淘寶「大媽模特兒」梁曉晴撞樣沈月！真實年齡曝光震撼網民 靠影相賺兩棟樓
淘寶「大媽裝」女模撞樣沈月！
「大媽衫」主要針對50歲以上的客戶群，而店家在選用模特兒上理應都揀返年齡相對應的人。而一位名為梁曉晴的模特兒正正就是任職這類「大媽衫」的model。穿上大媽衫，化上成熟妝容以及擺出成熟的姿態，不料該名model原來年僅29歲，落妝之後更是改頭換面！
被公司相中入行
外貌身材都相當不錯的梁曉晴，自幼就希望能夠成為模特兒。在一次機緣巧合之下被一間攝影公司睇中，認為其外貌身材都相當符合做中老年人服飾的model，所以邀請其穿上服裝拍攝。雖一開始是十分嫌棄，不過最後都將計就計成功入行。
日換400套衫 成大媽網紅
在首次拍攝的照片當中，其中一個款式大賣90,000件，令其初嘗成功。之後梁曉晴就決定徹徹底底成為一名「大媽衫model」，而且初初入行人數少，所以競爭亦比較低，令她能夠晉身成為「大媽衫model第一人」。她亦曾表示過最高峰時期一日可以換400件衣服，一小時平均要拍40套衣服，相當誇張。旺季期間更要凌晨4點起床，拍攝到第二日凌晏1點，拍攝時間相當驚人，令她休息時間也少之又少。
日賺$2,500 已經係小富婆
已經入行11年的梁曉晴，每次拍攝一日都能夠得到$2,500薪酬，比一般人的收入都來得高。而且年僅29歲的她，目前在北京同杭州都購入兩個物業，方便她能夠來往兩地進行工作。絕對係一個成功的典範。
落妝之後好清純
卸下成熟的妝容之後，其樣貌可以說是與「大媽model」時期相當大分別，清純得很的梁曉晴更被網民稱長得像「年輕版邱淑貞」，而且私底下亦都超愛打扮。如果在街上撞見的話都未必知其就是淘寶上的大媽衫model！近日她更受邀成為國際大牌Alexander Wang的模特，更以大媽身份出鏡，真係紅出中國。
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