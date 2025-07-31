消失味道｜80年悅和醬園傳承危機！前「大喜慶」老闆烹調地道醬油菜式邀《茶餐廳》受訪者聚舊
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ViuTV節目《生力啤酒呈獻：消失的味道》逢星期一至五晚上10時30分播放。秉承《茶餐廳》精神，谷德昭繼續深入香港的飲食文化，尋找即將消失的「香港味道」，帶大家來一場味覺的回憶之旅。
80年悅和醬園傳承危機！第三代揭收地與無人接棒困境
聽晚（1日）播出最後一集，會探訪紮根香港80年的悅和醬園。悅和醬園第三代傳人龐中衡表示現時最大的問題是收地發展，很多同行結束營運也是因為沒有繼承人：「普遍而家嘅第二代已經7字頭喇，佢哋嘅問題就係好多佢哋冇第三代或者第四代返去接手。要收地嘅時候，一班已經七十多歲嘅人再去同政府攪搬廠，可能講緊呢個動作一攪就已經係10年」。
父子聯手重現經典！頭抽大蝦、乾炒牛河四大菜式驚艷
而消失的除了味道，還有名廚的手藝。高榮新是前名人飯堂「大喜慶」老闆。餐廳因為業主加租而結束營業。之後高師傅回到鄉下番禺開設私房菜和經營醬料。如今高師傅年事高，精神體力也不復當年，已退出廚壇。高師傅回想十多歲開始跟隨爸爸學廚做到會：「嗰陣時好力到又擔又托又抬，七、八樓都係咁托上去。依家企都企唔穩，真係歲月不饒人。」今次製作組特別邀請高師傅以及其兒子Ken到豉油廠以醬園的出品烹調出4大菜式：頭抽煎大蝦、乾炒牛河、米酒煮雞以及麵豉焗魚頭，與上一輯《茶餐廳》的受訪者一齊食飯聚舊。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期