《海關戰線》煞科宴星光熠熠 3張海報率先曝光 張學友謝霆鋒合作愉快

英皇電影《海關戰線》宣布殺青大吉，為慰勞台前幕後連月來的辛勤付出，英皇集團主席楊受成博士前特別舉行《海關戰線》煞科宴，導演邱禮濤、監製邵劍秋、編劇李敏，聯同主角張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟、吳鎮宇等盛情出席，當晚星光熠熠，《海關戰線》的三張先導海報亦搶閘震撼曝光。