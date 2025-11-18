新聞女王2｜「直男呆萌IT男」涂毓麟獲封翻版「馬國明」 曾憑內地戀綜人氣急升
《新聞女王2》播出後，26歲音樂才子涂毓麟以「直男IT男」造型登場，意外成為全劇焦點。他在劇中梳起平頭裝，配戴灰色金屬薄框眼鏡，加上沉默寡言的人設，完美演繹呆萌技術員形象，其敦厚粗眉造型更引發網民熱烈討論，紛紛大讚造型神逆齡。現實中擁有牛津大學錄取資格的學霸背景，與劇中呆萌形象形成強烈反差，令觀眾驚喜不已。
涂毓麟《新聞女王2》呆萌造型爆紅
涂毓麟在《新聞女王2》中飾演負責技術支援AI主播的劉俊邦Buck，以一頭「直男平頭裝」配搭灰色金屬薄框眼鏡登場，加上不太擅於言辭的人設，完全演活了低調IT男角色。他穿著藍色格仔衫的樸實造型一出場，已令觀眾眼前一亮，網民更封他為「翻版馬國明」。這個與其現實形象截然不同的造型設計，成功為角色創造深刻的記憶點，令不少粉絲表示認不出他。
網民激讚粗眉造型神逆齡
涂毓麟的呆萌IT男造型在網上引起熱烈討論，網民紛紛留言大讚：「呆瓜造型但很聰明嘛（感覺）」、「這個西瓜頭造型看上去很逆齡」、「完全是呆萌IT程式師的感覺」。特別是他的敦厚粗眉造型，更成為網民熱話焦點，有觀眾留言「眉毛有點可愛」、「演技挺好的，演出IT青年的感覺」，認為這個造型既可愛又充滿青春感，與角色設定完美配合。
涂毓麟學霸背景猛料曝光
涂毓麟的學術成就相當驚人，他先後獲得多家英國知名大學的錄取資格，包括倫敦大學學院、倫敦政治經濟學院及牛津大學貝里歐學院等。2018年他參加《全民造星》40強止步，翌年簽約環球唱片以歌手身份出道，2021年更成為《勁歌金曲》主持人。自2024年開始正式涉獵劇集拍攝，包括在《黑色月光》中飾演年輕版楊明，及在《執法者們》中飾演正氣重案組探員。
涂毓麟參加內地戀綜人氣急升
涂毓麟2019年以歌手身份入行，曾於2021年成為《勁歌金曲》主持人。去年他參加內地戀愛真人騷《心動的信號7》，意外打入內地市場，人氣急升。這次參加戀綜除了事業發展外，更有意外收穫就是成功「脫單」，與24歲財經新聞主播孫樂言成功配對。他近日推出2首新歌《心動的寓言》和《心動的痕跡》，都是因為參加內地戀綜而創作出來，亦是向女友表白的情歌，《心動的痕跡》更是兩人拍拖6個月的紀念禮物。
