消防處「一幅圖抽兩個水」超精警 網民like爆力讚：水塘都抽乾！

近期有唔少事件都成為城中熱話，計早前南京紅姐事件後，AI公司Astronomer首席執行官拜倫（Andy Byron）在波士頓Coldplay演唱會上被直擊出軌現場皆引起唔少網民討論。今日（23日），香港消防處就爆笑貼出一張抽水圖，火速引來網民留言激讚！