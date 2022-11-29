淘寶「大媽模特兒」梁曉晴撞樣沈月！真實年齡曝光震撼網民 靠影相賺兩棟樓

淘大的「大媽」都是假扮？沒錯！有買過女裝淘寶的你，可能都有見過一位專影「大媽衫」的模特兒，原來她的真實年齡只有29歲！為了「扮大媽」故意把妝髮變得像一個上年紀的阿姨，但有眼利的網民發現她落完妝後，竟然撞樣沈月！