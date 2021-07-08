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那些年的「浸大E神」Carol楊梓瑤改名退出轉行教瑜伽 原來已升呢準靚媽

東方新地 - 娛聞

那些年香港曾經有過一班大受宅男喜愛的寫真女神，其中只有周秀娜、DaDa（陳靜）和Jeana（何珮瑜）成功跑出，而大家都好耐無見的「浸大E神」Carol楊焉（原名楊梓瑤）原來已和Coffee（林芊妤）一樣轉行教瑜伽，現在Carol更已懷孕七個多月，日前她就在社交網上載自己的大肚孕照，力Sell自家品牌推出的孕婦瑜伽衫！

文：東方新地｜圖：Carol IG及新傳媒圖片庫

「浸大E神」Carol 升呢老闆娘

2014年Carol淡出娛樂圈後一度轉職做辦公室文員，到2015年她考獲瑜珈導師資格，2018年更與拍檔合資開設瑜伽教室，成為老闆娘，近日更推出自家瑜伽服品牌，生意愈做愈掂。日前Carol忽然晒出自己正面和側面孕照，原來是為了力Sell自家品牌推出的孕婦瑜伽衫。

Carol透露自己現在已懷孕31周，腰圍37.5吋。（圖片來源：Carol IG）
Carol透露自己現在已懷孕31周，腰圍37.5吋。（圖片來源：Carol IG）

現年33歲的Carol透露自己現在已懷孕31周，即約7個多月，預計BB將會在9月出世。雖然已肚大如籮，但Carol仍有開班教導孕婦瑜伽，她表示將會在8月尾開始放假，直到10月中再復工教堂。

Carol現時除了開設瑜伽教室外，又自己做埋生招牌賣埋瑜伽衫。（圖片來源：Carol IG）
Carol現時除了開設瑜伽教室外，又自己做埋生招牌賣埋瑜伽衫。（圖片來源：Carol IG）

曾兩度改中文名

Carol本名楊麗華，又名楊梓瑤，其後又改名為楊焉。Carol由2005年已開始成為model，曾做過ATV賽馬資訊節目「馬上全接觸」Racing Angel，又在2008年參加過香港動漫節《Bandai Girl》選舉大賽並贏得冠軍。

那些年的「浸大E神」Carol楊梓瑤改名退圈轉行教瑜伽 原來已升呢準靚媽
Carol曾修讀浸會大學國際學院的通識及文化研究副學士課程。（圖片來源：新傳媒圖片）
那些年的「浸大E神」Carol楊梓瑤改名退圈轉行教瑜伽 原來已升呢準靚媽
Carol初入行已行性感路線。（圖片來源：新傳媒圖片）

2008年Carol參加無綫節目《美女廚房》第二輯的「美少女廚神」環節，憑性感裝扮而聲名大噪，成功踏入娛樂圈。

書展2019
（圖片來源：新傳媒圖片）
書展2019
（圖片來源：新傳媒圖片）

唯一一本寫真集尺度超大膽

由於Carol擁有34E嬌人上圍，加上當時正就讀浸會大學副學士，所以當時被封為「浸大E神」。Carol曾在2010年書展中推出其寫真集《Huge》，這本寫真集在峇里取景，照片尺度大膽。

那些年的「浸大E神」Carol楊梓瑤改名退圈轉行教瑜伽 原來已升呢準靚媽
（圖片來源：新傳媒圖片）
書展2019
（圖片來源：新傳媒圖片）
書展2019
（圖片來源：新傳媒圖片）
書展2019
（圖片來源：新傳媒圖片）

當年因為這些尺度寬鬆的寫真而令Carol被大眾抨擊，不過一向作風大膽的她卻一於懶理，更說這些只是藝術作品，正如在畢加索的畫中亦有裸女一樣。

那些年的「浸大E神」Carol楊梓瑤改名退圈轉行教瑜伽 原來已升呢準靚媽
E級巨乳加上各種嫵媚甫士，當年真係迷倒唔少男士！（圖片來源：新傳媒圖片）
那些年的「浸大E神」Carol楊梓瑤改名退圈轉行教瑜伽 原來已升呢準靚媽
（圖片來源：新傳媒圖片）
書展2019
（圖片來源：新傳媒圖片）
那些年的「浸大E神」Carol楊梓瑤改名退圈轉行教瑜伽 原來已升呢準靚媽
（圖片來源：新傳媒圖片）

曾請羅子溢食波餅

雖然只推出過一本寫真集，但Carol當年走紅後都客串過不少電影，戲份最多是在2010年電影《婚前試愛》中，同大隻仔羅仲謙（現名羅子溢）有一段激烈床戲，片中Carol更被壓到胸都變晒形！

那些年的「浸大E神」Carol楊梓瑤改名退圈轉行教瑜伽 原來已升呢準靚媽
接拍葉念琛執導的《婚前試愛》，可謂是Carol的事業高峰。（圖片來源：新傳媒圖片）
那些年的「浸大E神」Carol楊梓瑤改名退圈轉行教瑜伽 原來已升呢準靚媽
電影中Carol被羅仲謙（現名羅子溢）壓到胸都變晒形！（圖片來源：新傳媒圖片）

簽過叻哥

經過數年沉寂，2013年Carol因為健康問題而減少了幕前曝光，她指改名楊焉是希望能減少自己病痛，同她宣布簽約成為阿叻（陳百祥）旗下藝人，並參與無綫節目《叻哥遊世界》，但卻引發出尚未與前公司Starzpeople解約的糾紛，2014年她與阿叻公司潮藝娛樂解約並淡出娛樂圈。

那些年的「浸大E神」Carol楊梓瑤改名退圈轉行教瑜伽 原來已升呢準靚媽
Carol曾簽入叻哥旗下。（圖片來源：新傳媒圖片）
那些年的「浸大E神」Carol楊梓瑤改名退圈轉行教瑜伽 原來已升呢準靚媽
在節目《叻哥遊世界》中Carol曾穿著逼爆比堅尼打沙灘波，睇到觀眾目瞪口呆！（圖片來源：新傳媒圖片）

2014年與向潮藝娛樂解約，之後Carol就淡出了娛樂圈，沒有再在公開場合上出現，近年她更考獲了瑜珈導師資格，正式轉型為瑜珈教練！

那些年的「浸大E神」Carol楊梓瑤改名退圈轉行教瑜伽 原來已升呢準靚媽
現時在Carol的社交網中，不時發佈瑜伽照片及影片，全力投身新事業。（圖片來源：Carol IG）
那些年的「浸大E神」Carol楊梓瑤改名退圈轉行教瑜伽 原來已升呢準靚媽
各種高難度瑜伽姿勢絕對難唔到Carol！（圖片來源：Carol IG）
那些年的「浸大E神」Carol楊梓瑤改名退圈轉行教瑜伽 原來已升呢準靚媽
（圖片來源：Carol IG）

雖然咁耐冇見，不過E神稱號尚在，見到Carol做出不同瑜珈動作時都晒出激深事業線！唔知Carol有冇打算同Coffee一較高下呢？

那些年的「浸大E神」Carol楊梓瑤改名退圈轉行教瑜伽 原來已升呢準靚媽
（圖片來源：Carol IG）
那些年的「浸大E神」Carol楊梓瑤改名退圈轉行教瑜伽 原來已升呢準靚媽
（圖片來源：Carol IG）
那些年的「浸大E神」Carol楊梓瑤改名退圈轉行教瑜伽 原來已升呢準靚媽
（圖片來源：Carol IG）

更多Carol靚相全面睇：

（42p）浸大E神楊焉Carol風韻猶存 淡出娛樂圈轉做瑜伽導師
（圖片來源：新傳媒圖片）
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