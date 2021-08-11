海陸勁技場｜ E Cup蘇小小回應網上抨擊：對不起污染了大家的眼球
文：東方新地 圖：ViuTV、蘇小小IG
E Cup 蘇小小回應網民狠批 ：玩水就係咁著㗎啦！
《海陸勁技場》首兩集「水運會」惹來網民負評，有說節目「靠波罅吸收視」、「拉低個台的質素」及「搞到cctvb咁」，作為當事人兼最受抨擊的蘇小小，今次無玩「消失」，甚至就站出於社交媒體正面回應觀眾抽擊：
蘇小小：對不起污染了大家的眼球
說到尾，蘇小小對香港觀眾接受不了「水上節目著得少布」的邏輯表現氣餒，更說下次拍水上節目，會問下導演可唔可以著返件「樽領衫」，最尾更說「對不起污染了大家的眼球」。
蘇小小夥「格仔導演」合拍廣告
其實《ERROR自肥企画》自5月播出以來，不但帶挈ERROR接拍海量廣告，就連「格仔導演」Mike以及Agent L都不凡廣告代言，至於作為性感搜查官的蘇小小最近亦有同上述兩位幕後轉幕前的新晉KOL合作，廣告中三人同樣現身泳池旁邊大玩競技：
重溫Zoe 19歲初出道專訪：
「世上沒有醜女人，只有懶女人。」天生麗質嘅女神的確有，但係由醜小鴨變天鵝嘅，就更加大有人在。今年19歲，喺ive讀緊event management嘅Zoe(蘇麗華)，話自己讀中學嗰陣，又肥又黑，仲成面痘痘! 如果唔係開始識貪靚，同經過一番努力，而家又點會成為私影界嘅搶手model！
Zoe喺2015年前開始涉足私影界，當時係純粹想影吓靚相，希望等自己老咗，都可以俾自己啲仔女睇吓，自己後生嗰陣係點樣，好趁青春留倩影嘛！明嘅！
好多人都覺得私影好危險，三唔識七，約出嚟單對單，加上之前都發生過啲唔係幾開心嘅事，所以model本身都應該有番啲戒心。Zoe都好清楚呢點，所以都識得保護自己，例如抗拒影任何色情，或者過份性感嘅相。一來覺得冇必要為錢去賣弄身體，二來亦都唔想令屋企人尷尬難受。
Zoe由細到大都好中意畫畫，讀中學嗰陣，佢試過有兩年起勢咁參加畫畫比賽，攞獎都攞咗十幾個，不過而家就少畫咗，因為讀 event management都真係幾忙，而且亦都好有挑戰性，所以無論讀完high-dip之後，可唔可以繼續升學都好，Zoe都想喺番呢方面發展。
Zoe當正自己爸爸係偶像，連拍拖對象，都話要搵個好似爸爸咁好嘅！佢話雖然要搵個好似爸爸咁高質嘅男朋友係唔容易，但係有公德心，同心地善良呢啲基本品德都一定要有！而且爸爸教落，識男仔唔一定要有錢有車有樓，最緊要人品好，同腳踏實地，當然仲要鍚自己啦！喺呢方面，佢一定會聽爸爸話架！
撰文: Joanne 攝影: Paul Choi 拍攝: 孔子 & Jason
剪接: Candy 美術: Linda Hair:[email protected] Makeup Makeup: [email protected] Makeup
鳴謝:Partyland及I’s Land Cafe (提供場地)