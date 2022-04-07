海關戰線｜謝霆鋒首任動作指導 張學友好放心：我是長輩他一定會對我好
謝霆鋒首任動作導演
相隔6年，再度接拍新片的張學友，與兼任動作指導的謝霆鋒首度合作，學友笑言：「知道霆鋒做動作設計好放心，從未試過做體能練習，今次只是搏一搏，埋位傷就傷，不傷就好彩，我是長輩他一定會對我好，總之放心交給霆鋒，早前邱禮濤導演跟我說：『上次拍華仔（劉德華）只是數個鏡頭，拍出來打得好勁！』所以真的很放心！」
張學友謝霆鋒互推主題曲
對於學友與霆鋒是否有機會合唱主題曲，霆鋒笑指：「在學友面前，怎可說我是唱家班呢？」學友補充：「你是的，其實我拍戲以來都很少會自己提出（唱主題曲），多數都是別人要求才會唱，如果霆鋒唱的話，我就不唱留給他了。」
林嘉欣笑指自己是「最論盡的madam」
嘉欣指出，今次霆鋒兼任動作指導，第一天拍攝槍戰，霆鋒安排了一個跨欄動作給她，嘉欣非常謙虛道：「我的身手會否成為史上最論盡的madam呢？平時我拍文戲較多，霆鋒度了一段一邊跨欄一邊開槍的戲給我演，看似簡單，我收工返家後才發現很多瘀傷，因為當時很認真聆聽指示，完全察覺不到自己腳腫了，發覺自己真的需要做一點運動。」談到今次會否有壓力，嘉欣表示反而感到很興奮，她說：「有機會可以再同學友、鎮宇合作，相隔20年再與霆鋒合作，見回很多老朋友，很興奮，感覺與霆鋒也沒多變，只是大家成熟了。今次角色與過往很不同，需要拍攝開槍場面，自己特別去槍會練習，因為練真槍才懂得如何更安全。」
吳鎮宇與林嘉欣相逢恨晚
雖然吳鎮宇未能出席開鏡拜神，但日前開工，鎮宇已預錄訪問片段。在戲中飾演海關高層的鎮宇表示，很久沒穿制服演出，首度與林嘉欣合作，算是相逢恨晚；見到疫情漸趨穩定，鎮宇相信能撐過這疫情順利演出。問到霆鋒今次任動作指導，會否希望對方為自己設計動作演出，鎮宇笑言：「不用客氣了，我們這些文藝片出身，著實應付不來，但很想看霆鋒任動作指導的作品是怎樣，可惜沒機會讓我展示身手，要等下次了。」
關智斌喜獲霆鋒提點
關智斌（Kenny）、陳家樂、衛詩雅及楊天宇有幸參演《海關戰線》，除陳家樂以外，三位均飾演海關要員，衛詩雅說：「我膊頭什麼都沒有，雖然最低級，但我是最勇敢的！」而身穿便服的陳家樂今次不再演行動組，家樂說：「我是其中一個被調查的關鍵證人，同時會跟三位有明爭暗鬥的追逐戲。」
衛詩雅與陳家樂今次不用再演情侶，詩雅改跟男神霆鋒演感情戲，衛詩雅說：「我真的很開心，覺得公司對我很好，應該要將片酬歸還給公司！現時即使我等候埋位，都會留在現場幫霆鋒抺汗。」在旁的陳家樂表現傷心說：「為什麼跟我拍戲時，你不是這樣對我？對比實在太大了！」
米雪姐要追車
石修在戲中飾演海關關長，帶領海關同僚追查走私軍火案件。米雪與黃錦燊在戲中飾演夫婦，黃錦燊笑言多年來渴望與米雪飾演一雙情人，如今終於願望達成，在戲中飾演商人的黃錦燊，則協助石修破案，米雪表示，會參演戲中刺激追車場面，非常期待！