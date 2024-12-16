「浸大E神」楊焉酒精上腦玩引體上升凌空墮地 死神來了畫面逐格睇
楊焉飲大2杯喺餐廳做引體上升 結果失手頭撞水吧
在楊焉YouTube的一段新影片中「人生最後悔莫及既決定」幸好與死神擦身而過，楊焉身穿睡衣，佩戴頸箍，表示自己的生活可能會因此而大受影響，甚至可能無法恢復正常行走。楊焉詳細講述了她的受傷經歷，她回憶說，事故發生在中環的一家餐廳，當時她與家人和朋友吃晚餐。
由於之前已經喝了幾杯酒，大玩「pull up challenge」看到丈夫輕鬆完成挑戰，雖然她已知道當時「個bar好跣手」，但她在酒精的刺激下，嘗試了引體上升的動作。不幸的是，她在執行擺盪式引體上升時失手，頭部撞向水吧，並在眾目睽睽之下從空中墜落，背部重重地摔在地上，現場發出了一片驚呼，更嚇到餐廳所有客人都離去。
入院等5個鐘後發現頸椎未來有機會行唔到路！
楊焉的丈夫立即上前協助，但她當時痛得無法開口。她後來表示感到頭暈並想嘔吐，成身都非常痛，隨後被救護車緊急送往醫院。她在醫院等到5個鐘後，接受了X光和CT掃描，醫生發現她的頸椎第四與第五節移位並壓迫神經，需要進行大手術以避免未來行走困難。
她在醫院經過長時間等待後接受了X光和CT掃描，醫生發現她的頸椎第四與第五節移位並壓迫神經，不幸中之大幸是兩節骨沒有碎，如果能回到正位可以自行康復，但醫院建議進行大手術以避免未來行走困難。儘管醫生建議手術，楊焉因擔心風險和可能的後遺症，堅決選擇不進行手術。
非常後悔玩「pull up challenge」覺得自己好蠢
幸運的是，在住院第三天，再次進行的X光顯示她的頸椎已經回到正確位置，但未來一至兩個月都需要戴頸箍、每一至兩星期返去覆診，以後有許多運動都未必做到，包括自己最喜歡的倒立。楊焉對自己當初的決定感到非常後悔，認為自很笨。並坦言如果當時情況更糟，頸部位置直接撞到水吧的話，她可能已無法與大家分享這段經歷。她希望透過分享自己的經歷，讓大家從中吸取教訓，避免類似的危險行為。
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網民：正正經經食飯唔得嘅
不少網民都留言希望楊焉可以早日康復，也幸好楊焉也知道自己做了一個錯的決定，日後要加倍小心「多謝你咁勇敢講出整個經歷，相信會真係幫到別人及你自己」「祝福你。 願你快速康復。以後一定要注意，小心，任何危險動作和行為。」「我係c5 c6受傷，下半身失去知覺一個半月，好彩慢慢好轉。後遺症係訓覺痳痺。你好好彩，完全無神痛。早日康復」「係真係幾蠢」「正正經經食飯唔得嘅」