「浸大E神」楊焉酒精上腦玩引體上升凌空墮地 死神來了畫面逐格睇

被稱為「浸大E神」的前模特兒楊焉（Carol，前名楊梓瑤），轉職成為瑜伽導師後，經常在她的個人短片頻道上分享生活。不過，她最近發布了一段影片，透露自己不久前經歷了一次嚴重意外，網友指驚嚇程度有如「死神來了」畫面！

