「浸大E神」楊梓瑤瑜伽室疫下停業冇錢交租 斥業主無情採法律行動
撰文：東方新地｜圖：[email protected]、新傳媒圖片
浸大E神手停口停
轉型做瑜伽導師多年的「浸大E神」楊梓瑤，受到疫情影響，瑜伽室要停業，日前她在社交網公開相信是與租務部職員的對話，楊梓瑤表示因為冇工開冇收入，詢問可否遲交租，遭對方拒絕，並指瑜伽室有政府資助，冇理由要業主承受，仲話如果唔交租就交畀Legal部門去處理，最後更cut線。
曾提出減租
楊梓瑤與租務部職員交涉不果，更遭到對方冷言拒絕，她感到非常不忿，留言：「有頭髮邊個想做癩痢？上手業主起碼都肯減管理費，雖然唔係多但管理費成$8000。轉咗新業主成幢大廈買咗，員工都唔同晒。其實都唔係叫你免租，都係想你幫幫手同業主反映睇吓可唔可以減租，你話可以幫我問一問上頭，其實我都收貨。如果市道好返大家真係要小心咁揀業主。」
去年榮升人母
「浸大E神」楊梓瑤（Carol）在香港𡃁模熱潮下紅極一時，拍得住鼻祖周秀娜和DaDa陳靜等﹗Carol出道時以楊焉藝名，與羅仲謙合作《婚前試愛》有大膽演出，14年淡出娛樂圈轉行做瑜伽老師並用回原名楊梓瑤，去年6月透露懷孕，9月份就己經正式榮升人母！
「浸大E神」楊梓瑤未有受傳統孕婦大忌影響生活，如常教瑜伽及舉重等重訓運動，她在社交網指懷孕期間「點樣可以冇咁笨手笨腳？」她指除了瑜伽以外，負重運動對孕媽好大幫助，故她如常舉重以「強化背部肌肉及保持肌肉彈性」，並在懷孕17周貼出舉重片，令網民譁然﹗
楊梓瑤：用腹肌會整親BB係世人誤解
「浸大E神」楊梓瑤的舉重片一出，網民紛紛留言話睇見好牙煙，擔心楊梓瑤如此激烈運動會整親BB及整傷自己，提醒她懷孕期間要萬事小心﹗聽到不少爭議聲音，楊梓瑤沒有動搖自己的運動信念，並在28周時再上載舉重片以回應大家的對她的誤解，她指以前也擔心「如果用腹肌會整親BB？」，是因曾看過新聞報指有懷孕的職業運動員因為腹肌太緊最後BB「胎死腹中」，亦有運動員在懷孕機間沒有減少訓練最後「6個月早產」。
「浸大E神」楊梓瑤：我對自己身體最清楚﹗
楊梓瑤指這過去對運動誤解，其實除非每日操幾個鐘，一周操足七日，若不是其實出現以上意外是不常見的﹗又指若保持做核心運動，對產後都好大幫助「根本唔使嘥錢去做紮肚」，並奉勸各位姊妹要動起來，若不然將來會後悔﹗楊梓瑤為了「唔後悔」會如常鍛練，對外界的爭議聲，她似乎很勞氣指「好多人鍾意畀意見唔夠，仲好想你採用佢嘅意見」，又指別人愛以過來人給意見出發點雖然好但「唔等於要認同」﹗又指自己過去十年間由打拳、瑜伽到crossfit（健身訓練方式主張混合健身屬高強度訓練），對自己身體最清楚﹗
楊梓瑤：你估唔到啫，唔係我問題喎﹗
楊梓瑤指舉重磅數已因應懷孕期間減輕，但依然好多人會七嘴八舌，楊梓瑤指「你做唔到啫，唔係我問題喎﹗」強調自己「無可能成為你眼中嘅大肚婆得閒只係拉吓筋…喺世俗眼光下，勇敢行自己條路的確唔易，每個人都有唔同嘅框框，好想身邊嘅人去接受，但條路最後都係你自己行返嘅，到最後點揀，係你選擇」
「浸大E神」楊梓瑤升呢準媽媽
那些年香港曾經有過一班大受宅男喜愛的寫真女神，其中只有周秀娜、DaDa（陳靜）和Jeana（何珮瑜）成功跑出，而大家都好耐無見的「浸大E神」Carol楊焉（原名楊梓瑤）原來已和Coffee（林芊妤）一樣轉行教瑜伽，現在Carol更已懷孕多月，最近她在社交網上載自己的大肚孕照，力Sell自家品牌推出的孕婦瑜伽衫！
「浸大E神」升呢老闆娘
2014年「浸大E神」Carol淡出娛樂圈後一度轉職做辦公室文員，到2015年她考獲瑜珈導師資格，2018年更與拍檔合資開設瑜伽教室，成為老闆娘，近日更推出自家瑜伽服品牌，生意愈做愈掂。上月Carol忽然晒出自己正面和側面孕照，原來是為了力Sell自家品牌推出的孕婦瑜伽衫。
現年33歲的Carol透露自己現在已懷孕31周，即約7個多月，預計BB將會在9月出世。雖然已肚大如籮，但Carol仍有開班教導孕婦瑜伽，她表示將會在8月尾開始放假，直到10月中再復工教堂。
曾兩度改中文名
Carol本名楊麗華，又名楊梓瑤，其後又改名為楊焉。Carol由2005年已開始成為model，曾做過ATV賽馬資訊節目「馬上全接觸」Racing Angel，又在2008年參加過香港動漫節《Bandai Girl》選舉大賽並贏得冠軍。
2008年楊梓瑤Carol參加無綫節目《美女廚房》第二輯的「美少女廚神」環節，憑性感裝扮而聲名大噪，成功踏入娛樂圈。
唯一一本寫真集尺度超大膽
由於Carol擁有34E嬌人上圍，加上當時正就讀浸會大學副學士，所以當時被封為「浸大E神」。Carol曾在2010年書展中推出其寫真集《Huge》，這本寫真集在峇里取景，照片尺度大膽。
當年因為這些尺度寬鬆的寫真而令Carol被大眾抨擊，不過一向作風大膽的她卻一於懶理，更說這些只是藝術作品，正如在畢加索的畫中亦有裸女一樣。
曾請羅子溢食波餅
雖然只推出過一本寫真集，但Carol當年走紅後都客串過不少電影，戲份最多是在2010年電影《婚前試愛》中，同大隻仔羅仲謙（現名羅子溢）有一段激烈床戲，片中Carol更被壓到胸都變晒形！
簽過叻哥
經過數年沉寂，2013年Carol因為健康問題而減少了幕前曝光，她指改名楊焉是希望能減少自己病痛，同她宣布簽約成為阿叻（陳百祥）旗下藝人，並參與無綫節目《叻哥遊世界》，但卻引發出尚未與前公司Starzpeople解約的糾紛，2014年她與阿叻公司潮藝娛樂解約並淡出娛樂圈。
2014年與向潮藝娛樂解約，之後Carol就淡出了娛樂圈，沒有再在公開場合上出現，近年她更考獲了瑜珈導師資格，正式轉型為瑜珈教練！
雖然咁耐冇見，不過E神稱號尚在，見到Carol做出不同瑜珈動作時都晒出激深事業線！唔知Carol有冇打算同Coffee一較高下呢？