消失味道｜谷德昭流浮山追尋炸油糍 超邪惡美食畫面勾起網民童年回憶

ViuTV節目《消失的味道》第二集，主持谷德昭就到流浮山食炸油糍，睇到一班網民非常羨慕！以前香港街邊常見的小食炸油糍，如今已經近乎消失，想食炸油糍的市民，只可以在冬天的周末入到去流浮山，找雲姐炸一個。「和昌潮味館」向本地農夫馮姐購買蘿蔔，再製作成「蘿蔔灌章」，據說這道小食和炸油糍有淵源。