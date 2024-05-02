網民評選《淚之女王》港版人選 MIRROR都有2位成員上榜
網民評選《淚之女王》港版人選
1. 大小姐 & 送水輝
在韓劇《淚之女王》中女主角洪海仁為Queens集團財閥第三代，而白賢祐則出身於農村龍頭里。網民認為此設定與TVB處境劇《愛回家》的大小姐和送水輝非常相似，前者為接龍集團財務部總監，而後者則出身清貧。不少網民都認為如果TVB想改拍《淚之女王》港版，絕對可以找此熒幕情侶出演男女主角。
2. 大表哥 & Alina
近期憑一身好身材俘虜一眾網民歡心的「大表波」Stanley同樣榜上有名。Stanley入行以來出演過不少ViuTV劇集，在《野人老師》中的演出亦獲不少網民力讚。有網民就提議Stanley可以與女朋友Alina一起擔任《淚之女王》港版人選。
3. 李佳芯 & 吳慷仁
在韓劇《淚之女王》中女主角洪海仁由氣質女神金智媛出演，部分網民都認為沒有香港女演員能夠比得上金智媛。不過有大批網民就認為「零死角女神」李佳芯外表夠高貴之餘，演技又好，絕對能夠勝任港版《淚之女王》女主角；並且能夠找金馬影帝吳慷仁搭檔，組合新鮮得來又夠養眼。
4. 鄭裕玲& 黃子華
曾經熱播的處境劇《男親女愛》，由男神黃子華同鄭裕玲（Do姐）擔正，此對經典組合被稱為有今生冇來世的熒幕情侶。Do姐有氣場、子華神風趣幽默，與《淚之女王》中的金智媛和金秀賢非常相似！不過亦有網友覺得63歲黃子華同加66歲Do姐未免同韓版主角年紀差太遠，擔心會變「係咪恐怖片？」
5. 劉俊謙 & 吳海昕
在台灣闖出名堂的男神劉俊謙亦同樣上榜，網民都認為他能夠與在《二月廿九》吳海昕的再次合作，二人雖然在劇中未能大團圓結局，但二人非常相配，深受觀眾歡迎。
6. Edan & 林愷鈴
除了MIRROR成員Stanley上榜之外，另一成員Edan呂爵安亦同樣上榜。Edan出道以來有許多拍劇拍戲經驗，其中網民就認為Edan與「最美星二代」林愷鈴最適合飾演《淚之女王》港版，男的演技夠生動搞鬼、女的顏值高又有氣質。
7.黃宗澤 & 佘詩曼
最後當然唔少得「新聞女王」佘詩曼，佘詩曼外表有氣質又靚就不用多說，靚得嚟又有氣勢，令網民都認為她就是港版金智媛的不二人選。男主角方面，網民就認為可以找「新聞國王」黃宗澤做佘詩曼拍檔。
網民唔睇好：唔好破壞人地嘅製作！
不過，有唔少網民覺得韓劇《淚之女王》實在難以取替，如果香港拍擔心會破壞經典，令觀眾失望多過期望：「香港導演邊拍到嗰種氛圍感」「點解要HK版？」「千祈唔好」「唔好破壞人地嘅製作」