，當然還有主角張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟、吳鎮宇、關智斌、衛詩雅、陳家樂等一班好演員，加上所有工作人員的通力合作，才可以完成《海關戰線》這部好電影，我要借這個煞科宴多謝大家！」
香港海關全力配合添真實感
除了整個劇組的努力，《海關戰線》在拍攝上得到香港海關的全力配合，不但解決了不少難題，更提升電影質感，為多個大場面增添強勁氣勢及說服力，楊老闆不勝感激：「感謝香港海關的支持及全力配合，借出昂船洲海關基地、北角海關總部，以及不少船隻，令整部電影充滿真實感！」楊老闆更代表香港海關，即場致送精美紀念品予《海關戰線》一眾主創，為今次合作留下美好回憶。
學友喜見人人有工開
久未接戲的學友笑言，今次參演《海關戰線》相當愉快：「太久沒有拍戲了，看到認識的工作人員，大家都有工開，在片場傾吓講吓，拍得好開心！」之前學友與霆鋒只在《全城熱戀熱辣辣》合作過一場戲，跟吳鎮宇甚至從未合作過，學友打趣道：「希望以後大家再有機會碰頭，我會跟楊老闆說，下次給我更多的戲分！」歌神難得出山，不少工作人員自然抓緊合照機會，親切的學友亦有求必應，這份大禮堪稱無價！
霆鋒逐枱敬酒表謝意
身兼男主角及動作指導的霆鋒，對《海關戰線》全情投入，為答謝團隊的付出，霆鋒親自偕同邱導演、監製邵劍秋及編劇李敏，逐枱敬酒以表謝意，霆鋒表示，這次參與《海關戰線》可謂過足癮頭：「實際拍了六十幾組，但籌備工夫花了不少時間，總計都有八十組！」問到殺青心情，霆鋒感性道：「像我這種在片場長大的，最捨不得當然是片場裡的人！」
嘉欣盡力好戲在後頭
影后林嘉欣則對電影殺青直呼：「好開心，感覺好滿足！」最後一天開工，嘉欣需要拍攝一場大型動作戲，事前做足準備工夫，再加精湛演出順利完成，嘉欣謙言：「導演將這場動作戲留到最尾聲，可說是好戲在後頭！我也全力以赴，希望導演與觀眾都滿意我的演出！」
劉雅瑟形容體驗驚心動魄
首次參演香港大型動作片，劉雅瑟形容緊張心情：「很驚心動魄的一次體驗，沒想過這些爆炸場面，都是真實拍攝！」身為本屆金像獎的大熱影后人選，今次能與幾位影帝影后級前輩同場演出，雅瑟坦言：「很遺憾沒有能跟學友哥和嘉欣姐更多對手戲，期待之後還有機會演這樣類型的電影，下一次希望多一些動作戲！」