那些年的「浸大E神」Carol楊梓瑤改名退出轉行教瑜伽 原來已升呢準靚媽

那些年香港曾經有過一班大受宅男喜愛的寫真女神，其中只有周秀娜、DaDa（陳靜）和Jeana（何珮瑜）成功跑出，而大家都好耐無見的「浸大E神」Carol楊焉（原名楊梓瑤）原來已和Coffee（林芊妤）一樣轉行教瑜伽，現在Carol更已懷孕七個多月，日前她就在社交網上載自己的大肚孕照，力Sell自家品牌推出的孕婦瑜伽衫！

文：東方新地｜圖：Carol IG及新傳媒圖片庫