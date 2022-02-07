「浸大E神」楊梓瑤瑜伽室疫下停業冇錢交租 斥業主無情採法律行動

「浸大E神」楊梓瑤（Carol）近年轉行做瑜伽導師，去年在懷胎超過三十周運動量依舊，並保持重訓玩舉重又玩倒立，引來網民很多爭議；受到本港第5波新冠肺炎疫情影響，楊梓瑤的瑜伽教室亦被迫停業，手停口停前路茫茫，連交租都有困難，日前她在社交網直斥業主無人情味：「有頭髮邊個想做癩痢？」