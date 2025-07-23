消防處「一幅圖抽兩個水」超精警 網民like爆力讚：水塘都抽乾！

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近期有唔少事件都成為城中熱話，計早前南京紅姐事件後，AI公司Astronomer首席執行官拜倫（Andy Byron）在波士頓Coldplay演唱會上被直擊出軌現場皆引起唔少網民討論。今日（23日），香港消防處就爆笑貼出一張抽水圖，火速引來網民留言激讚！

消防處「一圖兩抽」超精警

香港消防處今日於官方社交平台上載一張圖片，圖中係哽親時要如何應對嘅示意圖，更配有「鏡頭影住唔使縮，哽塞急救要快速」嘅字句。不過圖中哽親嘅人物形象就與南京紅姐高度相似，而且字句所提及嘅「鏡頭影住唔使縮」亦被指完美呼應Coldplay演唱會出軌直擊時，當事人火速避開鏡頭嘅畫面。

消防處 抽水 消防處今日在社交平台上載一張教導市民如何處理哽塞嘅圖片，不過圖中嘅人物及字句就被指神抽水南京紅姐事件，以及Coldplay演唱會出軌直擊camera。（圖片來源：香港消防處IG）
消防處今日在社交平台上載一張教導市民如何處理哽塞嘅圖片，不過圖中嘅人物及字句就被指神抽水南京紅姐事件，以及Coldplay演唱會出軌直擊camera。（圖片來源：香港消防處IG）
消防處 抽水 AI公司Astronomer首席執行官拜倫（Andy Byron）在波士頓Coldplay演唱會上，被直擊出軌公司首席人事官。（圖片來源：threads圖片）
AI公司Astronomer首席執行官拜倫（Andy Byron）在波士頓Coldplay演唱會上，被直擊出軌公司首席人事官。（圖片來源：threads圖片）
消防處 抽水 當大會camera影到2人時，火速躲避鏡頭嘅佢哋更被Coldplay主唱Chris Martin即興評論：「看看這兩位……他們不是在外遇，就是非常害羞」。（圖片來源：threads圖片）
當大會camera影到2人時，火速躲避鏡頭嘅佢哋更被Coldplay主唱Chris Martin即興評論：「看看這兩位……他們不是在外遇，就是非常害羞」。（圖片來源：threads圖片）
消防處 抽水 2人嘅出軌直擊火速在網上流傳，而拜倫嘅正印妻子亦表示將提出離婚訴訟。（圖片來源：threads圖片）
2人嘅出軌直擊火速在網上流傳，而拜倫嘅正印妻子亦表示將提出離婚訴訟。（圖片來源：threads圖片）
消防處 抽水 Bob林盛斌早前亦曾在社交平台抽水南京紅姐事件。（圖片來源：threads@bob_lamshingbun）
Bob林盛斌早前亦曾在社交平台抽水南京紅姐事件。（圖片來源：threads@bob_lamshingbun）

網民留言力讚勁抽得

對於消防處「一圖兩抽」，唔少網民都留言激讚消防處好抽得：「勁，一幅圖抽盡兩個水，水塘都畀你抽乾」、「哽都哽了」、「Coldplay Cam x 來都來了」、「勁過IKEA喎！ IKEA都係抽一個水，消防處連抽兩下！贏幾條街」、「消防貼文越來越好玩，一圖兩玩，靚抽！」

消防處 抽水 另外本地漫畫家甘小文，亦有漫畫將近期兩樁熱話合而為一！（圖片來源：facebook@甘員外小文）
另外本地漫畫家甘小文，亦有漫畫將近期兩樁熱話合而為一！（圖片來源：facebook@甘員外小文）

撰文：東方新地圖片來源：香港消防處IG、threads圖片、threads@bob_lamshingbun、facebook@甘員外小文資料或影片來源：原文刊於新假期

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