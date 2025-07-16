消失味道｜谷德昭流浮山追尋炸油糍 超邪惡美食畫面勾起網民童年回憶
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ViuTV節目《消失的味道》第二集，主持谷德昭就到流浮山食炸油糍，睇到一班網民非常羨慕！以前香港街邊常見的小食炸油糍，如今已經近乎消失，想食炸油糍的市民，只可以在冬天的周末入到去流浮山，找雲姐炸一個。「和昌潮味館」向本地農夫馮姐購買蘿蔔，再製作成「蘿蔔灌章」，據說這道小食和炸油糍有淵源。
谷德昭主持《消失味道》今集食炸油糍
第二集《蘿蔔與炸油糍》聚焦介紹幾近在香港街頭絕跡的小食炸油糍。這款昔日常見的地道小吃，如今已難以尋覓，想一嚐滋味的市民，只能在冬日週末遠赴流浮山，專程找雲姐即場炮製。導演谷德昭今集親身走訪雲姐經營的小鋪，親嘗這款即將消失的經典滋味。
雲姐表示，炸油糍這款客家街頭小食的食譜源自其祖母，一直由家族流傳至今。她自言從十多歲便開始學做炸油糍：「喺呢度已經做咗40年啦。以前每日推住車仔出檔，背住小朋友一齊做，後來租咗人哋個地方，就專登留返假期先做，平日唔做㗎。」
網民睇到流口水：睇完今晚點瞓得着
不少網民紛紛留言表示，看到這些久違的地道香港小食感到非常欣喜，更大讚節目充滿誠意之餘「真係害死人」：「呢個節目真係害死人！我哋呢啲五十尾、又為食嘅，睇到點算好！重點係我兩公婆已經離開香港幾年。睇完今晚點瞓得着！呀谷真係比你害死！」、「希望呢啲食物唔好消失啦」；亦有觀眾報料邊個地方仲有得賣：「葵芳地鐵站門口果間有得賣」、「筲箕灣成安街￼街市，￼在太安樓斜對面一間舊式粥舖，裏面亦有傳統的炸油滋」。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期