消失味道｜馬灣蝦膏絕響 烹調出「蝦醬玻璃肉」負責人1原因道出傳承困難
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ViuTV節目《消失的味道》逢星期一至五晚上10時30分播放。秉承《茶餐廳》精神，谷德昭繼續深入香港的飲食文化，尋找即將消失的「香港味道」，帶大家來一場味覺的回憶之旅。
馬灣蝦膏絕響！劉健威搶救最後60斤創「玻璃肉」
今晚（24日）播出的一集以蝦膏蝦醬為題。馬灣曾以盛產蝦膏蝦醬聞名，不過隨著社會發展亦逃不過消失的命運。留家廚房創辦人劉健威從朋友口中得知停產消息後，二話不說地將僅餘的60斤馬灣蝦膏搶購回來，創作出「蝦醬玻璃肉」。此菜式製作並不繁複，美妙之處在於配搭，少少鹹鮮襯托起豬肉的脂香。谷德昭亦大讚這道以世上最後一批馬灣蝦膏所烹調的菜式：「佢好食嘅地方就係蝦膏唔係就咁死鹹，好多時蝦膏就係得個鹹字」。
鄭啟強：下一代唔接手都係理所當然
現在香港只剩大澳會自製蝦膏蝦醬，而此技藝亦被納入香港非物質文化遺產。蝦膏蝦醬由銀蝦醃製而成。以前大澳漁民會夜晚出海捕捉浮面的銀蝦，沒有泥味，所以大澳的蝦膏蝦醬同樣出名。而蝦膏蝦醬最大分別在於蝦膏以鮮蝦製造，可以即製即賣，味道較鮮甜，而蝦醬則要經過發酵，味道較濃烈。面對傳承問題，大澳蝦醬廠負責人鄭啟強表示：「下一代冇親身參與過，唔接手都係理所當然。如果佢哋要揀加入呢個行業，我都會協助佢哋。」
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期