那些年的「浸大E神」Carol楊梓瑤改名退出轉行教瑜伽 原來已升呢準靚媽
文：東方新地｜圖：Carol IG及新傳媒圖片庫
「浸大E神」Carol 升呢老闆娘
2014年Carol淡出娛樂圈後一度轉職做辦公室文員，到2015年她考獲瑜珈導師資格，2018年更與拍檔合資開設瑜伽教室，成為老闆娘，近日更推出自家瑜伽服品牌，生意愈做愈掂。日前Carol忽然晒出自己正面和側面孕照，原來是為了力Sell自家品牌推出的孕婦瑜伽衫。
現年33歲的Carol透露自己現在已懷孕31周，即約7個多月，預計BB將會在9月出世。雖然已肚大如籮，但Carol仍有開班教導孕婦瑜伽，她表示將會在8月尾開始放假，直到10月中再復工教堂。
曾兩度改中文名
Carol本名楊麗華，又名楊梓瑤，其後又改名為楊焉。Carol由2005年已開始成為model，曾做過ATV賽馬資訊節目「馬上全接觸」Racing Angel，又在2008年參加過香港動漫節《Bandai Girl》選舉大賽並贏得冠軍。
2008年Carol參加無綫節目《美女廚房》第二輯的「美少女廚神」環節，憑性感裝扮而聲名大噪，成功踏入娛樂圈。
唯一一本寫真集尺度超大膽
由於Carol擁有34E嬌人上圍，加上當時正就讀浸會大學副學士，所以當時被封為「浸大E神」。Carol曾在2010年書展中推出其寫真集《Huge》，這本寫真集在峇里取景，照片尺度大膽。
當年因為這些尺度寬鬆的寫真而令Carol被大眾抨擊，不過一向作風大膽的她卻一於懶理，更說這些只是藝術作品，正如在畢加索的畫中亦有裸女一樣。
曾請羅子溢食波餅
雖然只推出過一本寫真集，但Carol當年走紅後都客串過不少電影，戲份最多是在2010年電影《婚前試愛》中，同大隻仔羅仲謙（現名羅子溢）有一段激烈床戲，片中Carol更被壓到胸都變晒形！
簽過叻哥
經過數年沉寂，2013年Carol因為健康問題而減少了幕前曝光，她指改名楊焉是希望能減少自己病痛，同她宣布簽約成為阿叻（陳百祥）旗下藝人，並參與無綫節目《叻哥遊世界》，但卻引發出尚未與前公司Starzpeople解約的糾紛，2014年她與阿叻公司潮藝娛樂解約並淡出娛樂圈。
2014年與向潮藝娛樂解約，之後Carol就淡出了娛樂圈，沒有再在公開場合上出現，近年她更考獲了瑜珈導師資格，正式轉型為瑜珈教練！
雖然咁耐冇見，不過E神稱號尚在，見到Carol做出不同瑜珈動作時都晒出激深事業線！唔知Carol有冇打算同Coffee一較高下呢？