新聞女王2｜「直男呆萌IT男」涂毓麟獲封翻版「馬國明」 曾憑內地戀綜人氣急升

《新聞女王2》播出後，26歲音樂才子涂毓麟以「直男IT男」造型登場，意外成為全劇焦點。他在劇中梳起平頭裝，配戴灰色金屬薄框眼鏡，加上沉默寡言的人設，完美演繹呆萌技術員形象，其敦厚粗眉造型更引發網民熱烈討論，紛紛大讚造型神逆齡。現實中擁有牛津大學錄取資格的學霸背景，與劇中呆萌形象形成強烈反差，令觀眾驚喜不已。