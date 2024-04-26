「深井張國榮」莫家淦 ｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷
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41歲的「深井張國榮」莫家淦是一位多才多藝的TVB藝員，是福祿壽訓練學院學員Professor Fuk阮兆祥隊成員，最愛模仿香港樂壇巨星張國榮。他的職業生涯始於新聞主播，後來轉戰娛樂圈。莫家淦也是HACHill的創辦人，推廣藝術與文化。他畢業於香港中文大學社會工作學系，具有深厚的社會責任感。
「深井張國榮」莫家淦個人資料一覽
- 分組：Professor Fuk阮兆祥隊成員
- 代號：「深井張國榮」
- 姓名：莫家淦 Keith
- 年齡：41
- 現時職業：TVB藝員
- 專長：扮聲系
- 學歷：香港中文大學—社會工作學系
「深井張國榮」莫家淦表演履歷
擅長模仿張國榮、王傑、譚詠麟、張學友。
「深井張國榮」莫家淦個人簡介
樂壇中年版新人，最新派台歌《無可替代》、前無線娛樂新聞台主播、HACHill Founder 創辦人、NSQUARE Founder 創辦人。擁有YouTuber個人頻道@KeithMokKaKam。
「深井張國榮」莫家淦曾獲奬項及特別個人經歷
- 中學及大學歌唱比賽冠軍
- 大學話劇比賽冠軍
- 曾於《Sunday扮嘢王》中扮張國榮唱歌，備受正評
「深井張國榮」莫家淦表演片段
圖片來源：TVB